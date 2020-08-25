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Новини
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У Німеччині виявили нелегальну тютюнову фабрику, серед затриманих працівників - вихідці з України

У Німеччині виявили нелегальну тютюнову фабрику, серед затриманих працівників - вихідці з України

Щотижня фабрика виготовляла до 10 мільйонів сигарет, які відправляли для збуту у Велику Британію. Підозрюваним, які є вихідцями з України та Польщі, висувають податкове шахрайство на суму до 100 мільйонів євро.

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Вона була розташована в одному з промислових районів поблизу міста Клеве.

Як повідомили 25 серпня представники митної служби, під час слідчих дій вилучили 11 мільйонів сигарет, 6 тонн тютюну і всю техніку, яка використовувалася для нелегального виробництва сигарет. Також було затримано 12 осіб, які є вихідцями з України та Польщі.

За інформацією слідства, фабрика виготовляла до 10 мільйонів сигарет на тиждень. В основному їх відправляли до Великої Британії. За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет становив близько трьох мільйонів євро.

Фабрика була професійно обладнана. Техніка для виготовлення сигарет і упаковки - з Великої Британії. Зал спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виготовляли власні генератори, щоб не було помітно, що в приміщенні розташовано велике виробництво.

Дивіться також: Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет. ФОТОрепортаж

За висновком слідчих, фабрика була побудована ще в 2016 році. Відтоді виробництво поступово збільшувалося. Прокурор обвинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.

Автор: 

Німеччина (7323) цигарки (971) митниця (1871)


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Топ коментарі
+3
Через Ла-Манш
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25.08.2020 22:19
+3
тот кого последним уволили )))
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25.08.2020 22:39
+2
Попадосище.
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25.08.2020 21:48
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Попадосище.
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25.08.2020 21:48 Відповісти
Ну шо тут скажешь. Молодцы, однако. Нехилый заводик.
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25.08.2020 21:49 Відповісти
Цікаво, як сигарети в Британію попадали?
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25.08.2020 22:18 Відповісти
Через Ла-Манш
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25.08.2020 22:19 Відповісти
Энергия - своя, звукоизоляция, запахо-изоляция... Как же их уличили?
Сдал кто-то!
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25.08.2020 22:24 Відповісти
тот кого последним уволили )))
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25.08.2020 22:39 Відповісти
Лапоть, *** во рту чувствуешь? Это Владим Владимыч А в #oпе ? А это Рамзан Ахматыч
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25.08.2020 22:55 Відповісти
Хозяева бизнеса жиды и как всегда в тени
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25.08.2020 23:12 Відповісти
такіЖда! саме звідти їх і повиколупали.. Розсипається "бісніс" у "богообраних" по усьому світу... Людям набридли хуцпаті злодюжки
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26.08.2020 06:39 Відповісти
 
 