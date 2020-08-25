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Заступник Помпео Біган заявив, що Вашингтон може вжити "серйозні заходи" проти Кремля через отруєння Навального

Заступник Помпео Біган заявив, що Вашингтон може вжити

Заступник держсекретаря США Стівен Біган під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив про можливість прийняття Вашингтоном серйозних заходів проти Росії у разі підтвердження інформації про отруєння опозиціонера Олексія Навального, повідомили в МЗС Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, поширеному російським зовнішньополітичним відомством.

"Заздалегідь визначивши, подію як "інцидент", американська сторона акцентувала, що "в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році"", - 

Читайте також: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Автор: 

США (22512) Навальний Олексій (612) Біган Стівен (13)


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Топ коментарі
+13
Упырь уже 6 лет терзает Украину и сбил Боинг... Этого мало для "серьёзных мер"???
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25.08.2020 20:58
+7
Кацапы давно уже перестали обращать внимание на эти "серьезные меры". Они похожи на непрерывное громкое пукание.
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25.08.2020 20:59
+6
Хм...
А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
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25.08.2020 20:56
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25.08.2020 20:53 Відповісти
Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8473
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25.08.2020 20:56 Відповісти
Это тот, что говорил о путине, что "оно ооочень сильный"?
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25.08.2020 21:44 Відповісти
Головне, щоб продовжувалися санкції щодо ПП2.
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25.08.2020 20:56 Відповісти
Хм...
А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
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25.08.2020 20:56 Відповісти
я бы на месте бутусова тут вставил фреймом шахтёр-динамо...
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25.08.2020 20:56 Відповісти
Та не смішіть.
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25.08.2020 20:57 Відповісти
SWIFT отключить слабо?
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25.08.2020 20:58 Відповісти
Свифт, не американская компания. Там США могут только себя отключить, остальных - европейский суд.
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25.08.2020 21:42 Відповісти
и как "не американская компания" сможет без разрешения США делать переводы в долларах? попробуй своим лишнехромосомным мозжечком ответить
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25.08.2020 23:57 Відповісти
Тебе, комплектохромосомный, написали: "США могут только себя отключить", т. е. свой, долларовый сегмент, т. е. стрельнуть себе в ногу. Замечу, что ЗВР Раши около 600 млрд. $ (эквивалент), из них в активах США - 10-15 млрд, т. е. мизер.
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26.08.2020 00:13 Відповісти
Упырь уже 6 лет терзает Украину и сбил Боинг... Этого мало для "серьёзных мер"???
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25.08.2020 20:58 Відповісти
Кацапы давно уже перестали обращать внимание на эти "серьезные меры". Они похожи на непрерывное громкое пукание.
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25.08.2020 20:59 Відповісти
Да ладно, россиян бомбит от того, что в Украине, по их мнению нищей и воюющей сама с собой, минимальная зарплата больше чем в России. Гривна стабильна уже 5 лет, а рубль постоянно штормит вслед за нефтью. Продукты в Украине какие хочешь, а в России только пластмассовый сыр и креветки из Беларуси.
Да ж*па в России, постоянно углубляющаяся. Пусть США вводят новые санкции, рубль по 100 России "только на пользу".
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25.08.2020 21:13 Відповісти
Отвечу тебе крайне кратко и понятно. Кто на кого батрачит, русские в Украине, или украинцы в Раше? У меня все, хотя еще добавлю, в Польше русские тоже не батрачат, дома прибыльнее
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25.08.2020 23:38 Відповісти
кроме домбасян из лугандоа и домбаве, никакие "украинцы" в говнорашке не батрачат.
а в Польше тебе свинособака помечтать работать! тебя туда просто не пустят по IQ не пройдешь
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25.08.2020 23:59 Відповісти
Ну так. Там треть поголовья срет в дырки в земле, они нормальной жизни, кроме как по ящику, никогда не видели. Дикарям санкции пофигу.
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25.08.2020 21:25 Відповісти
Тут теперь за "кацапов" Спамят по-ходу, приехали...
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25.08.2020 21:47 Відповісти
Это нужно было делать с 1991года, Московия обнаглела и даже Президента Америки стала назначать
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25.08.2020 21:00 Відповісти
Шо вы говорите ? И кого она назначила , пригожинский ?
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25.08.2020 22:52 Відповісти
На самом деле - Штаты единственная страна, которая делает ***** нервы, а его экономике - гембель на тухес.
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25.08.2020 21:00 Відповісти
Серьезные ради одного человека? А почему ради Украины не приняли "серьезные" ?
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25.08.2020 21:01 Відповісти
Ну сам пойми как можно доверить секретное оружие Украине когда там бардак с единством украинского народа? https://images.cnscdn.com/images/1/6/4/4/16441ab7f20f954846c72fae27d09098/650x441.jpg.
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25.08.2020 21:06 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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25.08.2020 21:27 Відповісти
Пуйло,Хамло, Моль и тд.
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25.08.2020 21:49 Відповісти
Пригожин разрешил так вождя обзывать ? Или ты ягеля обкурился ?
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25.08.2020 22:53 Відповісти
Рагозин всегда так говорит когда кремлёвский Фюрер обливает его горячим кофе в Кремле.
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25.08.2020 23:04 Відповісти
а чей Крым скажи?
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26.08.2020 00:01 Відповісти
При родне Крым украинских татар,а вы думали что я скажу что Крым украинских евреев? Крым к Московии никакого отношения не имеет,у Московии исторически не было выхода к морям и океанам.
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26.08.2020 07:33 Відповісти
Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 7274
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25.08.2020 21:01 Відповісти
Серьезные меры в кавычках? Что за нах? What the fuck?
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25.08.2020 21:07 Відповісти
ахахах.. ничё у Вашингтона не получится, ибо ***** это дружбан Трампа.. они порешают
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25.08.2020 21:11 Відповісти
Госдеп может и вставил бы клизму со скипидаром кремлевским уркам, но боюсь, что рыжий чубчик спустит все на тормозах
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25.08.2020 21:14 Відповісти
могут принят, а могут и не принять
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25.08.2020 21:23 Відповісти
Могуть прінять мєри, а могут і нє прінять.
Порадіємо коли побачимо в дії, а поки ще це просто слова.
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25.08.2020 21:24 Відповісти
Неужели на стюардессу подсыпавшую яд санкции наложит и заблокирует счета в швейцарском банке?
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25.08.2020 21:27 Відповісти
И на 5 лет запретят посещать Аляску
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25.08.2020 21:37 Відповісти
Хцйло уже посмеялся с санкций наложенных из за Скрипалей и Немцова поетому все видим результат
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25.08.2020 21:29 Відповісти
Да, так посмеялся что ЕС уже покупает НОЛЬ кубометров газа из парашки
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26.08.2020 00:02 Відповісти
Этим тварям за Скрипалей них небыло и за Навального тоже самое будет.
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25.08.2020 21:34 Відповісти
А хто отруїв навального?
Хіба не він сам бухнув чогось не того???.................. А може ще й курнув або нюхнув чи ширнувся на додачу.
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25.08.2020 21:37 Відповісти
Так как США жидко обделались, свои персональные санкции пускай приложат к заднице, аки подорожник.
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25.08.2020 21:38 Відповісти
Наоборот, на саму страну и народ ему начхать, поэтому санкции на государство путька воспримет с облегчением. Нужно именно путьку ударить по самому больному с его то манией величия. Обложить именно его и его дочерей, и родственников санкциями. Сделать его невъездным в любое цивилизованное государство.Тем самым участвовать в важных политических форумах в мире. Это он действительно прочувствует. Санкции на народ? Плевать он на них хотел! Пусть ездит максимум по КНДР, да Туркменистанам- не более.
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25.08.2020 21:52 Відповісти
Бреееееееед)))
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25.08.2020 21:55 Відповісти
невозможно это . они тратят большие деньги что автоматически становяться западными партнерами .

..
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25.08.2020 22:49 Відповісти
Песков скажет,що его траванули в самолёте на пути в Германию или в самой клинике Шарите.В заключении Омских врачей ни о каком отравлении заключения не было.Навальный из Омской больницы транспортировался без признаков отравления.Що с ним случилось по пути в Германию и в самой клинике,то там неведомо.Вы сами его отравили,щоб найти повод для очередной руссофобии.
Выписка из завтрашних методичек Пескова и Захаровой
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25.08.2020 21:48 Відповісти
В принципе санкции могут иметь любой другой повод, было бы желание. Эти постоянные экзотические "отравления" уже вызывают просто смех.
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25.08.2020 21:49 Відповісти
Да, а ты только понял насколько глупые идиоты у власти в Рашке)) Они то Петрова с Башировым отправляют, которые провалили и опозорили так рос.спецслужбы, что невольно задаёшься вопросам, а не двойные ли они агенты? А потом понимаешь- нет. Они просто идиоты, такие же как и вся "путлер команда". Других там и не может быть.
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25.08.2020 21:57 Відповісти
Ага, но если вдруг РФ каким то чудом ликвидирует свой атомный потенциал, то США и ты, бот продажный, тут же признают то же самое глупое руководство РФ умнейшими и милейшими людьми, как Ельцина, пока он крушил СССР и Россию. Все эти отравления - очевидный бред и сказки.
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25.08.2020 22:23 Відповісти
Конечно, конечно...когда всех неугодных, рассказывающих каким ворьём являются "путька и ко" вдруг отравляются, убиваются, и пропадаются- то это бред и сказки)) Кстати, атомный потенциал можно оставить в принципе, если бы они небыли такими рукожопами. А т.к. есть вероятность, что долбанёт у них там что-нибудь, а всему миру потом отхаркивать. Так что, сам понимаешь. Путин, это и есть ставленник Ельцина, если ты не в курсе. А заводы попилили на металлом именно при путьке в основном. Оно и пускай грабит Рашку, это выгодно. Но проблема в том, что за неимением реальных доводов в успехах руководства страной, путька прибегает на нападения на соседние страны. Чтобы ты олух и подобные тебе, идиоты"можемповторить", гордились "величием".
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25.08.2020 22:43 Відповісти
Подобный мне олух - хозяин Стратфора, в 2015 сказал, что подконтрольная Западу революционная Украина представляла для РФ существенную военную угрозу и Пу действовал адекватно. Такая мысль тебе в умную голову не заходила? Погугли кстати, что есть Стратфор.
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25.08.2020 23:42 Відповісти
Какую угрозу? Ты реально веришь той безбашенно-абсурдной пропаганде тех лет? Думаешь Украина планировала поход на Москву?))) Не, ну реально, это даже не смешно.
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25.08.2020 23:49 Відповісти
Стратфор - это чья пропаганда? Трудно прочитать, что такое "теневое ЦРУ"?
Причем здесь поход Украины на Москву? Достаточно дать НАТО базы...
Пока РФ единственная страна, способная уничтожить США, она будет "империей зла", что бы ни делала и всегда будет под санкциями, и всегда будет немыслимо преступной, пока лет через 10 - 15 не станет союзницей Китая, единственной сверхдержавы будущего.
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26.08.2020 01:09 Відповісти
Как удобно не верить "врущему" западу по поводу убийств и попыток убийств оппозиционеров в россии, и верить когда выгодно одной фразе, которая не отражает действительности или не раскрыта позиция. Украина имеет право размещать какие угодно базы, каких угодно стран. Разве, это не понятно? Это её личное дело, как суверенного государства. Хоть в Крыму, хоть где. Раз с интеллектом у тебя не очень, будем образно(как для детей в детском саду). У тебя есть 6 соток земли, 2 сотки ты сдаешь в аренду соседу за ненадобностью. Потом решаешь прекратить сдавать в аренду эти 2 сотки. Но сосед не уходит, а шантажом("мы поставим женщин и детей впереди и посмотрим,как они будут стрелять"- путин) и угрозой физ.воздействия заявляет, что это его теперь 2 сотки и пофиг на закон.
Кто он? Не бандит и гопник? И ты на чьей стороне, на стороне этого бандита. Только мрази или очень глупые оболваненные люди могут встать на сторону этого бандита. Неужели, это тебе непонятно. Выбирай кто ты, мразь или идиот? Других вариантов быть не может попросту.
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26.08.2020 01:30 Відповісти
Личное дело Кубы было, ставить советские ракеты, или нет.
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26.08.2020 09:05 Відповісти
24 страны ЕС высказались против санкций по СП-2, предложенных США. не думаю, что их заинтересует облившийся самогона, диабетик. А санкции только США, ничтожны.
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25.08.2020 21:53 Відповісти
помечтай, ага
https://news.rambler.ru/world/44724569-poka-vy-ne-usnuli-v-evrope-otvorachivayutsya-ot-rossiyskogo-gaza/
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26.08.2020 00:04 Відповісти
Я написал то,что есть, что имеешь ввиду ты, я не понимаю. Что уж точно, гипотетические санкции за Навального, могут только смешить.
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26.08.2020 00:24 Відповісти
Ну ну
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25.08.2020 21:58 Відповісти
Ой да ладно)) Знаем , знаем, знаем! ДАЙТЕ УГАДАТЬ! Вероятнее всего будет двойное выражение озабоченности и обеспокоенности... верно? США на сегодня с трампом ни на что не способны, обосрались и с рашкой и с северной кореей и с многим другим.. пока трамп самодур будет у руля видать так и будет...)
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25.08.2020 22:05 Відповісти
А что Обама был лучше когда у вас забирали Крым/Донбасс . Напомнить при ком получили Джавелины ?
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25.08.2020 22:47 Відповісти
не лучше.. США сдулось, не выполнив свои обязательства раз и все лидерство утрачено надолго!
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25.08.2020 23:08 Відповісти
да и что толку от тех джавелинов.. никакого в принципе.. хламятся на складе где то
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25.08.2020 23:15 Відповісти
толк будет как только аналоговнетные кацапские танки попробуют двинуться из добмабве и из рашки в Украину
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26.08.2020 00:07 Відповісти
Украина получила что то около 40 установок и 200 ракет к ним помоему... это мизер.. на длину фронта в 400 км маловато толку.. да и 200 ракет... короче одним джавелином на 10 км фронта оборону не удержать.. никак!
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26.08.2020 00:44 Відповісти
Напомни лучше при ком рашке наваляли таких санкций, что они прожрали все свои резервыне фонды + заморозили пенсии кацапам на неопределенный срок.
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26.08.2020 00:06 Відповісти
Невже трамп не запросить путіна на G-7?
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25.08.2020 22:19 Відповісти
Байден пригласит
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25.08.2020 22:46 Відповісти
Дуже сумніваюсь стосовно Байдена, а зараз і Трампа.
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26.08.2020 00:06 Відповісти
да ладно
кого бы кремль ни замочил, ничего вы не сделаете
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25.08.2020 22:27 Відповісти
Которому дураку ?
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25.08.2020 22:55 Відповісти
Да едь уже домой, съешь гамбургер. Шесть лет ездите по миру и болтовней занимаетесь. Где ваши АДСКИЕ санкции?
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25.08.2020 23:47 Відповісти
у своих братьев-кацапов спроси "где".
они их на своей лишнехромосомной шкуре ощущают как никто другой
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26.08.2020 00:08 Відповісти
Уважаемый полиграф полиграфыч.
Во-первых, кацап мне не брат.
Во-вторых, у россии большой запас прочности по ресурсам, поэтому чем раньше введут адские санкции тем скорее загнется рашка.
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26.08.2020 00:32 Відповісти
наберет в рот гавна и плюнет
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26.08.2020 10:34 Відповісти
 
 