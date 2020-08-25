Заступник Помпео Біган заявив, що Вашингтон може вжити "серйозні заходи" проти Кремля через отруєння Навального
Заступник держсекретаря США Стівен Біган під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про можливість прийняття Вашингтоном серйозних заходів проти Росії у разі підтвердження інформації про отруєння опозиціонера Олексія Навального, повідомили в МЗС Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, поширеному російським зовнішньополітичним відомством.
"Заздалегідь визначивши, подію як "інцидент", американська сторона акцентувала, що "в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році"", -
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
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А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
Да ж*па в России, постоянно углубляющаяся. Пусть США вводят новые санкции, рубль по 100 России "только на пользу".
а в Польше тебе свинособака помечтать работать! тебя туда просто не пустят по IQ не пройдешь
Порадіємо коли побачимо в дії, а поки ще це просто слова.
Хіба не він сам бухнув чогось не того???.................. А може ще й курнув або нюхнув чи ширнувся на додачу.
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Выписка из завтрашних методичек Пескова и Захаровой
Причем здесь поход Украины на Москву? Достаточно дать НАТО базы...
Пока РФ единственная страна, способная уничтожить США, она будет "империей зла", что бы ни делала и всегда будет под санкциями, и всегда будет немыслимо преступной, пока лет через 10 - 15 не станет союзницей Китая, единственной сверхдержавы будущего.
Кто он? Не бандит и гопник? И ты на чьей стороне, на стороне этого бандита. Только мрази или очень глупые оболваненные люди могут встать на сторону этого бандита. Неужели, это тебе непонятно. Выбирай кто ты, мразь или идиот? Других вариантов быть не может попросту.
https://news.rambler.ru/world/44724569-poka-vy-ne-usnuli-v-evrope-otvorachivayutsya-ot-rossiyskogo-gaza/
кого бы кремль ни замочил, ничего вы не сделаете
они их на своей лишнехромосомной шкуре ощущают как никто другой
Во-первых, кацап мне не брат.
Во-вторых, у россии большой запас прочности по ресурсам, поэтому чем раньше введут адские санкции тем скорее загнется рашка.