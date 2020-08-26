На Буковині зафіксовано зменшення кількості заражень COVID-19 - за добу 25 серпня 170 випадків, - ОДА
Потягом 25 серпня в Чернівецькій області зафіксували 170 випадків захворювання на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
170 заражень були зафіксовані внаслідок 564 тестів. За добу одужали від хвороби 44 людини.
Кількість заражень 25 серпня найнижча за останні дні. Із 20 по 24 серпня в регіоні фіксували понад 200 заражень на добу.
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Никонор Босой
показати весь коментар26.08.2020 05:44 Відповісти Мені подобається 0
юра Лонг
показати весь коментар26.08.2020 08:43 Відповісти Мені подобається 0
Test Tester
показати весь коментар26.08.2020 09:20 Відповісти Мені подобається 0
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