УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8036 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 569 47

Тіхановська закликала владу відпустити двох заарештованих членів Координаційної ради білоруської опозиції

Тіхановська закликала владу відпустити двох заарештованих членів Координаційної ради білоруської опозиції

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до білоруських силовиків з вимогою звільнити двох членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського, які у вівторок за рішенням суду були арештовані на 10 діб.

"Я закликаю правоохоронців невідкладно припинити тиск на членів Координаційної ради та звільнити Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Не намагайтеся залякати нас і самі не бійтеся йти на відкритий діалог з народом, до якого закликає Координаційна рада!" - йдеться у зверненні Тіхановської, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Екскандидатка в президенти, що перебуває в Литві, зазначила, що "Координаційна рада виступає за врегулювання політичної кризи в Білорусі шляхом переговорів і проведення нових чесних виборів". Утім, за її словами, "замість пошуку діалогу адміністрація президента, що йде, займається дріб'язковими звинуваченнями і переслідуваннями".

"Жодні репресії не будуть прийняті нашим суспільством. Жодні спроби утримання влади не допоможуть уникнути відповідальності за репресії", - вважає Тіхановська.

Вона також вважає, що "затримання членів Координаційної Ради - ознака відсутності державного мислення".

Читайте також: КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною"

Як повідомлялося, члена Координаційної ради Ковалькову суд засудив до адміністративного арешту на 10 діб. Раніше інший член президії Координаційної ради Дилевський також отримав 10 діб адміністративного арешту.

Ковалькова і Дилевський були затримані в понеділок вдень поблизу Мінського тракторного заводу в межах адміністративного процесу.

Минулого тижня прихильники Тіхановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів.

До президії ради увійшли нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, представник страйкому МТЗ Дилевський, юрист Максим Знак, довірена особа Тіхановської Ковалькова, координатор штабу Віктора Бабарики Марія Колесникова, ексдиректор Купалівського театру та ексдипломат Павло Латушко. До складу Координаційної ради увійшли майже 50 осіб.

Автор: 

Білорусь (7923) опозиція (292) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
На коленях просить не пробовала? ***** такое любят
показати весь коментар
26.08.2020 00:15
+10
Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции - Цензор.НЕТ 6874
показати весь коментар
26.08.2020 00:16
+9
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами..
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.

Свобода, ****, непростая вещь.
показати весь коментар
26.08.2020 00:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та Ты Шо!!!
шо таракан ответил?
показати весь коментар
26.08.2020 00:12 Відповісти
усиками шевелит
показати весь коментар
26.08.2020 00:25 Відповісти
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами..
Хотите быть свободными?.. - Велкам!.. Испейте эту чашу до дна. Или возвращайтесь к Гитлеру, Лукашенко, Путину и Чаушеску.

Свобода, ****, непростая вещь.
показати весь коментар
26.08.2020 00:13 Відповісти
На коленях просить не пробовала? ***** такое любят
показати весь коментар
26.08.2020 00:15 Відповісти
Прими, как должное: Вы импотенты. Боевого духа ноль. А раз так, то назад в стойло. Стадо баранов никогда не победят волка.
Я это говорю не о всех белорусах, а о ваших "лидерах" и основной массе. "Агрессивного меньшинства", как в Украине, которое может выгнать любого диктатора и обозначать повестку дня для властей у вас нет.
показати весь коментар
26.08.2020 08:12 Відповісти
"хох-ли"... Але не "українці"... Того ви нас і ненавидите ... Бо розумієте, що ніколи не станете такими, як ми...
показати весь коментар
26.08.2020 08:17 Відповісти
Тихановская призвала власти отпустить двух арестованных членов Координационного совета белорусской оппозиции - Цензор.НЕТ 6874
показати весь коментар
26.08.2020 00:16 Відповісти
Тіха. Сябри,тіха,Анапрізвала. Квіти омону. Ну і запросіть упиря луку прийняти участь в наступних виборах.Бо він мало вас ******...
показати весь коментар
26.08.2020 00:16 Відповісти
мало наверное. болотный раб очень любит чтобы его постоянно мудохали, тогда он с большим рвением будет прославлять луку и нового тсарька - коленьку.
показати весь коментар
26.08.2020 01:38 Відповісти
ты ставишь лайки под коментами вонючей русни. Смени ник на "сколково", любитель болотных мартышек.
показати весь коментар
26.08.2020 01:41 Відповісти
Тихановская,а ты выйди и спляши перед Лукой,песенку о самолётах СССР спой,цветочки ему подари,можешь и юбку задрать,тогда Лука смилостивится и отпусти твоих двоих аборигенов,по другому никак))
Заодно и самой полегчает.
показати весь коментар
26.08.2020 00:17 Відповісти
Грядут большие перемены, сказал седой хамелеон, и вдруг окрасился цветами - соседней "дружеской" страны.(с)
показати весь коментар
26.08.2020 00:18 Відповісти
Тихановская - трусливая баба, тысячи белорусских демонстрантов ежедневно жизнями рискуют, с омоном бьются, а она отсиживается в пятизвездочном отеле в Латвии, хорошо устроилась мамаша, Я бы за такую сцыкуху никогда не проголосовал, настоящий лидер должен быть вместе с протестующими на баррикадах.
показати весь коментар
26.08.2020 00:25 Відповісти
С омоном бьются? Шо-то не слыхать про потери среди омона в бсср....
показати весь коментар
26.08.2020 00:46 Відповісти
Любишь своего фюрерка, руснявое?
показати весь коментар
26.08.2020 01:30 Відповісти
Видать ребята хорошо подготовлены и обучены выбивать дерьмо с протестующих с наименьшими для себя потерями.
показати весь коментар
26.08.2020 07:45 Відповісти
можно подробнее про "с ОМОНом бьются"? А то что-то не видно. Хороводы с шариками - да.
показати весь коментар
26.08.2020 09:24 Відповісти
Лука злякається і відпустить.
показати весь коментар
26.08.2020 00:37 Відповісти
блд, вам ясно показали - в вас готовы стрелять, вас готовы убивать. Эта мразь не остановится ни перед чем, они убьют ваши семьи, ваших детей. И вы продолжаете с этими зверями разговаривать, как с Людьми????? What the hell is wrong with you people????
показати весь коментар
26.08.2020 00:38 Відповісти
Я извиняюсь, что не по теме, но наверное или я пропустила и не могу найти или не было новости о требованиях к Зедебилу и его вонючей своре, которые наши должны были озвучить на Марше.
Если есть такая новость, пожалуйста, дайте ссылку.
Спасибо!
показати весь коментар
26.08.2020 00:44 Відповісти
Лука арестовал не конкретных людей,а послов народа,взявшие на себя функцию посредников.Хотя послы с давних времён считаются неприкасаемыми.Вот вам и ответ от Луки о диалоге.К нему пришли послы доброй воли,а он их под замок.
показати весь коментар
26.08.2020 00:59 Відповісти
Саша, не розповідай "казок"... Посол - це "статус". "Статус" цей надається згідно конкретної процедури, встановленої міждержавними угодами... Назви мені угоду, згідно якої представникам страйкарів чи мітингувальників гарантується "недоторканість"...
Я не прибічник Луки, однак, "спустись на землю" і не видавай бажане за дійсне, а свої фантазії - за реальність...
показати весь коментар
26.08.2020 04:58 Відповісти
Ну это всё равно,що курьера арестовать.Що Лука им предъявит?Що вони принесли ему вимоги народу?То нехай народ арестовывает,а не курьеров.Тому я и привёл в пример послов.Бо во все времена,послов не трогали.Бо с них какой спрос?Они всего лишь послы
показати весь коментар
26.08.2020 14:14 Відповісти
Ты не "врубаешься"? "Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусскими силовикам с требованием освободить двух членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые во вторник по решению суда были арестованы на 10 суток".

Координационный совет, а также стачечные комитеты, с которыми он сотрудничает признаны Лукой "НЕЗАКОННЫМИ"!!! А эти люди - его члены... Хоть бы не подтверждал ещё раз, что ты "слабосообразительный"...
показати весь коментар
26.08.2020 14:37 Відповісти
Это ты походу не врубаешься.То,що Лука принял роли не играет.Ему пора таблетки принимать,а не Указы.Эти Ковалькова и Дылевский тупо ретрансляторы воли народа и установщики обратной связи власти с народом.Не будет их будут другие.Через них народ выдвигает требования понимаешь?Народ!Лука их посадил и признал незаконными.Тем самым он не хочет слышать требования улицы от их представителей.Иными словами он посадил и признал незаконными-свой народ и его голос.
показати весь коментар
26.08.2020 15:36 Відповісти
Сашок, а что ты понимаешь под "народом"? "Шобло", которое само себя выбрало и назначило? Я не видел ни какого-то "учредительного собрания", куда рабочие коллективы, местные органы самоуправления своих делегатов направили, и они из своей среды выбрали этот "комитет"... Кто его уполномочивал говорить от имени народа? Да в выборах атамана разбойничьей банды больше легитимности - там голосуют все члены... А кто голосовал за "комитет"? У тебя в школе предмет "Обществоведение" был? Если да, то ты его хреново учил... Да, Лука - диктатор... Да, он нарушает закон... Но он до сих пор не сдал полномочий и его никто их не лишил (слова парламента я не слышу)... Так что не бросайся "красивыми словами" - мы не на митинге...
показати весь коментар
26.08.2020 16:29 Відповісти
Народ-это те кто борется за свои права.Стадо не борется за свои права.Сябры многотысячными митингами доказали,що они не стадо.Просто толпы уголовников и безработных.А кто голосовал за "комитет"?-А кто проголосовал за Луку?
Тіхановська закликала владу відпустити двох заарештованих членів Координаційної ради білоруської опозиції - Цензор.НЕТ 2637
показати весь коментар
26.08.2020 16:47 Відповісти
Так, "Шурік"... З тобою все ясно... Підтягуй штани і марш на мітинг... І кидайся там "красивими словами" "до посиніння"... Я тобі, "деревині низькозрізаній", пояснюю що таке "легітимність", "законність", правові повноваження, а ти мені "кумачевим стягом" махаєш... Іди і махай в іншому місці... А мені мізки не затрахуй... У тебе розуміння ситуації на рівні "Васьки-водпроводчика"...
показати весь коментар
26.08.2020 17:29 Відповісти
Це не я,а ти краще пiди помахай.Яка нах легітимність в авториатарном режиме?!Ти об чём взагалi?Яка нах законность в тоталитарных судах?!Ти з дуба впав?Що ти тут самовнушением займаеся та других в оману вгоняешь?!
показати весь коментар
27.08.2020 01:07 Відповісти
Марш на "мітинг"!!! Іди і там верещи про "авторитарність", "тоталітарність" і "нелегітимність" Луки... Бо у нас з тобою діалог нагадує розмову першокласника зі студентом фізмату, про принципи створення ядерного реактора... Ти взагалі не розумієш суті суперечки... "Шмарклі витри" і "штани підтягни", перед тим як будеш комусь розповідать про основи побудови держави і політику...
показати весь коментар
27.08.2020 05:42 Відповісти
Любишь своего фюрерка, руснявое?
показати весь коментар
26.08.2020 01:31 Відповісти
В березні 2014-го моя рідня з Волгограду теж так "співала" - "Нечего упираться! Все "ваши" в Крыму уже сдались!..."
показати весь коментар
26.08.2020 05:01 Відповісти
Лука - хозяин вся страна.

Кто такая Тихановская и почему человек с ружьем должен ее слушать?
показати весь коментар
26.08.2020 01:38 Відповісти
Украина отличается от Беларуси только тем, что армия пока ещё на стороне украинцев. Но через год и этого не будет. И тогда уже Клоун сможет окончательно сдать страну.
показати весь коментар
26.08.2020 06:45 Відповісти
Хреновый из тебя, Вова, иксперд..., если ты не можешь отличить свободолюбивую нацию от холопской. Или ты, тайный поклонник *****..!?
показати весь коментар
26.08.2020 09:28 Відповісти
Дык отпустят.
10 дней пометут мусор и отпустят.
показати весь коментар
26.08.2020 07:27 Відповісти
Слабка заява... Вся білоруська опозиція давно по тюрмам сидить. Всі, хто протистояв режиму луки давно ізольовані. До яких нових вільних виборів вона може закликати, якщо не звільнені ВСІ політичні в'язні?! Закликала б вже - Свободу всім політично репресованим!, а не - відпустіть хоч цих...
показати весь коментар
26.08.2020 07:33 Відповісти
Xoroso pust nazymajet samozvanca.Ona konecno toze ne pro evropejskaja,no glavnoje nexocet odnoj strani s raskoj kak etogo xocet samozvanec.
показати весь коментар
26.08.2020 08:45 Відповісти
Пусть спляшет перед ним с шариками и угостит котлетами. Чуток поубедительней будет.
показати весь коментар
26.08.2020 09:26 Відповісти
Мне кажется Лукашенко удержит власть, протесты уже сейчас потихоньку идут на убль. Конечно он уйдет через несколько лет, но уйдет комфортно и на своих условиях, подготовив себе приемника, который не будет его преследовать после ухода на пенсию и вцелом продолжит его политику. Вот увидите так и будет...... Нет в Белоруссии сильного опозиционного лидера , да и бастует отсилы 15-20 процентов белоруссов, а этого недостоаточно чтобы снести такую крепкую авторитарную вертикаль власти, кторую построил бацька. Срать ему на европейские санкции, его никогда там и до этого особо не признавали. П.С. В целом бацька красавчик, не такой трусливый как Янык, дал отпор радикалам и не допустил госпереворота.
показати весь коментар
26.08.2020 10:46 Відповісти
У цієі баби не "всі вдома".Люди на барикадах,воно відсижується на курорті...
показати весь коментар
26.08.2020 10:56 Відповісти
Лукафюрер неадекватен, его могут остановить только партизаны и много активистов.
показати весь коментар
26.08.2020 10:59 Відповісти
 
 