Заступник Помпео Біган заявив, що Вашингтон може вжити "серйозні заходи" проти Кремля через отруєння Навального

Заступник держсекретаря США Стівен Біган під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про можливість прийняття Вашингтоном серйозних заходів проти Росії у разі підтвердження інформації про отруєння опозиціонера Олексія Навального, повідомили в МЗС Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, поширеному російським зовнішньополітичним відомством.

"Заздалегідь визначивши, подію як "інцидент", американська сторона акцентувала, що "в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році"", -

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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