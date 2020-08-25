УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10463 відвідувача онлайн
Новини
2 678 13

Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ

Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ

Всесвітня організація охорони здоров‘я та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ видали роз‘яснення стосовно того, чи мають діти носити маски, щоб захиститись від COVID-19.

Рекомендації видано для дітей різного віку з урахуванням вікових, психологічних та соціальних факторів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Загалом, організація не вважає за потрібне носити маски дітям до 5 років.

"Відповідно до обмежених наявних даних, малі діти можуть мати меншу вразливість до інфікування, порівняно до дорослих, однак дані можуть різнитись в залежності від віку дітей", - заявляють організації.

Видання зазначає, що ці рекомендації суперечать порадам американських Центрів з контролю над захворюваннями (CDC). CDC радять носити маски дітям починаючи з двох років.

Читайте також: ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям, старшим за 12 років

А от діти після 12 років, на думку ВООЗ та ЮНІСЕФ, мають носити маски, дотримуючись таких самих вимог, що і дорослі і, особливо, якщо не можна забезпечити дистанцію між людьми у щонайменше один метр а також, якщо в регіоні їхнього перебування інфекція широко поширена.

"Поради щодо носіння масок дітьми та підлітками після 12 років мають відповідати рекомендаціям ВООЗ щодо використання масок дорослими, або відповідним правилам, затвердженим країнами", - рекомендують установи.

Діти з 5 до 11 років мают носити маски залежно від ступеню ризику зараження, здатності дитини виконувати вказівки, розповсюдженості вірусу та інших факторів ризику, вважають у ВООЗ та ЮНІСФЕ.

Рекомендації щодо носіння масок дітьми набувають особливої важливості з наближенням початку навчального року. Все ж, організації зауважують - якщо маски не є доступними, дитині не може бути відмовлено у доступі до навчання.

Автор: 

ВООЗ (770) діти (5044) ЮНІСЕФ (156) маски (118)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Какой гуманный вирус однако. Или таки нет? Или таки маски эти относительно вируса до лампады?
показати весь коментар
25.08.2020 21:21
+5
Маски - это такая разновидность колокольчиков в нос .
Скажите спасибо , что не заставляют делать "кю" ...
показати весь коментар
25.08.2020 21:24
+2
Нужно заставить их носить что-нибудь другое .
Чтоб никому обидно не было .
Например , мальчиков - шапочку с ушками зайчиков , а девочек - костюм снежинки или лисички .
А то шо ж ...
показати весь коментар
25.08.2020 21:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно заставить их носить что-нибудь другое .
Чтоб никому обидно не было .
Например , мальчиков - шапочку с ушками зайчиков , а девочек - костюм снежинки или лисички .
А то шо ж ...
показати весь коментар
25.08.2020 21:17 Відповісти
Какой гуманный вирус однако. Или таки нет? Или таки маски эти относительно вируса до лампады?
показати весь коментар
25.08.2020 21:21 Відповісти
А почему надо требовать после 5 ти ? Можно подробней?
показати весь коментар
25.08.2020 21:21 Відповісти
они не болеют? к ним не прилипнет? или чисто на авось?
показати весь коментар
25.08.2020 21:23 Відповісти
Маски - это такая разновидность колокольчиков в нос .
Скажите спасибо , что не заставляют делать "кю" ...
показати весь коментар
25.08.2020 21:24 Відповісти
таки всё верно . вырабатывают условный рефлекс выполнять абсолютно всё . что прикажет власть и не пытаться даже задумываться о целесообразности .
показати весь коментар
25.08.2020 21:40 Відповісти
У нас дети толпами играют на детских площадках.
Передают друг другу вирус.
Потом заражают всех домашних, с бабушками и дедушками.
...
Вирус в такой обстановке не победим.
показати весь коментар
25.08.2020 21:26 Відповісти
умные мамочки всегда придумаю чего нить ,шоб ребенку интересно было маску носить.
а остальные-как всегда.
показати весь коментар
25.08.2020 21:35 Відповісти
Права людей порушуються масово, а всі політичні проститутки цілого Світу мовчать. Бо мають надію скористатись з нагоди, і збільшити свою владу.
показати весь коментар
25.08.2020 21:39 Відповісти
От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Уважаемый редактор, может лучше про реактор?... (с)
показати весь коментар
25.08.2020 21:42 Відповісти
Якийсь розлад в ВОЗі. Це добре.
показати весь коментар
25.08.2020 21:43 Відповісти
Но дети среди наиболее недисциплинированных, они обычно чихают и кашляют не прикрывая рот. Что толку от всех в масках, если один больной ребенок без маски чихнет/кашлянет и заразит всех вокруг (вирус ведь может проникнуть и через глаза)?
показати весь коментар
26.08.2020 01:15 Відповісти
Поиграйте с ребёнком в космонавтов
Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 500
показати весь коментар
26.08.2020 02:59 Відповісти
 
 