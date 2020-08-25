Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить"
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що завершити війну на Донбасі вдасться вже в 2020 році.
"Друга зустріч у Нормандському форматі свідчить про те, що у нас є великий шанс закінчити війну", – заявив він в інтерв'ю телеканалу Euronews, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить", – зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що наразі не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони Нормандського переговорного формату. Тому він хоче й далі рухатися цим шляхом до завершення війни на Донбасі.
"Якщо він (переговорний формат. – Ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план", – вказав президент України.
Зеленський зазначив, що домовленості, яких досягли лідери держав – учасниць Нормандського формату на останній зустрічі в Парижі наприкінці 2019 року, виконуються, хоч і не так швидко, як хотілося б.
Глава держави зауважив, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.
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А претензии к Порошенко относительно обеспечения Армии то, какие?
Президент Порошенко стал первым президентом, кто не распродавал, а создавал украинскую армию.
В Украине годами не создавалось новых образцов оружия.
Технологически мы отставали не только от мира, от США, но и от России.
«Никто не сделал так много с точки зрения ускорения (мирного) процесса и оказания на него давления...
Я знаю , что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я».
Даже не представляем, что это - маниакальное расстройство или признательные показания?
Скорее все же второе, но не исключающее первое 😄
Агрессор победит нас. Мы, выполняя его требования, внесем изменения в Конституцию и дадим ордло статус экономической, языковой, культурно-исторической зоны, полную амнистию нашим убийцам, впустим на свою территорию российскую пропаганду, попсу, ширпотреб, уничтожим свою культуру и мову, обесценим мораль и нацию, мы назовем наших Героев убийцами, а наших убийц - героями, мы признаем "Украины никогда не было", и будем стесняться "телячей мовы шароварщиков", сюда хлынет наркота, шмурдяк, омон, нквд, а люди будут продавать свои души фсбшному дьяволу, строча доносы, потом нам подчистят Голодомором, и заселят земли "переселенцами" из рф. И будет мир!
Видите, как все просто. Мир победителя. Мир побежденного.
Большинству жителей нашей страны должно быть не все равно, какой будет мир завтра, и что будет после окончания войны.
И сколько бы мы не махали белыми трусами и флагами, и не крутили попами наших русскоязычных певцов-фонограмщиков, не принимали сладострастные позы гаремных куртизанок, надеющихся на любовь, а не насилие от клиента, мира не будет. Это рф бомбит наши города. Это армия рф находится на нашей земле.
Белый цвет - цвет капитуляции.
Сейчас мы активно капитулируем.
ГАДАЮ ЗЕБЕНСЬКОГО "УДАСТСЯ" ВІДПРАВИТИ У ВІДСТАВКУ ЩЕ У 2020 РОЦІ
ДЕБІЛ КРИВОРІЖСЬКИЙ - РОЗБОМБЛЕНИЙ ДОНБАС НА ХРЄН НЕ ВПАВ УКРАЇНІ, ДУМАЙ СВОЇМ КРИХІТНИМ КЛОУНСЬКИМ МОЗКОМ.
ЩОБ ЙОГО ВІДБУДУВАТИ ТИ КРЕДИТ В МОСКОВІЇ ВІЗЬМЕШ МІЛІАРДІВ ТАК 100 долярів ??, КУЙ КРИВОРІЖСЬКИЙ.
Это опять та же риторика предвыборной кампании, а не действующей власти.
Плюс чисто практический аспект: мир возможен разве что в три способа.
Капитуляция - за какую Зеленского порвут патриоты.
Победа - на которую в Зеленского нет ни ресурсов, ни желания.
И замораживание конфликта
То есть, Зеленский подает безальтернативное, по сути, решение как свое достижение и как воплощение его же идеи «мира».
На самом деле Зеленский ориентируется на 25 октября - опять поймать на абстрактную, но красивую риторику «за все хорошее» максимум избирателей, а дальше хоть трава не расти.
Обидно, но с украинскими избирателями такое до сих пор работает. Это доказанный факт.
таке пише ЗМІ за кордоном про Зеленського
Старший лейтенант Володимир Рудик загинув 21 серпня від кульового поранення, захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять Герою!
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського. Він https://bykvu.com/ua/bukvy/den-nezalezhnosti-golovne-z-promovi-prezidenta-zelenskogo/ виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності в якій зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.
ПРОКУРОРИ, АГОВ???!!!
«Нафтогаз України» підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ. У серпні ціна газу за тарифом «Річний» становила 4,73 грн за куб. м.
В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у «Нафтогаз України» зросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.
Питання абсолютно просте - нахера мені такий президент, який не може керувати країною? В усьому світі ціни падають, а в Україні одне риже мудло, яке керує прокладкою нафтогазом за підтримки президента збіднює народ України...