У Німеччині виявили нелегальну тютюнову фабрику, серед затриманих працівників - вихідці з України

Щотижня фабрика виготовляла до 10 мільйонів сигарет, які відправляли для збуту у Велику Британію. Підозрюваним, які є вихідцями з України та Польщі, висувають податкове шахрайство на суму до 100 мільйонів євро.

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Вона була розташована в одному з промислових районів поблизу міста Клеве.

Як повідомили 25 серпня представники митної служби, під час слідчих дій вилучили 11 мільйонів сигарет, 6 тонн тютюну і всю техніку, яка використовувалася для нелегального виробництва сигарет. Також було затримано 12 осіб, які є вихідцями з України та Польщі.

За інформацією слідства, фабрика виготовляла до 10 мільйонів сигарет на тиждень. В основному їх відправляли до Великої Британії. За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет становив близько трьох мільйонів євро.

Фабрика була професійно обладнана. Техніка для виготовлення сигарет і упаковки - з Великої Британії. Зал спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виготовляли власні генератори, щоб не було помітно, що в приміщенні розташовано велике виробництво.

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За висновком слідчих, фабрика була побудована ще в 2016 році. Відтоді виробництво поступово збільшувалося. Прокурор обвинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.