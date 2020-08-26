ЄС запровадить адресні санкції проти білоруських керівників, санкційний список буде відкритим

Європейський Союз запровадить адресні санкції проти тих діячів у Білорусі, які несуть відповідальність або за фальсифікацію президентських виборів, або за репресії проти народу після виборів.

"Я не можу назвати точну цифру - приблизно від 15 до 20 осіб", - сказало у вівторок журналістам високопоставлене джерело ЄС, розповідаючи про порядок денний неформальної "гімніхської" наради міністрів закордонних справ країн союзу, яка відбудеться в Берліні 27-28 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гімніх" - неформальна нарада, і тому жодних рішень, зокрема щодо санкцій, на ній не ухвалюватиметься. Міністри заявлять про політичну підтримку як принципів, так і характеру санкцій, крім того, можливо, назвуть деякі імена. Це забезпечить потім швидке ухвалення офіційних рішень за письмовою процедурою. Список буде відкритим і доповнюватиметься.

"Для санкцій ми повинні мати достатньо доказів проти тих, до кого вони застосовуються, щоб їх не можна було успішно оскаржити в Суді ЄС у Люксембурзі, - нагадало джерело. - У минулому такі випадки траплялися, і це поганий досвід. Необхідна якість ідентифікації".

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Список санкцій складається і буде оновлюватися на основі інформації, одержуваної переважно від країн-членів ЄС та представництва ЄС у Мінську, сказав він.

ЄС зазвичай вводить санкції, щоб "змінити поведінку міжнародних акторів". Це економічне обґрунтування, покарати винних може тільки народ їхньої країни.

"Наші санкції - це не каральні заходи, - заявив цей чиновник. - Ми не судді, не поліція і не адміністративні органи. Ми хочемо змінити політичну поведінку (керівників. - Ред.). Можна багато сперечатися, наскільки санкції історично довели свою дієвість. Ми, як і раніше, віримо, що вони корисні в міжнародній політиці".

Єдиним виходом з білоруської кризи ЄС вважає національний діалог.

"Він може бути посилений ззовні, і тому ЄС пропонує свого сприяння, допомогу ОБСЄ, - зазначило це джерело. - Це має бути діалог між урядом, опозицією і громадянським суспільством".