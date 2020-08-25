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Новини Революція в Білорусі
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Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові

Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові

Естонський Рійгікогу 25 серпня ухвалив заяву "На підтримку демократії та громадянського суспільства Білорусі", в якій зокрема є заклик провести в країні нові президентські вибори.

Заяву підтримали 92 депутати, тих, хто утрималися і проголосували проти не було, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання ERR. На місці були присутні 93 депутати, центрист Ігор Кравченко не проголосував.

Голосуванню передувало майже двогодинне обговорення ситуації в Білорусі.

У заяві, проєкт якої напередодні представили 88 депутатів парламенту, Рійгікогу висловлює свою підтримку народу Білорусі у його боротьбі за вільне, демократичне і гідне майбутнє.

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Естонський парламент не визнає результати президентських виборів, що відбулися в Білорусі 9 серпня, вважаючи, що вони не були вільними, справедливими і демократичними.

Рійгікогу засуджує застосування сили проти мирних демонстрантів, закликаючи владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих за політичними мотивами.

Нагадаємо, уряд Естонії на засіданні 18 серпня ухвалив заяву про ситуацію в Білорусі, в якій сказано, що влада країни не визнає підсумки президентських виборів, які там пройшли, і виступає за проведення нових виборів.

Автор: 

Білорусь (7923) вибори (6683) Естонія (1597)


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Топ коментарі
+3
Только Лукашенко оно все равно, кто его признает или нет
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25.08.2020 20:05
+3
Ватке, разумеется, НЕ надо.
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25.08.2020 20:18
+2
Скоро Украина ОДНА останется "сопли жевать" ни сказав ни "да", ни " нет".
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25.08.2020 20:07
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ну у нас где-то тоже 92 депутата признают,шо лукавый нетрадиционной ориентации...
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25.08.2020 20:02 Відповісти
Только Лукашенко оно все равно, кто его признает или нет
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25.08.2020 20:05 Відповісти
Скоро Украина ОДНА останется "сопли жевать" ни сказав ни "да", ни " нет".
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25.08.2020 20:07 Відповісти
А оно кому то надо?
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25.08.2020 20:13 Відповісти
Ватке, разумеется, НЕ надо.
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25.08.2020 20:18 Відповісти
Ты опрос проводил что ли?
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25.08.2020 20:43 Відповісти
Пукнул тот, кто опрос проводил?
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25.08.2020 20:46 Відповісти
Не понимаю какое им нуташо? Белорусь тоже раньше призывала провести повторные выборы в Эстонии? Чего вы туда пля все лезете???
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25.08.2020 20:11 Відповісти
А Владимир Олександрович сказал,что нам нельзя ругаться с беларусами, а то Россия может напасть!
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25.08.2020 20:18 Відповісти
Ссылку дай
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25.08.2020 20:43 Відповісти
здесь соя не утруждает себя пруфами и просто аргументами
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25.08.2020 20:46 Відповісти
А можно ссылку о том признала Украина выборы или нет? И нафуй сесть и рыбку съесть хочеццо Владимиру Александровичу?
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25.08.2020 23:17 Відповісти
Владимир Олександрович сказал тебе съешь рошенку
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25.08.2020 20:50 Відповісти
С удовольствием! Очень вкусные что конфеты что шоколад!
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25.08.2020 23:09 Відповісти
правильно
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25.08.2020 20:26 Відповісти
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 1474
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25.08.2020 20:27 Відповісти
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 7779
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25.08.2020 20:44 Відповісти
Ну вот, уже даже горячие эстонские парни отреагировали. А наш всё молчит...интригует)
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25.08.2020 20:46 Відповісти
Утверждаю, что впервые появившееся в имперско-КГБшном КВНе выражение "горячие эстонские парни" не стОит повторять - это оскорбляет наших союзников-эстонцев.
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25.08.2020 21:24 Відповісти
Простите, я ,наверное, намного моложе Вас. Я просто не помню шуток имперско-нквдэшных квээнов. А нынешние, ублюдочные кварталы , не смотрю. Я способна оценить более тонкий юмор. Так что , звыняйте, никого не хотела обидеть. А, особенно, горячих эстонских парней. Надеюсь, Вы не один из них?)))
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25.08.2020 21:41 Відповісти
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 6265
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25.08.2020 22:36 Відповісти
Литва Эстония Латвия Польша . и это все . Британия , Германия , Франция , Испания , США язык держут в дупе . ...
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25.08.2020 23:23 Відповісти
 
 