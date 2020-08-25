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Новини Убивство Шеремета
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Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка і Дугарь терміном до 23 жовтня

Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка і Дугарь терміном до 23 жовтня

Шевченківський районний суд міста Києва залишив фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою до 23 жовтня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обрати обвинуваченому Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня включно. Обрати обвинуваченій Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту по 23 жовтня. Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно", - сказала Голуб.

Під час досудового слідства Антоненко перебував під вартою, Кузьменко 11 серпня змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

Читайте також: Справу обвинувачених у вбивстві Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядатиме суд присяжних 4 вересня

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.

Автор: 

запобіжний захід (481) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+34
В голове зеленского воины выглядят именно так

Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября - Цензор.НЕТ 570
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25.08.2020 21:18
+29
Этим педикам что так прыгали самим не противно?!
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25.08.2020 21:22
+19
Під ноги стяг...Народе, що з тобою?

Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.

За що стоять оті на териконах?

За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???

Під ноги стяг... Де ще така зневага?

Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...

Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...

Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...

Під ноги стяг...І слів не вистачає,

Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?

І згине біль, круки повідлітають,

І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
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25.08.2020 21:24
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В голове зеленского воины выглядят именно так

Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября - Цензор.НЕТ 570
показати весь коментар
25.08.2020 21:18 Відповісти
Этим педикам что так прыгали самим не противно?!
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25.08.2020 21:22 Відповісти
артисты и извозчики всегда были проститутками, первым было какая разница кого смешить, вторым какая разница кого возить..

вот и весь ответ
жаль что73% быдла не знает истории
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25.08.2020 21:29 Відповісти
Під ноги стяг...Народе, що з тобою?

Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.

За що стоять оті на териконах?

За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???

Під ноги стяг... Де ще така зневага?

Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...

Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...

Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...

Під ноги стяг...І слів не вистачає,

Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?

І згине біль, круки повідлітають,

І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
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25.08.2020 21:24 Відповісти
Зеленский упорствует. А судьям деваться некуда. Не хотят увольняться!
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25.08.2020 21:25 Відповісти
А придется, и не по выслуге и не в связи с уходом на пенсию, а попросят " как мешалкой по женской "пилотке".
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26.08.2020 12:15 Відповісти
Ссут чомусь не врахував сфальсифіковану експертизу.
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25.08.2020 21:26 Відповісти
я не знаю сколько рюкзаков рюкзакяну с сынком придётся сожрать в будущем...они ещё за музычка не ответили...
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25.08.2020 21:28 Відповісти
Вроде же фамилия другая была ...
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25.08.2020 21:29 Відповісти
Чомусь думаю, що ще до 23го Жовтня Антоненко поміняється з суддями, Зєлєю і Аваковим місцями.
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25.08.2020 21:29 Відповісти
От така %#ня, малята...
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25.08.2020 21:31 Відповісти
..... любі хлопчики й дівчата.
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25.08.2020 21:35 Відповісти
Щось не чутно зебілів, які без доказів звинувачують Антоненка, Кузьменко і Дугарь.
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25.08.2020 21:31 Відповісти
А про замовника ні гу-гу. Ну навіщо цим трьом потрібен журналіст ? Аваковці пишуть "з метою дестабілізації суспільно політичної обстановки". В нас кожного дня серйозний зашквар починаючи з луцького терориста, трагічної загибелі військових Красногрудя, Іліна, Журавля аж до злииву "справи вагнерівців". І що похитнулось і дестабілізувалось ?
Справою Шеремета діюча влада хоче принизити і залякати військових, волонтерів, і взагалі людей котрі за України проти москви.
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25.08.2020 21:33 Відповісти
Зєлю геть? Дострокові?
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25.08.2020 21:41 Відповісти
Неа, "хто угодно тольки не барыыыыха"
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25.08.2020 23:00 Відповісти
И как интересно смерть мало кому известного запоребрикового журналиста могла дестабилизировать политическую обстановку ?
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25.08.2020 21:50 Відповісти
А брифинг другого мнения, он и основа обвинения.
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26.08.2020 12:18 Відповісти
Менять прогнившую систему. Конкурс на новый проект или все пойдет в разнос.
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25.08.2020 21:41 Відповісти
Гнилая и протухшая мусорская страна
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25.08.2020 21:44 Відповісти
зеля - инфантильный говнюк, на коротком бенеаваковскоермаковском поводке..
короче - вошь дь зебилов - дурилка картонная
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25.08.2020 21:46 Відповісти
С...и! И наймиты -судьи и их хозяева
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25.08.2020 22:01 Відповісти
цей гівнюк піклується більше про здоров'я бандюків тієї сторони
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25.08.2020 22:04 Відповісти
І все це відбуваєтся із за байдужості населення ,відсутності голосу інтелегенції ,ось вам"какая разница "і вчорашній шабаш на Софіївській топтаня прапора ,цій владі чужі захисники України,вулантери ,добровольці ,вони звикли до жлобських корпоративів на замовлення олігархів і бабло,тому допоки мовчать громадяни вони будуть творити що захочуть ,на захист Аваки на кошти платників податків навіть фільм зняли.
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25.08.2020 22:06 Відповісти
Вам плохо было с Порохом?
Купите козу, вместо пороха. Послушную, молочко будет, шерсть. Да и мекает потрясно.

Купили козу за 73 гривны. Ой как стало тяжело. Коза не слушается, огород портит, бодается. Молока мало.

Хотите чтобы было хорошо - продайте козу!
И вот тут нюанс.
Откройте глаза. Вам плохо с козой. Вам было плохо с порохом.

Вы хотите менять их местами? Вечно? Загадочные люди.
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25.08.2020 22:20 Відповісти
Зеленский скот
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25.08.2020 22:57 Відповісти
Понятно, что решение перенсли на поближе к выборам... Делайте ваши ставки: что решат 23-го ?
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21.10.2020 19:06 Відповісти
 
 