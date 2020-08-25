Через пандемію коронавірусу крайнє зубожіння загрожує 100 мільйонам осіб, - президент СБ Малпасс

Світовий банк виділить $160 млрд для ста країн у рамках боротьби з "коронакризою".

Про це повідомив президент Світового банку Девід Малпасс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з попередніми оцінками банку, крайнє зубожіння через COVID-19 загрожувало 60 мільйонам осіб, але за новими розрахунками цей показник може становити від 70 до 100 мільйонів.

При цьому Малпасс допустив, що "ця кількість може вирости", якщо ситуація з пандемією посилиться або затягнеться.

У цій ситуації "вкрай важливо", щоб кредитори скоротили обсяг боргу бідних країн, що перебувають у групі ризику, пішовши далі зобов'язань дати відстрочку на погашення заборгованості, заявив Малпасс.

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Світовий банк зобов'язався виділити 160 мільярдів доларів 100 країнам до червня 2021 року в рамках зусиль з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Але навіть у цьому випадку крайнє зубожіння, яке визначається як дохід у розмірі менше 1,90 долара на день, далі зростає.