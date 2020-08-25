Зеленський про ситуацію в Білорусі: Україна не втручатиметься, це їхні внутрішні справи

Володимир Зеленський не бажає білоруському народу такого ж сценарію, як в Україні в 2014 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не побажав їм тих же подій, які були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали чи якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що ще не пізно владі і суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим. І, по-третє, я скажу це чесно, але не як президент України. Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не втручатиметься. Це їхні внутрішні справи", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, на місці Лукашенка він би призначив нові вибори.

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"Давайте уявимо, що я впевнений у собі, я впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як мені всіх заспокоїти? Я б сказав: "Через місяць відбудуться нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче - беріть участь!". Я б запросив усіх міжнародних спостерігачів: німців, українців, росіян, казахів, азербайджанців, американців, французів - я б запросив усіх. І я б сказав білорусам: "Будь ласка, обирайте кого хочете". І вже після цих результатів - питань не залишилося б. І я впевнений у цьому. Якщо Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно й увійшло б в історію", - вважає Зеленський.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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