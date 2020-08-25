Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ

Всесвітня організація охорони здоров‘я та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ видали роз‘яснення стосовно того, чи мають діти носити маски, щоб захиститись від COVID-19.

Рекомендації видано для дітей різного віку з урахуванням вікових, психологічних та соціальних факторів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Загалом, організація не вважає за потрібне носити маски дітям до 5 років.

"Відповідно до обмежених наявних даних, малі діти можуть мати меншу вразливість до інфікування, порівняно до дорослих, однак дані можуть різнитись в залежності від віку дітей", - заявляють організації.

Видання зазначає, що ці рекомендації суперечать порадам американських Центрів з контролю над захворюваннями (CDC). CDC радять носити маски дітям починаючи з двох років.

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А от діти після 12 років, на думку ВООЗ та ЮНІСЕФ, мають носити маски, дотримуючись таких самих вимог, що і дорослі і, особливо, якщо не можна забезпечити дистанцію між людьми у щонайменше один метр а також, якщо в регіоні їхнього перебування інфекція широко поширена.

"Поради щодо носіння масок дітьми та підлітками після 12 років мають відповідати рекомендаціям ВООЗ щодо використання масок дорослими, або відповідним правилам, затвердженим країнами", - рекомендують установи.

Діти з 5 до 11 років мают носити маски залежно від ступеню ризику зараження, здатності дитини виконувати вказівки, розповсюдженості вірусу та інших факторів ризику, вважають у ВООЗ та ЮНІСФЕ.

Рекомендації щодо носіння масок дітьми набувають особливої важливості з наближенням початку навчального року. Все ж, організації зауважують - якщо маски не є доступними, дитині не може бути відмовлено у доступі до навчання.