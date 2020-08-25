Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи"

Колишній генеральний прокурор, радник генпрокурора Ірини Венедіктової Святослав Піскун написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедіктовою, це стосується, так би мовити, мене, ГПУ і тих людей, які там працюють і працювали навіть більшою мірою", - сказав Піскун.

Піскун повідомив, що його звільнення пов'язане із судовими позовами щодо перерахування пенсій більше ніж 3,5 тис. працівників прокуратури, яким необхідно, аби генпрокурор просто видав довідки. На підставі цих довідок про заробітну плату їм перерахують пенсії.

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"Це була наша головна проблема, а також поновлення на роботі тих людей, яких генпрокурор Рябошапка незаконно звільнив з посади... Наскільки я зрозумів, нічого такого за цей період ми не встигли зробити, що воно докорінно змінило ситуацію – людям довідки не перераховуються, на роботу люди не поновлюються, крім прокурора Києва, можливо, ще 2-3 осіб. Я так зрозумів, що моє перебування там на посаді радника... я просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж всередині цієї системи", - сказав Піскун.

Нагадаємо, Святолава Піскуна призначили позаштатним радником генпрокурора 27 липня 2020 року. 25 серпня член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов повідомив про його звільнення.