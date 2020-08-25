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Новини Агресія Росії проти України
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Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський

Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у нього є прямий діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляє пресслужба президента України.

Наприклад, така розмова відбулася перед введенням режиму тиші на Донбасі. Його дотримання упродовж місяця демонструє результативність цього діалогу, зазначив президент.

"Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я знаю, що швидше за мене ніхто це не закінчить", - Зеленський про закінчення війни на Донбасі

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) путін володимир (23760) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+33
МРАЗОТА ГНУСЯВАЯ!
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25.08.2020 22:22
+26
Убожество, которое гордится тем, что оно .. убожество и все время что-то лепечет
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25.08.2020 22:22
+25
ваве нового кокса закинули сегодня?
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25.08.2020 22:21
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Гарна "розкладка... От тільки 73%, з-за дії принципу "Даннінга-Крюгера, цього не розуміють: "Дурень не здатний зрозуміть, що він - дурень, в силу того, що він - ДУРЕНЬ!!!".
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26.08.2020 03:45 Відповісти
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9577
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25.08.2020 22:56 Відповісти
Зробив це разом і вмикаєш дурня?
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26.08.2020 06:55 Відповісти
да в стране предателей которые приводят в Раду такую партию как за життя пруд пруди...да плюс идиотов не меряно.. когда стране нужен сторожевой пес выбрали болонку
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26.08.2020 07:16 Відповісти
так бы тебе куйло и пошел на уступки, если бы ты ему что-то не сдал
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25.08.2020 22:56 Відповісти
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
- Аль Капоне
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25.08.2020 22:56 Відповісти
Україно,Україно ,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе. Це сказав не я. Це великй Тарас.
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25.08.2020 23:00 Відповісти
а может это такая многоходовочка ?
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25.08.2020 23:00 Відповісти
Та нє, це такий собі "много_ходов_очка". Як казали "жопа с лабиринтами", але на таку жопу є кривий куй з лівою різьбою. ЗЄля слабак, +уйло вже одів його на куй і вертить ним як ципльонком
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26.08.2020 08:16 Відповісти
Почему-то прямой доступ к Гитлеру не нужен был, чтобы закончить ВМВ.
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25.08.2020 23:09 Відповісти
Если бы Гитлеру противостоял Зеленский, то война закончилась бы значительно раньше...
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25.08.2020 23:27 Відповісти
Это точно.

Филипп Петен так и поступил - сдал Францию Гитлеру. Но после освобождения Франции был осужден за государственную измену.

То же ждет и Зеленского.
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26.08.2020 01:17 Відповісти
мечта Клована сыграть на корпоротиве у ***** .
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25.08.2020 23:12 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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26.08.2020 06:20 Відповісти
Согласно субординации, для нашего комуняки Зе, бес путлер является кумиром и авторитетом преступного мира, что представляет угрозу суверенитету Украины, поскольку блазень совершенный ноль в закулисной тусовке, тем более, что в окружении паяца работает пятая колонна беса путлера, и украинцы не знают на каких условиях блазень идет на компромиссы, и сдает Украину, никакого контроля и влияния, оппозиция не имеет, и это катастрофа.
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25.08.2020 23:13 Відповісти
хотел что то написать но кроме матерных слов ничего больше не приходит на ум
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25.08.2020 23:16 Відповісти
Диванние криси устали от войни.
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25.08.2020 23:16 Відповісти
Я пайму куда оно звонит, на ту сторону или тем, кто?
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25.08.2020 23:18 Відповісти
В Украине не Гражданская война и кремлёвский Фюрер не наблюдатель, а завоеватель и кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина ,тут или воевать или сдаваться,что выберет нынешняя власть?
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25.08.2020 23:18 Відповісти
Нынешняя власть уже давно все выбрала.

Поэтому ВСУ отступают с территотории Украины.
Поэтому ОП сливает операции СБУ и СВР.
Поэтому ВСУ запрещено стрелять во врага.
Поэтому ЗЕ постоянно говорит, что нужно поскорее сдаться.
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26.08.2020 01:55 Відповісти
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 296
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25.08.2020 23:18 Відповісти
нада проста перестать.
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25.08.2020 23:21 Відповісти
Зеленский, прекрати войну еще с коронавирусом. Ато у нас от етой войны много жертв. Давай с ним примиримся.
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25.08.2020 23:24 Відповісти
надо просто перестать заражаться им, ходить в маске, акваланге,гидрокостюме, мьіть руки, ноги,между ног,избегать случайньіх связей и пользоваться презервативом
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25.08.2020 23:34 Відповісти
США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения». Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
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25.08.2020 23:36 Відповісти
Так это по договорённости с кремлёвской крысой Зеленский отводит войска в ответ на укрепление позиций, стоительство укреплений, подвоз вооружений с путинской стороны? Зеленский и правда верит, что кремлёвский шизоид не готовит наступление и захват новых наших территорий?
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25.08.2020 23:41 Відповісти
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2447
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25.08.2020 23:56 Відповісти
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1002
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25.08.2020 23:57 Відповісти
3енелейсский НАСТОЛЬКО ПАЦЫФИЧЕН , и какой то кукольный...,
- .
Что у меня возникают сомнения,- е есть ли у него - его дети...? .
И вообще, -- МУЖИК ли ОН ?? ...

.
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26.08.2020 00:12 Відповісти
трясе??? я бы эту пархатую мразь медленно резал тупым ножом на тоненькие дольки!
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7837
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26.08.2020 00:33 Відповісти
Тільки дурень йде на розмову з сатаною, щоб погубити душу.
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26.08.2020 00:51 Відповісти
Зачем Зеленский врет про скорое окончание войны
Мнения 25-авг, 17:249 1 733 0

Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за дурачков и тупых подонков из пропрезеленской шоблы «Слуги народа» проголосовал…
У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».
И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.
Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира - это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.
Главное - потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.
Зеленский - это великий демократ.
Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.
Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.
Демократия))))
В Зеленском прекрасно все.
Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.
Это сюрр какой-то…
Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.
Серьёзно?
Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.
Астанавитесь!

Дмитрий Корнейчук
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26.08.2020 01:10 Відповісти
прискорений курс довербування
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26.08.2020 01:38 Відповісти
Опять клоун решил с шуллером в карты поиграть?
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26.08.2020 05:02 Відповісти
Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 589
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды! Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и Ваш исправный холуй ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)
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26.08.2020 07:02 Відповісти
совсем скоро ты отправишься к себе на дачу в подмосковье - и разговаривай с ним сколько угодно
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26.08.2020 08:21 Відповісти
Прямий діалог з людоїдом буде тривати рівно доти доки людоїд тебе ЗЕ-дебіл не з'їсть - але ти ж того не розумієш тому що ти дебіл.
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26.08.2020 08:32 Відповісти
Мир он и есть мир.. Он возможен когда раша вернет Крым, Севастополь и Донбасс.. Все остальное это капитуляция. Или к применению любой другой войне выглядит так " Заключаем "мир" на северном фронте, а на центральном и южном нет, продолжаем оккупацию и захват заложников, а то что вроде как передаем вам ( чисто формально) все равно остается под нашим полным контролем.. Ну и что это за "мир" такой. Ну кто мне объяснит ситуацию что маленькая Грузия после 6 дней войны удосужилась разорвать дип отношения с агрессором а мы на седьмом году войны, 13 тыс только убитыми, нет. Переговоры говорите, да с ним только на Гаагском ( нюрнбергском) трибунале можно что то решать, когда эшафот уже во дворе стоять будет иначе это все впустую.
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26.08.2020 09:26 Відповісти
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