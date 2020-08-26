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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині зафіксовано зменшення кількості заражень COVID-19 - за добу 25 серпня 170 випадків, - ОДА

На Буковині зафіксовано зменшення кількості заражень COVID-19 - за добу 25 серпня 170 випадків, - ОДА

Потягом 25 серпня в Чернівецькій області зафіксували 170 випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

170 заражень були зафіксовані внаслідок 564 тестів. За добу одужали від хвороби 44 людини.

Кількість заражень 25 серпня найнижча за останні дні. Із 20 по 24 серпня в регіоні фіксували понад 200 заражень на добу.

Також читайте: Чернівецька ОДА планує просити пом'якшити карантинні обмеження для "червоної" зони

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Є якась залежність кількості захворівших від COVID та протестними рухами підприємців. Тількі вони десь починають активні антикарантинні заходи, кількість хворих різко зменшується
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26.08.2020 05:44 Відповісти
Наша влада и ковидная мафия это одно и тоже у них такая разведка боем. Прощупывают на кого можно еще намордник набросить а потом освоить за бюжеджет выкцину якобы, и коли что хочешь и кого хочешь по 1000 гр за укол или справками торгуй. Еще много чего придумать можно под карантин ковидный. Но это все нарушение конституции харантом бубочкой.
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26.08.2020 08:43 Відповісти
Нічого дивного не бачу. На вихідні завжди спад йде. А тут їх було цілих 3. Банально не всі лабораторії працюють, от і все.
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26.08.2020 09:20 Відповісти
 
 