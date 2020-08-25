Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке визначення суд оголосив у вівторок за підсумком попереднього засідання.

"Призначити судовий розгляд ... судом присяжних ... на 12 годину 4 вересня", - сказано в ухвалі суду.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.