Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних .
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таке визначення суд оголосив у вівторок за підсумком попереднього засідання.
"Призначити судовий розгляд ... судом присяжних ... на 12 годину 4 вересня", - сказано в ухвалі суду.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.
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ЛугандонииДонецкой области подберут - они и приговорят к расстрелу каждого..
нужно почитать..
хорошо если бы как в США..
опять же присяжные...это в кино они честные и не продажные...а в жизни?
тьху..тьху...короче
Шо, спускаємо на тормозах ?
Типу: «винні, але що поробиш, Присяжні виправдали».
Викрутились.
І за те, що люди рік майже по тюрмам никали, фігушки...
Присяжні їх виправдають і це буде виглядати, як зроблене по «добротє душевной», як прощення.
Таким чином влада вирішила викрутитись з того тупика, куди вона себе загнала.
3 січня 2020 року.
"Справа Шеремета: З'явилось відео, як Кузьменко проходить слідчий експеримент."
Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.
Джерело: Радіо Свобода.
Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивства Шеремета, з пакетом у руці пройшла вулицею Івана Франка.
Експеримент проводився для порівняння ходи Кузьменко із ходою жінки, яка заклала вибухівку під автомобіль журналіста.
Суд присяжных по новому УПК
Кто может быть присяжным, кто и как их будет избирать, и каким образом они будут участвовать в уголовном судебном процессе узнавал Prostopravo.com.ua. https://prostopravo.com.ua/pravonarusheniya/stati/sud_prisyazhnyh_po_novomu_upk
Ау, зебилы, это ведь непреддвзятые присяжные будут?!))
- посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч.3 ст. 110 КК України);
- посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України);
- умисне вбивство (ч.2 ст. 115 КК України);
- терористичний акт (ч.3 ст.258 КК України);
- фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ч.3 ст. 321-1 КК України);
- посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України);
- посягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК України);
- посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України);
- посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України);
- опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (ч.5 ст. 404 КК України);
- порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України);
В більшості випадків присяжні ведуть себе пасивно, позіхають, дивляться у вікно. Є й принципові, котрих справа чіпає за живе. Задають питання що стосуються морального боку злочину. Судді їх обхажують, вась-вась з ними, запобігають (заискуют), щоб часоб не переламали заздалегідь заготовленого вироку. Не памятаю жодного виправдального вироку.
Тут все залежить від вміння адвокатів, вони повинні доводи свою позицію виразно іпросто як дітям в дитсадку, але не дуже забріхуватись.