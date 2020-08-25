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"Динамо" перемагає "Шахтар" у матчі Суперкубка України і вдев'яте завойовує цей трофей

25 серпня в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч за Суперкубок України, в якому зіграли "Шахтар" і "Динамо".

Матч завершився перемогою київського "Динамо" з рахунком 3:1

Голи: Мораес, 37 - де Пена, 20, Родрігес, 31, Соль, 83

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов (Фернандо), Бондар (Коноплянка, 70), Матвієнко, Степаненко, Маркос Антоніо (Марлос, 46), Алан Патрік, Тайсон, Мораес, Тете (Соломон, 61)

Динамо: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Буяльський (Ледньов), Шапаренко, де Пена (Андрієвський, 74), Родрігес, Супряга (Соль, 61)

Попередження: Шапаренко, 49, Караваєв, 59

Матчі за суперкубок проводяться з 2004 року. Вісім разів його володарем був Шахтар, а з урахуванням нинішнього матчу "Динамо" завоювало трофей 9 разів.

Автор: 

Динамо (238) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+18
тренер таки что то а и значит
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25.08.2020 23:05
+14
Лучкску с первым трофеем с Динамо! И пох на всех .
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25.08.2020 23:09
+9
Лицо Палкинда после 2 гола ДК безцено .
будулай ******* кротовник каштру,аля симеоновский футбол.владейте мячом хоть усритесь,а толку 0)))
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25.08.2020 23:34
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25.08.2020 22:57 Відповісти
Динамо отскочило
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25.08.2020 23:01 Відповісти
ЧТО??? Олень 100% реализация 3 удара в створ - 3 гола, а кротяры лупить мимо могут сколько угодно
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26.08.2020 07:06 Відповісти
Дырявый , голосящий ыанат , они на вес золота
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25.08.2020 23:01 Відповісти
тренер таки что то а и значит
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25.08.2020 23:05 Відповісти
Хитрый цыган Луческу)
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25.08.2020 23:09 Відповісти
В Динамо хорошие игроки. Нужно их только расставить на правильные места и отвести им соответствующие функции. Луческу не такой дурной, чтобы идти на бездарей, потенциал видел. Немного жаль Михайличенко, может еще чуть-чуть и все бы стало на места.
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26.08.2020 07:35 Відповісти
Лучкску с первым трофеем с Динамо! И пох на всех .
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25.08.2020 23:09 Відповісти
С такой игрой Динамо ничего не светит.
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25.08.2020 23:12 Відповісти
Щоб перемагати "Шахтар" міцненькій команді слід побачити відео Інтер - Шахтар перед грою.
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25.08.2020 23:43 Відповісти
Посмотрим как Динамо пройдёт сезон.
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26.08.2020 09:53 Відповісти
ага, ты кротам это скажи
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26.08.2020 07:07 Відповісти
3 удара - 3 гола!
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25.08.2020 23:19 Відповісти
Лицо Палкинда после 2 гола ДК безцено .
будулай ******* кротовник каштру,аля симеоновский футбол.владейте мячом хоть усритесь,а толку 0)))
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25.08.2020 23:34 Відповісти
Членам бухарям ультрас Луч поводил своим старым хером по губам.))))
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25.08.2020 23:35 Відповісти
Мене вразила ігрова дисципліна "Динамо", особливо Родрігеса.
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25.08.2020 23:39 Відповісти
Луческу - Шахтеру --- "я тебя породил - я тебя и прибью."
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26.08.2020 00:00 Відповісти
Договорнякі вони такі...
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26.08.2020 00:16 Відповісти
дебил, договорняк Шахтёра с Динамо?
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26.08.2020 07:08 Відповісти
Порадовали козаки украинской народной команды Динамо: аргентинец и испанец (белые) и люксембуржец (черный)
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26.08.2020 00:17 Відповісти
это проф спорт,главное резалт.
хочешь на бревнообразных соотечествеников смотреть,надо смотреть любительский футбол.
А Родригес конечно хорошо удивляет,сразу видно каков тренерский уровень лесика был)
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26.08.2020 00:21 Відповісти
Обо все этом я в курсе. А написал для бревноголовых ультрас Динамо
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26.08.2020 00:36 Відповісти
на жаль не мав змогу дивитись матч. По відгукам виграли закономірно. Буде результат -особисто признаюсь в некомпетентності.(Хоча який я нахрен експерт)
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26.08.2020 00:25 Відповісти
Шахтёр деморализован после игры с Интером.Динамо тупо добили отметеленных шахтёров
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26.08.2020 00:26 Відповісти
Погода помогла динамовцам, т.к. техничность при таком поле сложно демонстрировать. Все моменты реализовали. Молодцы.
Шахтеру надо Пятова куда нибудь уже пристраивать. В каждом матче привозит свои фирменные детские ошибки.
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26.08.2020 00:36 Відповісти
Дуже смачно Луч пройшовся по губам Ахрєнєтьхама. Задоволення на 100%. Нехай облизується, чм...шне. Браво, Містере!!!!
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26.08.2020 00:48 Відповісти
ахахахаха ) значит Мистер, а до этого он был просто будулай и цыган
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26.08.2020 06:19 Відповісти
Він все-таки МІСТЕР. Можливо, не на стільки надзвичайний, в вашому розумінні, але то таке... Вам бажаю потренувати хоча б одну, навіть дитячу команду, щоб зрозуміти його міць. Спробуйте, чи СЛАБО? А будулай він чи циган, це не нам з вами вирішувати. Він - людина!!! Так РОЗУМІЄШ, кацапе?!!!
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26.08.2020 22:03 Відповісти
Виграє завжди команда.
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26.08.2020 06:43 Відповісти
Сплошь коренные украинцы голы забивали.
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26.08.2020 08:19 Відповісти
Вброшу и свои " пять копеек". Если сказать серьезно победа была важнее " Динамо", ну во первых как то "узаконить" в среде фанатов Луческу, во вторых поднять настрой и дух в команде после мягко говоря провала прошлого сезона ( а это очень важно в этой ситуации), в третьих удачно забили игроки которые мало играли до этого или были в аренде ( кроме первого), а это тоже на благо команде и т.д. Как не странно поражение на пользу и " Шахтеру", опускает их немного на землю , сначала " Интер" потом вот " Динамо", не считая " три пенальти" в ворота бедного " Колоса" Будут так не шатко не валко бегать по полю, не вступая в отбор не борясь не то что ЛЧ но и внутри могут возникнуть проблемы. Что то там в клубе не так.. пока не поздно нужно принимать меры ( особенно это заметно по Тайсону, возможно его лучше отпустить) Ну и в итоге всего выше сказанного, данный результат лучше и для всего украинского футбола, кто бы за кого не болел. Так что все нормально, поздравляю " Динамо" и Луческу с Кубком, надеюсь что составят конкуренцию " Шахтеру" в этом году и пробьются в ЛЧ в групповой этап., а "Шахтеру" немного поменять подход к "жизни" и тоже успехов. лучше это сделать сейчас , как сказал Степаненко (В завершении замечу что на трибуне в окружении дружбанов из ОПЗЖопса сидело " тело толстое в утесах" выпучив свой живот, наш " ведущий переговорщик" с " той стороной" что трендит о подаче воды в Крым, народе ДоУнбасса и т.д. Ну это уже совсем другая история.
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26.08.2020 09:01 Відповісти
Ага а Шахтарю перемога після провалу з інтером була неважлива? Особливо над особистим конкурентом та "ворогом" таким як Динамо! Насмішив "експерт" хренів..
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26.08.2020 12:29 Відповісти
Хренову "чеченину"пехотинцу .. Читай что написано а не выдумывай.. что скопилось в собственной пустой голове. "Шахтеру" возможно важна была эта победа.. но о чем я написал , ПОЛЕЗНЕЕ поражение.. что бы опустить их с неба на землю и пересмотреть свое отношение к игре и своим возможностям.. дурило ты картонное.... Научись сначала читать, прежде чем писать.
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26.08.2020 12:45 Відповісти
П.С Ще і Луческу якого Шахтар викинув як просрочену концерву... на чолі з Динамо втер носа Шахтарю! Да .. не важлива перемога для Шахтаря..
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26.08.2020 12:32 Відповісти
Да болел за "Динамо" потому что для " Динамо" и всего украинского футбола это лучше, как впрочем ЛУЧШЕ, хотя они может этого и не осознают, ( а не важнее) и для самого Шахтера, что бы опустить их на землю.. и понять что не все так "прекрасно" в "подземном королевстве".
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26.08.2020 12:48 Відповісти
"Динамо" перемагає "Шахтар" у матчі Суперкубка України і вдев'яте завойовує цей трофей - Цензор.НЕТ 8238
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26.08.2020 09:58 Відповісти
 
 