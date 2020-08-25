Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка і Дугарь терміном до 23 жовтня

Шевченківський районний суд міста Києва залишив фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою до 23 жовтня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обрати обвинуваченому Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня включно. Обрати обвинуваченій Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту по 23 жовтня. Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно", - сказала Голуб.

Під час досудового слідства Антоненко перебував під вартою, Кузьменко 11 серпня змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.