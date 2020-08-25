Зеленський про закінчення війни на Донбасі: "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить"

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що завершити війну на Донбасі вдасться вже в 2020 році.

"Друга зустріч у Нормандському форматі свідчить про те, що у нас є великий шанс закінчити війну", – заявив він в інтерв'ю телеканалу Euronews, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Якщо порівнювати нашу команду й минулу – так, як я хочу, ніхто не хотів. Таких темпів і так тиснути на це питання – ніхто такого не робив, і всі це бачать. І я говорю не лише про українців – всі наші іноземні партнери це бачать. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що наразі не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримували б усі чотири сторони Нормандського переговорного формату. Тому він хоче й далі рухатися цим шляхом до завершення війни на Донбасі.

"Якщо він (переговорний формат. – Ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інший план", – вказав президент України.

Зеленський зазначив, що домовленості, яких досягли лідери держав – учасниць Нормандського формату на останній зустрічі в Парижі наприкінці 2019 року, виконуються, хоч і не так швидко, як хотілося б.

Глава держави зауважив, що вже запроваджений і дотримується режим тиші на Донбасі, також досягнуті домовленості про ділянки розведення та 20 ділянок розмінування.

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