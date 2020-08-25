Прямий діалог з Путіним необхідний у певні моменти для досягнення миру на Донбасі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у нього є прямий діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у необхідні для цього моменти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляє пресслужба президента України.
Наприклад, така розмова відбулася перед введенням режиму тиші на Донбасі. Його дотримання упродовж місяця демонструє результативність цього діалогу, зазначив президент.
"Я не боюся прямого діалогу з Президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість – говорити, і ці розмови просуватимуть нас вперед у питанні закінчення війни, треба робити. Не будемо говорити – не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, – мирного результату не буде", - підкреслив Зеленський.
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- Аль Капоне
Филипп Петен так и поступил - сдал Францию Гитлеру. Но после освобождения Франции был осужден за государственную измену.
То же ждет и Зеленского.
Поэтому ВСУ отступают с территотории Украины.
Поэтому ОП сливает операции СБУ и СВР.
Поэтому ВСУ запрещено стрелять во врага.
Поэтому ЗЕ постоянно говорит, что нужно поскорее сдаться.
«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
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Что у меня возникают сомнения,- е есть ли у него - его дети...? .
И вообще, -- МУЖИК ли ОН ?? ...
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Мнения 25-авг, 17:249 1 733 0
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за дурачков и тупых подонков из пропрезеленской шоблы «Слуги народа» проголосовал…
У Зеленского очередной приступ предвыборного вранья. Мол, до конца года закончится война. А в сентябре должна состояться встреча лидеров «Нормандской четвёрки».
И тут же заявление российского МИД: никаких встреч, пока Зеленский не выполнит обязательства, которые взял на себя в декабре в Париже.
Зачем Зе врет? Так местные выборы на носу.
Надо лохам «впаривать» любой бред, чтобы хоть кто-то за «Слугу народа» проголосовал. И тема фейкового мира - это, по мнению Банковой, самый главный козырь Зеленского.
Главное - потянуть «волынку» с миром до 25 октября. А потом рассказать: мол, ну не вышло, а мы так старались.
Зеленский - это великий демократ.
Те, кто пять лет ранее грабили страну, корчат из себя оппозицию. И никто их не трогает.
Впрочем, Зе занят другим. Он сам страну теперь грабит. Не до наказаний.
Демократия))))
В Зеленском прекрасно все.
Сначала он выступает и со скорбным лицом говорит про войну, про погибших. И через пару минут после этого веселый концерт за бюджетные деньги с участием Винника, Потапа и прочих, которым радостно хлопает Зеленский.
Это сюрр какой-то…
Слабый Путин. Слабый Лукашенко. Слабый Трамп. Слабый Макрон.
Серьёзно?
Да мы вообще живём в стране, которой клоун руководит.
Астанавитесь!
Дмитрий Корнейчук
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды! Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и Ваш исправный холуй ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)