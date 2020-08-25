УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9948 відвідувачів онлайн
Новини
9 260 68

Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи"

Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням:

Колишній генеральний прокурор, радник генпрокурора Ірини Венедіктової Святослав Піскун написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедіктовою, це стосується, так би мовити, мене, ГПУ і тих людей, які там працюють і працювали навіть більшою мірою", - сказав Піскун.

Піскун повідомив, що його звільнення пов'язане із судовими позовами щодо перерахування пенсій більше ніж 3,5 тис. працівників прокуратури, яким необхідно, аби генпрокурор просто видав довідки. На підставі цих довідок про заробітну плату їм перерахують пенсії.

Читайте також: Призначити Піскуна в команду Венедіктової було помилкою, - радник голови ОП

"Це була наша головна проблема, а також поновлення на роботі тих людей, яких генпрокурор Рябошапка незаконно звільнив з посади... Наскільки я зрозумів, нічого такого за цей період ми не встигли зробити, що воно докорінно змінило ситуацію – людям довідки не перераховуються, на роботу люди не поновлюються, крім прокурора Києва, можливо, ще 2-3 осіб. Я так зрозумів, що моє перебування там на посаді радника... я просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж всередині цієї системи", - сказав Піскун.

Нагадаємо, Святолава Піскуна призначили позаштатним радником генпрокурора 27 липня 2020 року. 25 серпня член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Леменов повідомив про його звільнення.

Автор: 

Піскун Святослав (82) звільнення (2667) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
ДАЖЕ ТАКОЕ НЕРАЗБОРЧИВОЕ говно, как Пискун и тот воротит нос от ЗЕлёного дерьма.
Видать смердит уже внутри этой шлблы по полной.
показати весь коментар
25.08.2020 20:27
+29
Даже "рыцарь масонского ордена" не хочет мараться об зелёное недоразумение.
показати весь коментар
25.08.2020 20:22
+29
Ну если такое гавно как пискун не хочет пачкаться в зеленое дерьмо...то это уже все...аут..
показати весь коментар
25.08.2020 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕленые крысы бегут с корабля! Походу ЗЕленский такое понаподписывал что до Лаптестана он не добежит!
показати весь коментар
25.08.2020 20:22 Відповісти
...опять с больной головы на здоровую валишь?
показати весь коментар
25.08.2020 20:27 Відповісти
...кликухи - это у вас, вася, а на форумах - ники... Что такое "ник" - объяснить?
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
У них не кликухи а поганяловы!
показати весь коментар
25.08.2020 20:33 Відповісти
...хоть номера, главное, чтобы не забывали указывать, по какой статье срок мотают
показати весь коментар
25.08.2020 20:36 Відповісти
Если работает с ЗЕленским то зеленый! Для вас ведь Яценюк порохобот!
показати весь коментар
25.08.2020 20:29 Відповісти
Піскун не зелений, але те що цей пристосуванець, здатний вижити на Марсі без скафандра звідти втік, це показник.
показати весь коментар
25.08.2020 20:30 Відповісти
Буков кто работает в команде с Зеленским то все зелёные. Даже если он рыг как Венедиктова и Ермак!
показати весь коментар
25.08.2020 20:35 Відповісти
Венедиктова це Аваков.
показати весь коментар
25.08.2020 20:41 Відповісти
Даже "рыцарь масонского ордена" не хочет мараться об зелёное недоразумение.
показати весь коментар
25.08.2020 20:22 Відповісти
гладить личную бабушку вечерами безопаснее...
показати весь коментар
25.08.2020 20:23 Відповісти
есть большие надежды что и дальше Пискун будет вне системы, но под следствием.
показати весь коментар
25.08.2020 20:23 Відповісти
просто зассал, как вссегда
показати весь коментар
25.08.2020 20:24 Відповісти
просто из клана ссыкунишек...маклауды этажём выше...
показати весь коментар
25.08.2020 20:25 Відповісти
*Гешефт * з працевлаштуванням не вдався .
показати весь коментар
25.08.2020 20:25 Відповісти
Ахазахаха
показати весь коментар
25.08.2020 20:24 Відповісти
Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы" - Цензор.НЕТ 7723
показати весь коментар
25.08.2020 20:25 Відповісти
Піскуна призначити генеральним призначальником посади призначальника радника першого заступника генерального прокурора України.
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
якщо чесно- пофіг.
показати весь коментар
25.08.2020 20:40 Відповісти
ДАЖЕ ТАКОЕ НЕРАЗБОРЧИВОЕ говно, как Пискун и тот воротит нос от ЗЕлёного дерьма.
Видать смердит уже внутри этой шлблы по полной.
показати весь коментар
25.08.2020 20:27 Відповісти
Ну если такое гавно как пискун не хочет пачкаться в зеленое дерьмо...то это уже все...аут..
показати весь коментар
25.08.2020 20:27 Відповісти
С потрохом этот януковичский прокурорчик прекрасно работал,пока американцы не потребовали его вышвырнуть,а вот с зелькой у регионала не сложилось почему то.
показати весь коментар
25.08.2020 20:28 Відповісти
Совсем плохо у зебилов. Уже к открытому вранью перешли. Не подскажешь, плесень, когда и где он работал?
показати весь коментар
25.08.2020 20:31 Відповісти
Это не плесень, это лишнехромосомный набутылочник Он не вкурсе местных раскладов
показати весь коментар
25.08.2020 23:37 Відповісти
😃 это где?? В твоих бредовых снах он работал???
показати весь коментар
25.08.2020 20:31 Відповісти
Когда и где он работал с Порохом? Звиздобол сказочник ты дядя!
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
свинособаки усердно продолжают палиться
показати весь коментар
25.08.2020 20:34 Відповісти
У этого чела столько капусты, что эту власть он может запросто пересидеть в Испании.
показати весь коментар
25.08.2020 20:29 Відповісти
Может не доплатил?
показати весь коментар
25.08.2020 20:29 Відповісти
Якщо Потебенько ще не помер і може зв'язати пару слів попри старечу деменцію, то можна витягти його з нафталіну та призначити на місце Піскуна. У Вови явно запит на "старих і мудрих" так що дєдушкі, ковтайте валідол і гоу найвищі поcади обімати.
показати весь коментар
25.08.2020 20:30 Відповісти
Якщо таке лайно тікає від ЗЕ, то я уявляю, хто там залишився!
показати весь коментар
25.08.2020 20:31 Відповісти
чувак понял,побудет немного и сплетут зебараны лапти)))))
беги пискун, а то зебараны тебя до цугундера доведут
показати весь коментар
25.08.2020 20:31 Відповісти
Ну и ладненько. Там и без тебя долбобобов хватает.
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
Прожжённый Пискун понял, что пора делать ноги пока Зе-команде не сплели лапти....
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
Видно эта власть не на долго задерится, опытный Пискун понял, что не за чем ему мараться
показати весь коментар
25.08.2020 20:32 Відповісти
нда, если такая жирная рыговская крыса бежит от зесрани - зеля явно не жилец
показати весь коментар
25.08.2020 20:33 Відповісти
он и в Ющенка был
показати весь коментар
25.08.2020 20:38 Відповісти
чим можу, чим можу......

Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы" - Цензор.НЕТ 6195
показати весь коментар
25.08.2020 20:39 Відповісти
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 3143
показати весь коментар
25.08.2020 21:02 Відповісти
Дело совсем плохо. Даже старый алканафт бежит с зеленой шлюпки
показати весь коментар
25.08.2020 20:35 Відповісти
Порохобот !
показати весь коментар
25.08.2020 20:37 Відповісти
Зелеными брезгует. Ему уютнее в своем бело-голубом кругу.
показати весь коментар
25.08.2020 20:46 Відповісти
То пiськун проти кловуна. Може пiськуна в Великi Гетьмани?
показати весь коментар
25.08.2020 20:49 Відповісти
И ещё про систему...Кремль готовий заплатити $2 млрд за воду в Крим, - Бабін....я не знаю эти придурки согласятся продать земли Украины? может пора договориться ,чтобы Московия поделила Крым на два Крыма,как она любит это делать с чужими землями,а потом подумать за плату днепровской воды?
показати весь коментар
25.08.2020 20:51 Відповісти
Надо подымать ценник до $200 млрд - и деньги вперед!
На эти деньги можно закупить 10-20 F-35 (по $1 млрд за шт), и произвести столько ракетных комплексов Нептун и т.д. шоб стоял у кожній хаті.
После чего, одновременно с подачей воды в Крым, начать общевойсковую операцию по деокупации Крыма и Домбабве.
показати весь коментар
25.08.2020 23:43 Відповісти
Пілять, якщо навіть піськун з того балагану втік?!
показати весь коментар
25.08.2020 20:59 Відповісти
Порохобот !
https://censor.net/comments/locate/3215780/019214c4-3098-70e4-a289-67f726f53ac0
показати весь коментар
25.08.2020 21:02 Відповісти
А то!
показати весь коментар
25.08.2020 21:07 Відповісти
У Пискуна хватило ума не связываться с зелёнкой!! Это может быть сигналом дпя других придурков,связавшихся с "Слугами"... Ждём с очередного бегуна...
показати весь коментар
25.08.2020 21:06 Відповісти
Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что эти придурки даже более жадные чем рыгиАналы
показати весь коментар
25.08.2020 21:09 Відповісти
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 8661
показати весь коментар
25.08.2020 21:23 Відповісти
Нам похер как ты уволился,главное что ты с....лся.
показати весь коментар
25.08.2020 21:24 Відповісти
Не получилось лизнуть гарно...
показати весь коментар
25.08.2020 21:25 Відповісти
Жаби та Гадюки..
Чи навпаки..
показати весь коментар
25.08.2020 21:27 Відповісти
странно как-то, по духу пискун вполне подходит зелёным ублюдкам. наверное, выгнали из-за высокого профессионализма, не должно быть прокурора умнее чем Венедиктова
показати весь коментар
25.08.2020 21:36 Відповісти
В піськуна бужехитра дупа - чує, коли тре змиватись...
показати весь коментар
25.08.2020 21:55 Відповісти
Лишний подтверждение, что у крыс чуйка работает лучше чем у Зе-капитана и его команды
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 3235
показати весь коментар
25.08.2020 22:00 Відповісти
Кто ему такие мушкетерские усы приклеял?
показати весь коментар
25.08.2020 23:44 Відповісти
Даже такое гавно с зелеными брезгует работать.
показати весь коментар
26.08.2020 00:20 Відповісти
Ага, по собственному...... По тебе нары рыдают, ждут недождуться.
показати весь коментар
26.08.2020 00:54 Відповісти
А почему Пискун говно. На фоне других бывших ГП он, как мне кажется, вполне приличный человек.
показати весь коментар
26.08.2020 08:03 Відповісти
Ой, кто это? Просто не узнать! Хотя повадки остались прежними. Ребрендинг не помог.
показати весь коментар
26.08.2020 08:04 Відповісти
даже отпетые рыги бегут от этого недомерка..
показати весь коментар
26.08.2020 08:20 Відповісти
Ой бл..Та це не втрата а навпаки радість.. Пискун та йди ти... скандалист і пристососунець )))
показати весь коментар
26.08.2020 09:57 Відповісти
Стреляный воробей четко держит клюв по ветру....Дед понял что от Зеленого говна лучше держатся подальше.Испачкаешься,повек не отмоешься.
показати весь коментар
26.08.2020 11:01 Відповісти
 
 