Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові

Естонський Рійгікогу 25 серпня ухвалив заяву "На підтримку демократії та громадянського суспільства Білорусі", в якій зокрема є заклик провести в країні нові президентські вибори.

Заяву підтримали 92 депутати, тих, хто утрималися і проголосували проти не було, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання ERR. На місці були присутні 93 депутати, центрист Ігор Кравченко не проголосував.

Голосуванню передувало майже двогодинне обговорення ситуації в Білорусі.

У заяві, проєкт якої напередодні представили 88 депутатів парламенту, Рійгікогу висловлює свою підтримку народу Білорусі у його боротьбі за вільне, демократичне і гідне майбутнє.

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Естонський парламент не визнає результати президентських виборів, що відбулися в Білорусі 9 серпня, вважаючи, що вони не були вільними, справедливими і демократичними.

Рійгікогу засуджує застосування сили проти мирних демонстрантів, закликаючи владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих за політичними мотивами.

Нагадаємо, уряд Естонії на засіданні 18 серпня ухвалив заяву про ситуацію в Білорусі, в якій сказано, що влада країни не визнає підсумки президентських виборів, які там пройшли, і виступає за проведення нових виборів.