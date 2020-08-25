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Новини Коронавірус і карантин
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Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс

Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс

Світовий банк виділить $160 млрд для ста країн у рамках боротьби з "коронакризою".

Про це повідомив президент Світового банку Девід Малпасс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з попередніми оцінками банку, крайнє зубожіння через COVID-19 загрожувало 60 мільйонам осіб, але за новими розрахунками цей показник може становити від 70 до 100 мільйонів.

При цьому Малпасс допустив, що "ця кількість може вирости", якщо ситуація з пандемією посилиться або затягнеться.

У цій ситуації "вкрай важливо", щоб кредитори скоротили обсяг боргу бідних країн, що перебувають у групі ризику, пішовши далі зобов'язань дати відстрочку на погашення заборгованості, заявив Малпасс.

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Світовий банк зобов'язався виділити 160 мільярдів доларів 100 країнам до червня 2021 року в рамках зусиль з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Але навіть у цьому випадку крайнє зубожіння, яке визначається як дохід у розмірі менше 1,90 долара на день, далі зростає.

Автор: 

Світовий банк (812) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
"золотой миллиард" придумали кацапы, чтобы оправдать свою чмошность
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25.08.2020 22:13
+6
Все идет по плану "золотого миллиарда"
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25.08.2020 22:00
+5
А сколько умерло от вируса и сколько могет умереть от него? От вируса в разы меньше вреда , чем от их карантинов, лечений и изоляций! Голод вызывают искусственно!
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25.08.2020 22:39
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Все идет по плану "золотого миллиарда"
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25.08.2020 22:00 Відповісти
Шо, не попав?
Пічялька.
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25.08.2020 22:03 Відповісти
"золотой миллиард" придумали кацапы, чтобы оправдать свою чмошность
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25.08.2020 22:13 Відповісти
Чувак, жиди підкуплюють гоїв щоб вони розповсюджували мантру, що вони вирішують на світі все.
Тіко нікому не кажи.
Будем знати тільки ми одні.
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25.08.2020 22:41 Відповісти
Не позорься .
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25.08.2020 23:20 Відповісти
в Украине и без короновируса всех настигла нищета благодаря Зе вирусу..
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25.08.2020 22:01 Відповісти
Ця ніщета почаласяи із розквіту перебудови Мішки Мєченого. І кожен із всіх 6 президентів України вносив свій вагомий вклад в подальше пограбування простого люду для процвітання 1% найбагатших бариг УКраїни.
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25.08.2020 22:06 Відповісти
Мамадорогая, ти ще Мінєрального Сєклєтаря помниш ? !
Та стіко люди не живуть !
Чи ти рєптілоїд Сороса?
Колісь !
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25.08.2020 22:08 Відповісти
он забыл ещё Лёню с АО "МММ" тот тоже руку приложил..
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25.08.2020 22:10 Відповісти
Таки отвечать надо ,,мамадАрАгая .
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25.08.2020 23:31 Відповісти
Поки що в головах.
Але ж звідти все й починається.
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25.08.2020 22:06 Відповісти
29 лет в нищете народ Украины жируют только властьимущие .
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25.08.2020 22:18 Відповісти
Жили-не тужили, пока не выбрали председателем ВОЗ эфиопского шарлатана..
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25.08.2020 22:03 Відповісти
Гєбрєйєсус трєвожит ?
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25.08.2020 22:04 Відповісти
В автобусе выпивший мужик спрашивает у стоящего перед ним негра:
- Негр, ик, ты выходишь?
Тот молчит.
- Негр, ик, ты выходишь?
- Я - эфиоп!
- Эфи, ик, еп... твою мать! Выходишь ты или нет?!
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25.08.2020 22:07 Відповісти
Вы и есть вирус. Вирус который паразитирует на теле человечества.
И не надо страшилок, уже проходили.
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25.08.2020 22:11 Відповісти
а как надо, расскажи! чтобы "пролетарии всех стран" - вот эта фигня?
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25.08.2020 22:18 Відповісти
Какая " нищета"??
Україна вже найбідніша та найбільша Країна в Європі..
Самі кращі чорноземи..
ГОЛОДОМОР знову??
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25.08.2020 22:24 Відповісти
Да похоже и черноземы тю тю.
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25.08.2020 23:32 Відповісти
Ну вот! Наконец то признались для чего эта вся канитель закручена!
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25.08.2020 22:27 Відповісти
Потім скажуть,що 200 мільйонів.А потім виявиться,що від цього всього померло більше людей,ніж від вірусу.
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25.08.2020 22:35 Відповісти
А сколько умерло от вируса и сколько могет умереть от него? От вируса в разы меньше вреда , чем от их карантинов, лечений и изоляций! Голод вызывают искусственно!
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25.08.2020 22:39 Відповісти
- У Китая полтора триллиона долларов валютных резервов, при желание они запросто могут превратить американскую валюту в ничего не значащие бумажки.
- То есть, китайцы держат Америку за яйца. А вы, как эксперт, что бы посоветовали Пекину?
- Дергай!
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25.08.2020 22:55 Відповісти
а кто хозяин бакса, и кто кого держит за за яйца?
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25.08.2020 22:59 Відповісти
Садись двойка .Бюджет расходов сша на 2020 год 4.7 трл ,засунь 1.5 своих куда нибудь .За яйца сша возьмет весь мир ,когда скажет ,,от СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮРО,,в связи с корона вирусом США отказывается от наличной массы .И пусть тогда Китай своими 1.5 трл жопу греет .Впрочем как и мы с тобой .
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25.08.2020 23:28 Відповісти
не учитывая население Украины
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25.08.2020 22:57 Відповісти
Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс - Цензор.НЕТ 4886
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25.08.2020 23:11 Відповісти
30 лет болтовни про запануймо и тут на тебе.. снова в опе?
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25.08.2020 23:12 Відповісти
Шо там з «Базой на Луне»?
Много Гелия-3 за 14 лет добьіли?
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25.08.2020 23:28 Відповісти
Осталось только трубопровод до Луны дотянуть.
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26.08.2020 00:15 Відповісти
какаяразнiца?
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26.08.2020 00:20 Відповісти
100kk ? Значит одними русскими можем обойтись. У них и так столько крайне-нищих
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26.08.2020 00:23 Відповісти
Так доктор Барік і сотовариші для того і створили ковидлу на кошти Білла Гейтса щоб знищити лишні роти і захапати ресурси Землі лише для себе і своїх хазяїв.
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26.08.2020 08:18 Відповісти
Пандемия не влияет на экономику.
На экономику влияет действие властей, прикрывающихся пандемией!
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26.08.2020 09:19 Відповісти
 
 