У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден

У разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальне озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Така ініціатива міститься у вітальній заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованій на сторінці його виборчої кампанії.

"Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння - водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - сказав Байден у зверненні.

Як зазначає видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден був вісім років віцепрезидентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси "Джавелін", Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головні претенденти на цю посаду - Дональд Трамп від республіканців і Джо Байден, який представляє Демпартію США.

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