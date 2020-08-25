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Новини Убивство Шеремета
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Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня

Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке визначення суд оголосив у вівторок за підсумком попереднього засідання.

"Призначити судовий розгляд ... судом присяжних ... на 12 годину 4 вересня", - сказано в ухвалі суду.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.

Автор: 

суд присяжних (31) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+22
А присяжних хто обирає?
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25.08.2020 20:00
+22
Портнов....Кто же ещё?
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25.08.2020 20:10
+19
Долго думали как отмазаться от эпичнейшого фейла и решили подключить суд присяжных. Аваков -черт и все учасники эпичной прессухи, вы обязательно сядите! Даже не сомневайтесь!
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25.08.2020 20:03
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А присяжних хто обирає?
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25.08.2020 20:00 Відповісти
Портнов....Кто же ещё?
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25.08.2020 20:10 Відповісти
с Лугандонии Донецкой области подберут - они и приговорят к расстрелу каждого..
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25.08.2020 20:15 Відповісти
В Америці присяжних затверджує адвокат підсудних.
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25.08.2020 20:37 Відповісти
как у нас точно не знаю..
нужно почитать..
хорошо если бы как в США..
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25.08.2020 20:39 Відповісти
затверджуе но не выбирает.
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25.08.2020 21:06 Відповісти
У нас присяжні уже затверджені комісією Київської міської Ради. У Шевченківському суді іх більше 25. Далі у справу обирає автоматизована система. Як суддів.
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25.08.2020 22:00 Відповісти
Выпустят 100 процентов. ЗЕбилы обосрались, пора выпускать
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25.08.2020 20:00 Відповісти
ой...я б так пока не говорил... те суки чтоб не отвечать такое начнут выделывать-подделывать...
опять же присяжные...это в кино они честные и не продажные...а в жизни?
тьху..тьху...короче
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25.08.2020 20:59 Відповісти
нет! Это инструмент выпустить без потери лица... По крайней мере, они так наивно считают...
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25.08.2020 20:04 Відповісти
Не хотят судейские мараться, керосином дело пахнет.
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25.08.2020 20:02 Відповісти
"Не хотят судейские мараться" - ой не нужно))) Кого из судейских это останавливало?
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26.08.2020 10:49 Відповісти
Возможно это вас удивит, но есть у нас и честные судьи, лично сталкивался.
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26.08.2020 11:28 Відповісти
Вам повезло. Удалось увидеть исчезающий вид.
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26.08.2020 12:22 Відповісти
когда же єтот бред закончится... даже я со своей бородкой єспаньелой попадаю под описание за которое повязли Риффмастера
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25.08.2020 20:02 Відповісти
Долго думали как отмазаться от эпичнейшого фейла и решили подключить суд присяжных. Аваков -черт и все учасники эпичной прессухи, вы обязательно сядите! Даже не сомневайтесь!
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25.08.2020 20:03 Відповісти
«Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.Источник: https://censor.net/n3215778»

Шо, спускаємо на тормозах ?
Типу: «винні, але що поробиш, Присяжні виправдали».
Викрутились.
І за те, що люди рік майже по тюрмам никали, фігушки...
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25.08.2020 20:03 Відповісти
Тому що всі присяжні можуть бути під тиском: коли керівник країни з міністром внутрішніх справ ще до суда звинувачують у скоєні злочину, без доказів, без суда,коли всі попередні суди розсипаються не доводячи провини затриманих залишається лише повісити цю справу на присяжних. І руки вмиті
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25.08.2020 20:04 Відповісти
Бро, все навпаки !
Присяжні їх виправдають і це буде виглядати, як зроблене по «добротє душевной», як прощення.
Таким чином влада вирішила викрутитись з того тупика, куди вона себе загнала.
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25.08.2020 20:07 Відповісти
Зрозуміло, тільки зараз інфа зайшла, що суд з присяжними просили самі звинувачені і їх адвокати
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25.08.2020 20:18 Відповісти
Бро, це зараз влада у першу чергу зацікавлена у рятуванні своєї сраки.
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25.08.2020 20:29 Відповісти
Не волнуйтесь, присяжные все из 95 квартала. Юзик лично подбирал
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25.08.2020 20:04 Відповісти
ну-ну...и мусоров рюкзакяна не забудьте с прокурорами на лавку усадить...
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25.08.2020 20:05 Відповісти
Все подозреваемые отказались от проведения экспертиз,а значит Аваков нашёл настоящих убийц Шеремета.
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25.08.2020 20:06 Відповісти
Можливо, вийшли на себе..
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25.08.2020 20:10 Відповісти
Я знаю настоящого вбивцю Шеремета, це ТИ!
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25.08.2020 20:16 Відповісти
Зачем же так нагло врать?

3 січня 2020 року.
"Справа Шеремета: З'явилось відео, як Кузьменко проходить слідчий експеримент."

Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.

Джерело: Радіо Свобода.
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25.08.2020 20:17 Відповісти
ти йому нічого не доведеш. воно зєбільониш.
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25.08.2020 20:20 Відповісти
Йому особисто я нічого доводити не збираюсь, нехай інші читають і запам'ятовують хто бреше.
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25.08.2020 20:23 Відповісти
Деталі: У Києві на вулицях Івана Франка та В'ячеслава Липинського ввечері з 2 на 3 січня проводили слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета за участі підозрюваної Кузьменко, правоохоронців та криміналістів.

Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивства Шеремета, з пакетом у руці пройшла вулицею Івана Франка.

Експеримент проводився для порівняння ходи Кузьменко із ходою жінки, яка заклала вибухівку під автомобіль журналіста.
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25.08.2020 20:19 Відповісти
Суд присяжних - середньовічний атавізм. Але у нас він набув найбільш огидних форм: замість випадкових людей з вулиці, судять продажні паразити з кишенькових ГОшек та громадських рад.
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25.08.2020 20:07 Відповісти
Порохоботи, а зараз, що не так?
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25.08.2020 20:13 Відповісти
Не доглядели мы. А ну быстро в спам, гиена ЗЕбильная
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25.08.2020 20:19 Відповісти
Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня - Цензор.НЕТ 6853
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25.08.2020 20:21 Відповісти
Дело обвиняемых в убийстве Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь будет рассматривать суд присяжных 4 сентября - Цензор.НЕТ 2568
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25.08.2020 20:15 Відповісти
зара підсадять зелебобів і ті, вболіваючи за свого ідола, назвуть невинних винними.
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25.08.2020 20:17 Відповісти
а с другой стороны присяжные это случайные гражданские, за беспредельный приговор могут и ответить на темной улице..
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25.08.2020 20:20 Відповісти
это Украина детка
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25.08.2020 20:25 Відповісти
После Украина нужна запятая, ибо Украина не детка.
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25.08.2020 20:29 Відповісти

Суд присяжных по новому УПК
Кто может быть присяжным, кто и как их будет избирать, и каким образом они будут участвовать в уголовном судебном процессе узнавал Prostopravo.com.ua. https://prostopravo.com.ua/pravonarusheniya/stati/sud_prisyazhnyh_po_novomu_upk
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25.08.2020 20:20 Відповісти
Решили "спустить дело на тормозах", потому как обосрались с обвинением: мол, невиновными обвиняемых посчитали присяжные, мы тут никаким боком.
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25.08.2020 20:20 Відповісти
Антоненка залишили під вартою...
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25.08.2020 20:31 Відповісти
Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня - Цензор.НЕТ 6839
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25.08.2020 20:37 Відповісти
Поки Зєля буде керувати винних у гучних вбивствах не знайдуть. Бо вбивці сидять у владі.
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25.08.2020 20:40 Відповісти
Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня - Цензор.НЕТ 2770
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25.08.2020 20:41 Відповісти
наконец то убийц посадят.
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25.08.2020 21:08 Відповісти
кого саме посадять, не скажете?
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26.08.2020 10:17 Відповісти
Как лихо эти ублюдки решили умыть руки. При любом решении - они не при делах. А то ,что людей продержали по 9 месяцев в тюрьме - кто отвечать будет? Маленькое зеленое чмо соскочит, как пить дать.
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25.08.2020 21:18 Відповісти
Кино присяжным прокрутки и...
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25.08.2020 21:21 Відповісти
И сразу становится ясно откуда ноги растут у фильма:"обвинить нельзя оправдать".
Ау, зебилы, это ведь непреддвзятые присяжные будут?!))
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25.08.2020 21:20 Відповісти
доказательств для присяжных, ну явно, нет!!!!!!!!!!!!!! их выпустят. А за искалечнные судьбы этих троих, их родных и близких, никого не накажут?????????????? НЕТ!! Организатора этой афферы именно с патриотами, найдут?????????? НЕТ. ответ будет такой.............. БОГДАН НЕ АФЕРИСТ, ПОТОМУ ЧТО ОН МОЙ ДРУГ и я ему мверю а Лерос, никто. ЕРМАК НЕ ПРЕДАТЕЛЬ,и никакой операции небыло а начальника разведки НА,,,,,УЙ из разведки. и я не ЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ а я ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ но не помню, точно, какой. толи КВАРТАЛИЯ, толи КОЛОМОЙНИЯ. ЩА вмажусь, вспомню и скажу.
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25.08.2020 21:33 Відповісти
А судья баицца абасрацца? А ваваков не хочет свое говнище сажрать?
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25.08.2020 21:52 Відповісти
кто обеспечит охрану присяжних от авакова ?
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25.08.2020 22:01 Відповісти
Є перелік злочинів:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч.3 ст. 110 КК України);
- посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України);
- умисне вбивство (ч.2 ст. 115 КК України);
- терористичний акт (ч.3 ст.258 КК України);
- фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ч.3 ст. 321-1 КК України);
- посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України);
- посягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК України);
- посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України);
- посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України);
- опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (ч.5 ст. 404 КК України);
- порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України);
В більшості випадків присяжні ведуть себе пасивно, позіхають, дивляться у вікно. Є й принципові, котрих справа чіпає за живе. Задають питання що стосуються морального боку злочину. Судді їх обхажують, вась-вась з ними, запобігають (заискуют), щоб часоб не переламали заздалегідь заготовленого вироку. Не памятаю жодного виправдального вироку.
Тут все залежить від вміння адвокатів, вони повинні доводи свою позицію виразно іпросто як дітям в дитсадку, але не дуже забріхуватись.
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25.08.2020 22:27 Відповісти
Це украінська особливість... В усьому світі вироки судами присяжних відзначені пом'якшенням, а ми тут вирізняємося.
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25.08.2020 22:48 Відповісти
Те, що в Україні називається судом присяжних (по зекону Портнова), насправді пародія на суд присяжних в судових системах, які базуються на англійському праві. Теперішні присяжні те ж саме лайно, що і "народні засєдатєлі" в судах при Совку.
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25.08.2020 23:45 Відповісти
 
 