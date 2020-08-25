УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10361 відвідувач онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
604 7

Не менш ніж 500 тисяч працівників виборчкомів різних рівнів задіють на місцевих виборах, - секретар РНБО Данілов

Не менш ніж 500 тисяч працівників виборчкомів різних рівнів задіють на місцевих виборах, - секретар РНБО Данілов

На традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського розглянули питання підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що у виборчому процесі по всій країні буде задіяно не менше ніж 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів.

У той же день Комісія прийшла до висновку про неможливість проведення виборів у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастівського районів Луганської області.

Читайте також: Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність

Автор: 

Данілов Олексій (1259) місцеві вибори (1366) РНБО (2278) ЦВК (1177) Офіс Президента (2020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потенциальные сидельцы за фальсификат...
показати весь коментар
25.08.2020 20:52 Відповісти
нині в середовищі діючлї влади найвищої України хаотично і нервово шукають причини для переносу місцевих виборів на більш пізніший термін з метою "узгодити" виборче законодавство України з касапами (ніби-то - з орками), щоб провести ці вибори разом на підконтрольній і на окупованій території Донбасу (про Крим - не йдеться).
Інформація від Княжицького (телеканал Еспресо)
показати весь коментар
25.08.2020 20:58 Відповісти
Будет где ВИРУСУ разгуляться ...
показати весь коментар
25.08.2020 20:58 Відповісти
голосует, миллионов 10. пол ляма, работники и ЧЛЕНЫ. еще пол ляма ************. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ при делах. и как мы хотим провести чесные выборы?????????????????
показати весь коментар
25.08.2020 21:50 Відповісти
І Шмигаль відчитається про створені робочі місця
показати весь коментар
25.08.2020 21:56 Відповісти
Головне не дати слугам сфальсіфікувати,як у 2004!
показати весь коментар
25.08.2020 22:17 Відповісти
 
 