"Сашо, тебе звільнено", - увечері 25 серпня в Мінську відбулася акція протесту. ВIДЕО

У вівторок, 25 серпня, в Мінську тисячі людей знову вийшли на площу Незалежності на акцію протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Опозиція оголосила, що збір організовано для святкування неофіційного Дня незалежності країни - 25 серпня 1991 була прийнята декларація про державний суверенітет Білорусі.

Акції відбуваються і в інших містах країни.

Як повідомляє Onliner правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська. Про те, скільки людей було затримано, поки невідомо.

Інформацію про затримання демонстрантів підтвердили в Головному управлінні внутрішніх справ Мінська.

"Проводяться затримання в рамках адміністративного процесу", - заявила офіційна представниця міської міліції.

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За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали щонайменше двох хлопців.