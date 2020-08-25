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Новини Революція в Білорусі
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Зеленський про ситуацію в Білорусі: Україна не втручатиметься, це їхні внутрішні справи

Зеленський про ситуацію в Білорусі: Україна не втручатиметься, це їхні внутрішні справи

Володимир Зеленський не бажає білоруському народу такого ж сценарію, як в Україні в 2014 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

"Я б не побажав їм тих же подій, які були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали чи якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що ще не пізно владі і суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим. І, по-третє, я скажу це чесно, але не як президент України. Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не втручатиметься. Це їхні внутрішні справи", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, на місці Лукашенка він би призначив нові вибори.

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"Давайте уявимо, що я впевнений у собі, я впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як мені всіх заспокоїти? Я б сказав: "Через місяць відбудуться нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче - беріть участь!". Я б запросив усіх міжнародних спостерігачів: німців, українців, росіян, казахів, азербайджанців, американців, французів - я б запросив усіх. І я б сказав білорусам: "Будь ласка, обирайте кого хочете". І вже після цих результатів - питань не залишилося б. І я впевнений у цьому. Якщо Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно й увійшло б в історію", - вважає Зеленський.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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Автор: 

Білорусь (7923) Зеленський Володимир (23689) протест (2397)


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Топ коментарі
+22
Какой же ты мудак!
Неужели непонятно, что рекомендация МИД Украины, провести перевыборы в Белорусии, это уже вмешательство?
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25.08.2020 23:00
+18
Чмо безхребетное. Как с таким додиком баба живет?
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25.08.2020 23:09
+13
"Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году."
------------
Явашвырок - рыговский антимайдановец со стажем.
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25.08.2020 23:02
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Какой же ты мудак!
Неужели непонятно, что рекомендация МИД Украины, провести перевыборы в Белорусии, это уже вмешательство?
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25.08.2020 23:00 Відповісти
зечмо виконує вказівки пуйла.
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26.08.2020 06:04 Відповісти
Дошло, когда рак свистнул...
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25.08.2020 23:00 Відповісти
Не слабо тебе сцикло Федина і Звіробій злякали!
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25.08.2020 23:01 Відповісти
А мо все-таки нападемо? Як не ми то це зроблять солдати НАТО І натівський сапох
топтатиме святу бульбу.
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25.08.2020 23:01 Відповісти
"Владимир Зеленский не желает белорусскому народу такого же сценария, как в Украине в 2014 году."
------------
Явашвырок - рыговский антимайдановец со стажем.
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25.08.2020 23:02 Відповісти
https://rubryka.com/2020/08/25/zelenskyj-zayavyv-shho-rosiya-ne-hoche-govoryty-pro-krym-u-normandskomu-formati/ Зеленський заявив, що Росія не хоче говорити про Крим у "нормандському форматі" , а про себя подумал это их внутренние дела.
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25.08.2020 23:07 Відповісти
Да ты еще на колени перед диктатором и убийцей Лукой упади и ноги ему оближи. Тьху на тебя. Он видите ли не пожелает беларусам такого как в Украине, А что тогда, беларусам продолжать жить и погибать в Гулаге?
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25.08.2020 23:08 Відповісти
Не надо так преувеличивать. Какой ещё ГУЛАГ. Лукашенко далеко не Сталин и даже далеко не Чаушеску. Во всяком случае сейчас.
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25.08.2020 23:38 Відповісти
Чмо безхребетное. Как с таким додиком баба живет?
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25.08.2020 23:09 Відповісти
Сто пудово что не хуже чем ваша с вами!
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25.08.2020 23:32 Відповісти
не Україна, а ти не будеш втручатись
бо ти - сцикло
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25.08.2020 23:09 Відповісти
Хорошо, что Зебил не взял дело под свой личный контроль. Пусть не вмешивается.
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25.08.2020 23:10 Відповісти
Результат не важен (sic)
Он вообще понимает, что он несет??? Генератор случайных слов... Дебилоид
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25.08.2020 23:12 Відповісти
Зеленский о ситуации в Беларуси: Украина не будет вмешиваться, это их внутренние дела - Цензор.НЕТ 3907
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25.08.2020 23:12 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1887886-zelenskiy-ne-bazhayu-biloruskomu-narodu-stsenariyu-********-2014-go Зеленський: не бажаю білоруському народу сценарію України 2014-го белорусы тоже хотят уйти от Московии и пусть пробуют уйти, и от рабского ярма в колхозе Беларусь.
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25.08.2020 23:14 Відповісти
Это где и кто Вам такое сказал, что беларусы хотят от московии уйти? В ихних требованиях подобное никоим образом не прослеживается. Даже наоборот - кацапы для них старшие братья. Так что не выдавайте желаемое за действительное. Что Лука, что беларусская оппозиция за союз с московией.
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26.08.2020 09:28 Відповісти
колхоз Беларусь хочет отделится от Московии,а кто хочет быть колонией Московии, они просто хотят с меньшими потерями за счёт других ,ну как золотая акция,ведь многие страны ЕС заинтересованы закрыть проход ордынской Московии по территории Белоруссии к странам ЕС
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26.08.2020 09:52 Відповісти
Это Ваше личное мнение. Беларусы подобного даже не рассматривают. По крайней мере на данном этапе. Посему еще раз повторюсь - не выдавайте желаемое за действительное.
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26.08.2020 09:59 Відповісти
Белорусы и украинцы разные ,украинцы больше единоличники, белорусы больше колхозом и партизанским отрядом живут и все хотят уйти подальше от Московии,которая только захватывает, грабит и убивает своих соседей,земли много у них, а работать на ней не хотят.
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26.08.2020 10:12 Відповісти
Это Вам белорусы сказали, что хотят уйти?
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Это Коля Лукашенко так сказал,а дядя Саша погладил его по голове.
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26.08.2020 10:27 Відповісти
Ну возможно, что лично Вам они говорят отличное от официальных заявлений. Мне доступна только та информация которую публикуют СМИ.
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Воно реально й#нуте,хай Бог милує... Альо,препіздєнт,а от по їх конституції лука ще ввважаєься легітимним президентом до листопада місяця. Що,***,мєндєль не розказала? А ще буде інавгурація цього упиря. Ти поїдеш? На чолі танкової бригади?

а
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25.08.2020 23:14 Відповісти
Если бы не было Евромайдана, Зеленский не был бы президентом. Он вообще понимает это? Небесная сотня погибла в том числе и за него.
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25.08.2020 23:16 Відповісти
Вот и спрашивается. Зачем было за него гибнуть.
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25.08.2020 23:43 Відповісти
Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством(c)

---------------------------------------
их уже неделю как убивают и кровь льется , забивают до смерти в камерах , вешают в лесах , стреляют по безоружным . понятно что всем насрать в том числе и тебе . тогда лучше молчите без пожеланий и озабоченностей .
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25.08.2020 23:18 Відповісти
А якщо там буде геноцид українців або євреїв, - це також їх внутрішня справа? Де та межа між їх внутрішньою справою та не лише їх внутрішньої справою? І хто там у вашому тупому ОП цю межу визначає?
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25.08.2020 23:24 Відповісти
Там геноциду нема. Лукашенко по ділам не гітлер, не Сталін і навіть не чаушеску.
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26.08.2020 00:18 Відповісти
А чому у Вас "гітлер" та "чаушеску" з маленької, а сралін - з великої?

Я не писав, що там геноцид. Я питав про межу між "внутрішніми справами" і не "внутрішніми справами".

І в міжнародному праві немає поняття "краще, ніж гітлер" або "краще, ніж сталін". Судять за конкретні порушення, а не порівнюючи з іншими диктаторами.
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26.08.2020 12:03 Відповісти
Наприклад, суд заочно присудив чаушеску до страти тому що він був винним в знищенні 60 тис румун. Його засудили не за те що він був диктатором, а за загибель величезної кількості людей.
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26.08.2020 00:28 Відповісти
Заочно ? какой суд ? созвездия Кассиопеи ?
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26.08.2020 07:12 Відповісти
А ніхто й не примушує втручатись. Ти повинен зробити оцінку дій з'їхавшего з глузду председателя колхозу, щоби громадяни твоєї країни та міжнародна спільнота, розуміли, з ким мають справу, у твоєму обличчі...
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25.08.2020 23:24 Відповісти
Ушлепок покажи пример проведи досрочные президентские выборы в Украине
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25.08.2020 23:24 Відповісти
історія України яскраво показує, що якщо Україна не вмішується у справи своїх сусідів, то рано чи пізно сусіди починають вмішуватись в діла України!!!!
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25.08.2020 23:30 Відповісти
Невисокий інтелектуальний рівень + природня ледачість, яка провокує сприйняття інформації виключно російською мовою бо так легше = повністью спотворене сприйняття політичної реальності в цього чма.
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25.08.2020 23:30 Відповісти
Вот какой он русский мир
https://www.youtube.com/watch?v=1-jURhPmP_4
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25.08.2020 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9cvqILgnpvg
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26.08.2020 00:05 Відповісти
Вот где их находят,таких???И самое главное-каким образом от них избавиться??
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26.08.2020 09:20 Відповісти
Кацап в спам!!!!
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25.08.2020 23:55 Відповісти
а якби на моєму місці був якийсь дурачок? (с)
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25.08.2020 23:56 Відповісти
https://www.dialog.ua/world/213650_1597986259 Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что не хотел бы украинского сценария в Беларуси

Как-то одинаково....
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25.08.2020 23:59 Відповісти
Во придуууурок.....долбооб....
Правду говорят что хороших детей приносят аисты а плохих дятлы...
Зелоха по ходу несла стая дятлов и через равные промежутки как бы нехотя роняли об землю....
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26.08.2020 00:05 Відповісти
В Беларуси не настолько серьезная ситуация, чтобы нашей власти следовало бы вмешаться. А то что кого то нашли повешенным, то это вполне могла быть провокация. Не надо думать, что "оппозиционеры" там святые. Когда хотят добиваться до дерибана то им всякое может прийти в головы. Вполне может быть сакральная жертва.
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26.08.2020 00:08 Відповісти
"Дядя Петя,ты дурак?" Це була цитата з одного совдепівськогоо фільму, до речі...
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26.08.2020 00:41 Відповісти
Зе, никто не просит тебя к нам вмешиваться. Было бы неплохо, чтобы ты своих бамбаситов попридержал:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/25/390905/

Это же ваши люди?
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26.08.2020 00:27 Відповісти
"Двум богам служить нельзя". Так колись сказав один великий письменник,який мешкав на Андріївскому узвозі,в будину № 13. Хоча це тобі мало що каже...
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26.08.2020 00:37 Відповісти
всё верно.
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26.08.2020 02:40 Відповісти
ЗЕлена перелякана тупа Шмареля, Шмата, Шут-малорос...крапка!
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26.08.2020 04:40 Відповісти
"Результат не важен"????
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26.08.2020 05:04 Відповісти
Вчергове,отримавши щигля від дорослих дядь,здав назад.І вчергове,намололо дурню.
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26.08.2020 06:16 Відповісти
Тобто, нашій влади пофіг є танки на 1000 км білоруському кородоні з Україною чи їх немає. Як діти, їй Богу!
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26.08.2020 07:47 Відповісти
Это что, извинение перед белорусским МИДом, вместо демарша на оскорбительное заявление последнего? Что ж, после Кадырова не привыкать.
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26.08.2020 12:23 Відповісти
 
 