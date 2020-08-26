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Новини Вибори в США і Україна
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У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден

У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден

У разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальне озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Така ініціатива міститься у вітальній заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованій на сторінці його виборчої кампанії.

"Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння - водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - сказав Байден у зверненні.

Як зазначає видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден був вісім років віцепрезидентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси "Джавелін", Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

Як відомо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада. Головні претенденти на цю посаду - Дональд Трамп від республіканців і Джо Байден, який представляє Демпартію США.

Також читайте: США повинні підтримати заклик Тіхановської до чесних виборів у Білорусі, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22525)


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Топ коментарі
+37
Только должны уйти оба клоуна - и ваш, и наш.
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26.08.2020 02:00
+29
Ой *******..
Поцталом..
Это жесть..
Я как представлю Потапа, Сердючку, Зиброва, в этих костюмах,зелёного цвета, с открытыми молниями сзади, а Главнокомандувач Зе, попить их эбонитовыми палочками...
Плачу..
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26.08.2020 02:11
+15
Буду голосувати за Трампа. Не тому що він мені подобається як особистість. А тому що тільки республіканці ******* США. Демократи ******* тільки себе.
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26.08.2020 02:46
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Америка гречку не сеет.
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26.08.2020 12:19 Відповісти
Не сперичайтесб дівчата,летальна зброя це не лише джевелін,який до речі вважається оборонього спектру. Байден мав на увазі більше зброї та різноманітної. Головне,що не менш,а напевно більше буде допомогати Україні чим Трамп.
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26.08.2020 12:21 Відповісти
А ти там знаєш, кашпіровський.
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26.08.2020 20:02 Відповісти
Русским не Байдена нужно опасаться а эту тетю...
У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 6107
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26.08.2020 12:43 Відповісти
Негроїдно-азіатська шмара з лівацькими поглядами. Знялася з передвиборчих перегонів на користь Байдена.
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26.08.2020 13:45 Відповісти
"Моя мать из Пуэрто-Рико, отец тоже иммигрант"
У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 8377
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26.08.2020 14:13 Відповісти
Кимберли Гилфойл, дочка ірландця-будівельника та пуерторіканки-вчительки. Працювала і офіціанткою і моделью навіть в Вікторія сікрєт аби заробити на юридичну освіту. Багато років працювала в прокуратурі, отримала навідь якісь нагороди. А потім пішла працювати у «Fox News Channel» і стала досить відомим ведучим.
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26.08.2020 15:33 Відповісти
Ну, Каміла Харіс московитам не загрожує, вона ліачка і планує відібрати у американців зброю, покривала священників-педофілів навіть коли католицька церква просила її притягти тих збоченців до суду. Її електорат в основному серед Антіфи та БЛМ. Думаю що, навіть не всі демократи її підтримують.
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26.08.2020 15:18 Відповісти
О, вот это настроящий украинский патриот
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26.08.2020 13:03 Відповісти
От ці українці-їм допоміг Байден на 44-и тис.кв/км втраченої території і 13-ть тис.жертв червоною кнопкою "перезагрузки" з окупантами,а їм все мало.Навіть не вкурять,що соціалісти не допомагають,а відбирають.
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26.08.2020 13:12 Відповісти
Байден уже был президентом США?
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26.08.2020 16:57 Відповісти
І не буде.Двічі пробував-пролетів-втретьє з такою дименцією хіба що в nursing home президентом.
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26.08.2020 23:56 Відповісти
*****, так это американцы оккупировали Крым и убили на Донбассе кучу украинцев ? Аааааа,а что ж ты молчал до сих пор ,гениальный гЭополитик ванька **********?
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26.08.2020 17:57 Відповісти
Байдюня своєю передвиборчою цяцянкою хоче перетягнути до себе електорат українського походження. Гарне загравання. Тільки от в США Президент не всесильний і не може одноосібно примати такі рішення. Але нехай помріють. Відповідальності за невиконані обіцянки все одно не понесе.
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26.08.2020 13:38 Відповісти
Верю делам, а не словам.
Старый п#здун, это не сцыкло демократ Обама дал нам джавелны, а именно Трамп...
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Джо, береги себя, не пей чай где попало.
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26.08.2020 15:22 Відповісти
--- Зважаючи на витівки цієї ЗЕ- зради /яка щоднини здає нас з патрохами.../ отримувати ******* озброєння від американців--- це лише собі на шкоду : завтра вона буде на огладенах у шайги з ліліпутіним... Забули . як на початку конфлікту наші вже зробили їм подарунок : відступили / не зірвали/ ************ . американські. станції радіонаведення...
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26.08.2020 15:23 Відповісти
- Милый! Ты обещал на мне жениться!
- Чего я на тебе только не обещал......
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Как же эти порохоботы достали, ненавижу зеленского....но каждую новость обсырать вместо серьезного обсуждения. А чего байдена не спросить что конкретно он Украине продаст, и кто был инициатором предательства Америкой Украины - обамА или он?
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26.08.2020 15:37 Відповісти
а в чем "предательство Америки" ????????? . . . амеры не давали строить школы с укр.языком обучения ???????? (на весь Крым было всего 9 таких) . . . или амеры сделали большинство населения нищими и народ понял что при любой власти хуже чем есть - не будет
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26.08.2020 17:26 Відповісти
Lets go Biden!
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26.08.2020 15:39 Відповісти
Сиди там у себя за уралом и не вякай
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26.08.2020 16:26 Відповісти
Значит будет учиться быть бережливыми... Будем беречь джавелины... Стараться минимум 10 кацапов убивать одним...
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26.08.2020 16:59 Відповісти
Решту давити танками. Може, хоч половина втече за межу з російськими паспортами.
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26.08.2020 20:19 Відповісти
А ,,Джевелины,, какое оружие ? Наверно гуманитарное.Демократы всегда были трусливы и чмошные ( вспомним Обамку,Клинтона)
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26.08.2020 17:03 Відповісти
джевелині по условиям поставки ЗАПРЕЩЕНО НЕ ТО ЧТО ПРИМЕНЯТЬ В ДОНБАССЕ а запрещено хранить его на расстоянии менее 150 км от линии фронта..и второе вс' что америкосі дают оно ПРОСРОЧЕНО!!!!!
Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, которые Украина получила от США, неэффективны. Как сообщает http://www.reuters.com/ Reuters , об этом заявил советник начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Натан Хазин.По его словам, если бы это зависело от него напрямую, то он бы вернул все 72 беспилотника обратно Соединенным Штатам. Заметим: представители ВСУ не в первый раз жалуются, что из США им приходит морально устаревшее оружие. В декабре 2015 года газета The Washington Post сообщила, что часть вооружений, поставленных США Украине на сумму $ 260 млн.( которіе надо отдавать в течении 5 лет!!!), устарели и непригодны к эксплуатации. В качестве примера издание привело украинское подразделение, базирующееся под Донецком. Американские внедорожники Humvee, которыми оно было укомплектовано, оказались выпущенными в конце 1980-х
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27.08.2020 08:29 Відповісти
получили беспилотник RQ-11 Raven «Ворони ВСУ в считанные недели растеряли БПЛА, на которые Пентагон потратил $ 12 млн.Киев во всеуслышание обвинил Вашингтон в нечестности и в беспринципности. Более того, украинцы охарактеризовали «Ворона», как доисторическое вооружение, причем, настолько обозленно, что, казалось, готовят иск к Пентагону за некачественную поставку вооружения.
В отповеди Киеву Вашингтон напомнил, что афганцы и иракцы успешно применяют RQ-11 Raven при решении своих боевых задач, и уж тем более не кричат на своего спонсора и господина. Это - во-первых!
Во-вторых, данный беспилотник поставляется только тем союзникам, которые не могут освоить более сложную технику. Мол, по IQ хлопцев и уровень вооружения. Американский офицер, который в США обучал 38 украинских курсантов технике эксплуатации БПЛА RQ-11 Raven, сказал: «Если "Вороны" - доисторические, то армия Украины - каменный век».
В-третьих, комиссия Пентагона выяснила, что несколько десятков RQ-11 Raven вообще не взлетали, а вышли из строя «из-за небрежного хранения». Впрочем, вскоре американцы обнаружили єти новенькие «вороны» в других странах. Что любопытно, «Укрспецэкспорт» продал эти БПЛА с формулировкой «не соответствуют высоким стандартам национальных Вооруженных сил».
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27.08.2020 08:32 Відповісти
оружие - это хорошо. . . но не основное . . . главное - м о т и в а ц и я . . . ведь у нищего нет интереса защищать свою нищету. . .(гугл. . . Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%. Об этом сообщает Счетная палата Украины в среду, 12 сентября. . .) . . .(гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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26.08.2020 17:30 Відповісти
Этот поц похоже совсем выжил из ума если делает такие заявления. Он-то очевидно не помнит, ну а остальные помнят что при правлении его и Абамки Украине было объявлено эмбарго на поставку оружия. И только при Рыжем стали продавать. И санкции против казламордых реально ввели. А сам Байден в то время доил бабло из Украины, угрожал не дать деньги если его отпрыска не пристроят на тёплые места для надоя денег.
В его положении надо сидеть тихо и надеяться что никто не поднимет вопрос его коррупции, причём явной и открытой, во времена его вицепрезиденства.
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26.08.2020 17:35 Відповісти
Для мира (и для Украины тоже) правление республиканцев лучше и не важно кто там главная морда. Если посмотреть на правление Обамы, то это полная катастрофа.
Полная разгнузданность эрэфии, расцвет Игил, сдача всех союзников, Украина, Сирия, и т. д.
Розбрат Европы и Нато.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Не напомнишь, кто ***** приглашает на встречу большой семерки?
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26.08.2020 18:08 Відповісти
Это на Рыжего намёк? Да, он. А ещё он пуйло называл отличным парнем, и Ына тоже. Пора научиться отличать СЛОВА от ДЕЛ. И от конечного результата.
Что касается вызова плешивого фюрерка на ковёр в G7, то это вовсе не значит восстановления всех прав паРаши в мировом сообществе.
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26.08.2020 18:15 Відповісти
На дуель теж запрошують. У них така робота -- запрошувати на зустріч.
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26.08.2020 20:34 Відповісти
обороноспособность Неньки зависит прежде всего от нее самой а не заокеанских друзей . . . плохой президент амеров виноват что шоколадная банда ставило списанные зап/части на танки, предварительно продав их по госзакупке в 5 раз дороже ????
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26.08.2020 18:29 Відповісти
Согласен. Ти маеш рацію.
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26.08.2020 19:10 Відповісти
"Абамка" как раз хорошо защищал свою страну . . . в отличие от наших воровских Хрантов . . .как не котел устроит - так арт-склады подорвёть
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26.08.2020 18:24 Відповісти
Спалилась мордва на шоколаде
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26.08.2020 19:20 Відповісти
а касапу приятно слышать как шоколадный Путляру вылизывав на пленках Деркача ?
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26.08.2020 19:38 Відповісти
Эти плёнки положи в бутылку, на которой сидишь
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26.08.2020 21:04 Відповісти
касап . . . твое ноу-хау оставь для себе
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26.08.2020 22:46 Відповісти
думаешь Трамп бы не расскопал такое?
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27.08.2020 00:42 Відповісти
Поздновато Байден. Когда в 2014 через границу заходили колоны российской техники, вы дали одеяла и подушки а нужны были джавелины. Но теперь джевелинами ( кстати нам их дали республиканцы) уже не отмахаешься. Надо более серьезное оружие. Ждем, надеемся и верим. Как говорят : пацан сказал - пацан сделал.
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26.08.2020 17:42 Відповісти
главное чтоб потом не забыл о сказанном...а то с его Альцгеймером всяко может быть...
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26.08.2020 18:27 Відповісти
позорный факт . . . Финляндия гораздо меньше Неньки . . . но она на равных противостояла касапским агрессорам так, что СЫСЫР опозорился воюя с ней
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26.08.2020 18:33 Відповісти
Откусив при этом 1/3 территории. Так что для ссср не всё так печально. Учите историю.
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26.08.2020 22:54 Відповісти
Ъло готовится к приходу байдена - быстро обнулился на пеньках.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
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26.08.2020 18:47 Відповісти
Да сразу можно ставить кучу ракет средней дальности.
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26.08.2020 19:43 Відповісти


Ага! Розкатали гемби. щоб РУДИК--- /друг ліліпутіна у якого компромат на сексуальні оргії Троампа / надав нам зброю !? Забули . яких титанічних зусиль доклали конгресмени--демократи задля того щоб змусити його надати нам хоч зброю захисту--ДЖЕВЕЛІНИ !?!?!? Чи забули .хто від США приїздив на Майдан Гідности і всебічно підтримував нас ?!?!?!
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26.08.2020 20:07 Відповісти
Та начхать на сексуальні оргії. І взагалі, американці самі знають, за кого голосувати. А нам аби чубитися.
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26.08.2020 21:19 Відповісти
Украине лучше Байден, чем коррумпированный трамп, агент кгб!
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26.08.2020 23:21 Відповісти
Сейчас обещает, был вице-президентом при Обаме - тоже обещали.
А Трамп не обещал, но дал оружие без лишних слов и растягиваний на 10 лет.
Так что дитенахй со своими обещаниями.
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26.08.2020 21:03 Відповісти
Это точно.
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26.08.2020 21:23 Відповісти
У тебя методичка кремлядская забыли спросить!
Трампа нахрен из БД!
А Бадена в президенты США!
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26.08.2020 23:16 Відповісти
А тебя, скотина рогатая, забыли спросить, ******** в президенты или нет?
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27.08.2020 09:55 Відповісти
Какой же он лицемер. Он ведь был вице-президентом при Обаме и они послали на х*@ Украину тогда. И теперь он смеет трепаться что помощь даст после того как уже показал что хрен положит в самой тяжелой ситуации?
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26.08.2020 22:40 Відповісти
Украину послали и забыли при трмпоне, шестерки *****!
Боитесь кремляди, что будет Президент США, Байден? Правильно, бойтесь! Ибо будете выгребать по полной!
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26.08.2020 23:18 Відповісти
Ну шо? За Байдена?)
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26.08.2020 22:48 Відповісти
Путин будет его мочит не по детски. Если выиграет Трамп то будет очень плохо Украине и Беларуси.
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26.08.2020 23:08 Відповісти
не выиграет
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26.08.2020 23:13 Відповісти
главное что бы Беларусь не стала Беларуссией ... - за это переживай ..если ты не кацап под прокси йестестна..
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26.08.2020 23:20 Відповісти
Дзякуй пану Богу-не!
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26.08.2020 23:25 Відповісти
Да шо ты говоришь?) Как бы там не было, ну люди в Беларуси сейчас выходят на протесты против таракана!
А нам бы самим не потерять свою независимость из-за 73% *мудрого нарита*, который усердно верят в методички кремлевскийе!
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26.08.2020 23:27 Відповісти
Да то шо чуеш! ). Здолелi Яныка прагнаць-уж з клоунам як небудзь справіцеся
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26.08.2020 23:34 Відповісти
так этот же "нарит" был выбрал Порошенко? Что ж тогда получается ?
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27.08.2020 00:49 Відповісти
Иди лучше штаны постирай, тебе и по сей день, Порох гадит в штаны!
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27.08.2020 00:52 Відповісти
я не про эту придорожную пыль. Я про Народ. И да, непокаранное зло очень деструктивное, порождает еще больше зло.
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27.08.2020 01:12 Відповісти
73% любителей халявы и тупого клоуна - это вообще траур для Украины...даже Кошевой не смог на видео назвать "заслуги" Зеленского ...что то пробормотал - лиш бы не налажать своим нелепым ответом .....
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27.08.2020 00:49 Відповісти
100%
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27.08.2020 00:53 Відповісти
http://kiev1.org/budapesht-m.html *****Летательный Байден.
Напоминаем обязательства USA Б, подписанные Главами ТРЕХ ведущих государств Мира

в отношении Украины 05 декабря1994 года .
О ГАРАНТИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ - взамен сданного стратегического Ядерного Оружия - 176 (СТО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) шахт с новейшими твердотопливными ракитами комплекса СС-24 и СС -19.

+ 2278 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ )единиц тактического ЯО.
Что получили взамен ?. 44 тысячи км. потерянной Украинской Земли и 15 000 убитых на Восточном Фронте.
.......предлагаете (может быть) поставить партию летательных "кольтов" времен гражданской войны в США в позапрошлом веке .....
Фарисей ! Никогда ты не будешь майором . (В,Высоцкий ).

За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года. http://kiev1.org/budapesht-m.html Читаем Меморандум от 05.12.2020 года -

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ). http://kiev1.org/budapesht-m.html
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26.08.2020 23:09 Відповісти
Очень надеюсь, что американцы погонят ссаными тряпками из Белого Дома, трампона!
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26.08.2020 23:13 Відповісти
Вне всяких сомнений. Это была хорошая прививка американскому обществу от популистов и диктаторишек типа Путака. Такое тоже иногда полезно. Чтобы не расслаблялись
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26.08.2020 23:14 Відповісти
Тим модераторам чи адміністраторам, які помічають мій допис як "спам". Я, громадянин США, повідомив як ставлюсь до байдена і чому так ставлюсь. Про нього ж матеріал "Цензора"? Ну і що є спамом в моєму дописові? Поясніть, якщо тямите щось в цьому.
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26.08.2020 23:21 Відповісти
Обжегшись на молоке-на воду дуют! Не обижайся.
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26.08.2020 23:26 Відповісти
Це ти в Бєларусі "не обіжайся". Особливо у в'язниці - зайди в хату і громко скажи " я не обіжаюсь !"
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26.08.2020 23:33 Відповісти
я туды не спяшаюся. і цябе не прыспешваю. Лагерны жаргон пакінем для блатных
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26.08.2020 23:36 Відповісти
Не сярдуй, прыяцель. Поспехаў у нялёгкай справе вашай рэвалюцыі годнасці !
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27.08.2020 00:33 Відповісти
В спам Вас отправляют возмущённые юзеры, у которых тот кто против Байдена = кремлевский агент. Почему у них такая формула - я не знаю. Вам ещё повезло - самые буйные сейчас спят
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27.08.2020 00:11 Відповісти
Дякую за розтлумачення. Значить, даремно я прискіпався до адміністратора "Цензору", перепрошую тоді. Я не проти байдена чи демократів, он Теодор Рузвельт чи Джон Кеннеді гідні справи робили. Але зараз вони підбурюють суспільство на саморуйнацію. Причому й серед афро-американців повно тих хто критикують демократів за це.
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27.08.2020 00:38 Відповісти
https://thebabel.com.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

.

Ядерный арсенал, который мог уничтожить мир 10 раз.
the Бабель публикует
Уникальные фото ликвидации ядерных ракет Украины 1993-1996 годов.

http://kiev1.org/budapesht-m.html *****Flying Байден
. We remind the obligations of USA, signed by Heads of THREE anchorwomen of the states of the World in regard to Ukraine of 05 декабря1994 year . About GUARANTEES of TERRITORIAL INTEGRITY of UKRAINE - instead of the handed over strategic

Nuclear Weapon are 176 (ONE HUNDRED SEVENTY SIX) mines with the newest твердотопливными brooms of complex СС- 24 and СС - 19.
+ 2278 (TWO THOUSANDS TWO HUNDRED SEVENTY EIGHT ) units of tactical ЯО.
What was got in exchange ?. 44 thousand km of the lost Ukrainian Earth and 15 000 kill at the East Front. .......you suggest (maybe) to put party of flying "colts" of times of civil war in the USA in a before last century .... Pharisee ! Never you will be a major . (In, Высоцкий ). For Ukraine of Л. Kuchma For Russian Federation of Б. Yeltsin For the United Kingdom of Great Britain and North Ireland of Joule. Мейджор
For the United States of America of В. Clinton
Budapest, on December, 5, 1994.
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26.08.2020 23:23 Відповісти
Голубь мира - проср .....вший будущее НАШИХ внуков и правнуков !
Вместе с "красным директором" .

У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 9861
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26.08.2020 23:25 Відповісти
А КТО ТАКОЙ КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР ?
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26.08.2020 23:32 Відповісти
Выросший из советской номенклатуры руководитель. Не обязательно знающий свое дело, но уверенный в совковых принципах руководства и преданный вышестоящим руководителям.
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26.08.2020 23:39 Відповісти
" Красный Директор" это создатель финансово-промышленных групп по развалу всей промышленности Украины . Оригинальный фокусник с ваучерами (каждый Украинец получает часть Активов Украинского Государства) -

. Приватизационный чек - государственная ценная бумага целевого назначения, .

Создатель трастов и веселый гармонист и гитарист на полигоне Тюра-там, (Ленинск 7).

У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 2681
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27.08.2020 00:09 Відповісти
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ ВОЙНЫ НАЧИНАЮТ БОГАТЫЕ ПРИВЛАСТНЫЕ УБЛЮДКИ !!! КОГДА ЖЕ ОНИ ЗДОХНУТ ВО ВСЕХ СТРАНАХ !!!!!!!!!!!!????????????
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26.08.2020 23:34 Відповісти
Никогда. Это стремление самой человеческой природы
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26.08.2020 23:37 Відповісти
Генри Форд - миллионер , стал первым в Мире работодателем
платить рабочим $ 5 долларов в рабочий день . (в начале прошлого века это большие деньги) Мировая модель " Форд" Т стоила 700 долларов .А......рестуйте 50 самых богатых евреев и Мировые войны прекратятся..
Аrrest 50 richest jewries and World wars will cease..

У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 6320 У разі моєї перемоги на виборах Україна отримає летальне озброєння, - Байден - Цензор.НЕТ 1710
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27.08.2020 00:28 Відповісти
Не прекратятся. Войны были гораздо раньше чем появились очень богатые евреи
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27.08.2020 00:34 Відповісти
Пора это понять украинцам.
И арестовать десять своих...
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27.08.2020 07:32 Відповісти
Форд платив своїм робітникам по 5 доларів на день, а іврєї з волл-стріту гендлювали грошима і влаштовували кризи та рецесії. Відчуйте різницю. Скінчилося тим, що Форда вони таки зацькували. Кому цікаво - йдіть до Гугєла.
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27.08.2020 07:46 Відповісти
Хватит нам уже одного зашквара с Клинтоншой.. Прости сидим и наблюдаем... молча..
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27.08.2020 00:51 Відповісти
пока этот обещает Трамп уже давно выделил.
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27.08.2020 06:47 Відповісти
Когда Байден был замом при Обизянке - Украина получила хер с приветом, а не оружие
Трамп - откровенный мудак, но оружие - дал.
Поверим преддеменционному Байдену?
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27.08.2020 07:30 Відповісти
Вы так правда вважаете?
жо траммп выдилыв? - прыйняты його выдилення не хочете?
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28.08.2020 04:03 Відповісти
Настав час створювати вже щось середнє між демократами та республіканцями. Сподіваюсь на це, бо щось їх сильно заносить кудись не в той степ.

Боже! Бережи Америку!
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28.08.2020 03:47 Відповісти
Так і має бути. Томагавки під Харковом і Херсоном, і хай тільки спробують сунутися. А приклад Азербайджану показує, що можна і просуватись вперед за підтримки союзників і міжнародного права.
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04.10.2020 09:34 Відповісти
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