Тіхановська закликала владу відпустити двох заарештованих членів Координаційної ради білоруської опозиції

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до білоруських силовиків з вимогою звільнити двох членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського, які у вівторок за рішенням суду були арештовані на 10 діб.

"Я закликаю правоохоронців невідкладно припинити тиск на членів Координаційної ради та звільнити Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Не намагайтеся залякати нас і самі не бійтеся йти на відкритий діалог з народом, до якого закликає Координаційна рада!" - йдеться у зверненні Тіхановської, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Екскандидатка в президенти, що перебуває в Литві, зазначила, що "Координаційна рада виступає за врегулювання політичної кризи в Білорусі шляхом переговорів і проведення нових чесних виборів". Утім, за її словами, "замість пошуку діалогу адміністрація президента, що йде, займається дріб'язковими звинуваченнями і переслідуваннями".

"Жодні репресії не будуть прийняті нашим суспільством. Жодні спроби утримання влади не допоможуть уникнути відповідальності за репресії", - вважає Тіхановська.

Вона також вважає, що "затримання членів Координаційної Ради - ознака відсутності державного мислення".

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Як повідомлялося, члена Координаційної ради Ковалькову суд засудив до адміністративного арешту на 10 діб. Раніше інший член президії Координаційної ради Дилевський також отримав 10 діб адміністративного арешту.

Ковалькова і Дилевський були затримані в понеділок вдень поблизу Мінського тракторного заводу в межах адміністративного процесу.

Минулого тижня прихильники Тіхановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів.

До президії ради увійшли нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, представник страйкому МТЗ Дилевський, юрист Максим Знак, довірена особа Тіхановської Ковалькова, координатор штабу Віктора Бабарики Марія Колесникова, ексдиректор Купалівського театру та ексдипломат Павло Латушко. До складу Координаційної ради увійшли майже 50 осіб.