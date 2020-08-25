Суд обрав запобіжні заходи для Кузьменко, Антоненка і Дугарь терміном до 23 жовтня
Шевченківський районний суд міста Києва залишив фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") під вартою до 23 жовтня.
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Обрати обвинуваченому Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня включно. Обрати обвинуваченій Кузьменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту по 23 жовтня. Обрати обвинуваченій Дугарь запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. 160 гривень та покласти на неї додаткові обов’язки, і визначити строк дії додаткових обов’язків Дугарь по 23 жовтня включно", - сказала Голуб.
Під час досудового слідства Антоненко перебував під вартою, Кузьменко 11 серпня змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета призначено на 25 серпня.
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жаль что73% быдла не знает истории
Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.
За що стоять оті на териконах?
За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???
Під ноги стяг... Де ще така зневага?
Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...
Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...
Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...
Під ноги стяг...І слів не вистачає,
Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?
І згине біль, круки повідлітають,
І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
Справою Шеремета діюча влада хоче принизити і залякати військових, волонтерів, і взагалі людей котрі за України проти москви.
короче - вошь дь зебилов - дурилка картонная
Купите козу, вместо пороха. Послушную, молочко будет, шерсть. Да и мекает потрясно.
Купили козу за 73 гривны. Ой как стало тяжело. Коза не слушается, огород портит, бодается. Молока мало.
Хотите чтобы было хорошо - продайте козу!
И вот тут нюанс.
Откройте глаза. Вам плохо с козой. Вам было плохо с порохом.
Вы хотите менять их местами? Вечно? Загадочные люди.