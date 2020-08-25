"Динамо" перемагає "Шахтар" у матчі Суперкубка України і вдев'яте завойовує цей трофей

25 серпня в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч за Суперкубок України, в якому зіграли "Шахтар" і "Динамо".

Матч завершився перемогою київського "Динамо" з рахунком 3:1

Голи: Мораес, 37 - де Пена, 20, Родрігес, 31, Соль, 83

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо), Бондар (Коноплянка, 70), Матвієнко, Степаненко, Маркос Антоніо (Марлос, 46), Алан Патрік, Тайсон, Мораес, Тете (Соломон, 61)

Динамо: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Буяльський (Ледньов), Шапаренко, де Пена (Андрієвський, 74), Родрігес, Супряга (Соль, 61)

Попередження: Шапаренко, 49, Караваєв, 59

Матчі за суперкубок проводяться з 2004 року. Вісім разів його володарем був Шахтар, а з урахуванням нинішнього матчу "Динамо" завоювало трофей 9 разів.