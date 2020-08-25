Не менш ніж 500 тисяч працівників виборчкомів різних рівнів задіють на місцевих виборах, - секретар РНБО Данілов

На традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського розглянули питання підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що у виборчому процесі по всій країні буде задіяно не менше ніж 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

У той же день Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастівського районів Луганської області.

Читайте також: Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність