Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс
Світовий банк виділить $160 млрд для ста країн у рамках боротьби з "коронакризою".
Про це повідомив президент Світового банку Девід Малпасс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Згідно з попередніми оцінками банку, крайнє зубожіння через COVID-19 загрожувало 60 мільйонам осіб, але за новими розрахунками цей показник може становити від 70 до 100 мільйонів.
При цьому Малпасс допустив, що "ця кількість може вирости", якщо ситуація з пандемією посилиться або затягнеться.
У цій ситуації "вкрай важливо", щоб кредитори скоротили обсяг боргу бідних країн, що перебувають у групі ризику, пішовши далі зобов'язань дати відстрочку на погашення заборгованості, заявив Малпасс.
Світовий банк зобов'язався виділити 160 мільярдів доларів 100 країнам до червня 2021 року в рамках зусиль з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Але навіть у цьому випадку крайнє зубожіння, яке визначається як дохід у розмірі менше 1,90 долара на день, далі зростає.
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Пічялька.
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Та стіко люди не живуть !
Чи ти рєптілоїд Сороса?
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Але ж звідти все й починається.
- Негр, ик, ты выходишь?
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И не надо страшилок, уже проходили.
Україна вже найбідніша та найбільша Країна в Європі..
Самі кращі чорноземи..
ГОЛОДОМОР знову??
- То есть, китайцы держат Америку за яйца. А вы, как эксперт, что бы посоветовали Пекину?
- Дергай!
Много Гелия-3 за 14 лет добьіли?
На экономику влияет действие властей, прикрывающихся пандемией!