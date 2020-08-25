Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у нього є прямий діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляє пресслужба президента України.

Наприклад, така розмова відбулася перед введенням режиму тиші на Донбасі. Його дотримання упродовж місяця демонструє результативність цього діалогу, зазначив президент.

"Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде", - підкреслив Зеленський.

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