США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео

Вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати власні ракети, необхідні для стримування "російської агресії"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар Майк Помпео.

"Америка вийшла з цього договору, щоб створювати власні ракети, які потрібні для стримування російської агресії", - сказав дипломат, виступаючи перед учасниками з'їзду Республіканської партії США.

Помпео зазначив, що, президент Дональд Трамп зумів домогтися посилення НАТО, забезпечив Україну оборонним озброєнням, забезпечив відмову КНДР від ракетно-ядерних випробувань, протистоїть агресії Ірану в регіоні, переміг заборонене в Росії терористичне угрупування ІДІЛ, а також "захищає Америку від хижацької стратегії Комуністичної партії Китаю".

Виступ Помпео транслювався онлайн з Єрусалиму, де він перебуває нині з візитом.

Спостерігачі звертають увагу, що раніше Держдеп поширив інструкцію, підписану самим Помпео, яка забороняє дипломатам, як призначеним урядом чиновникам, брати участь у будь-якій політичній діяльності від імені будь-якої партії чи політичної групи "навіть в особистий час і не будучи на робочому місці".

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Разом із тим, як заявив журналістам на умовах анонімності представник Держдепу, Помпео збирається виступити на з'їзді "в особистій якості".

"Жодні ресурси держдепартаменту не будуть задіяні. Його співробітники не беруть участі ні в підготовці тез, ні в організації виступу держсекретаря Помпео. Держдепартамент не понесе жодних витрат у зв'язку з цим", - пояснив чиновник.

Водночас рішення Помпео виступити з промовою на з'їзді викликало критику з боку демократів у Конгресі, які ще до його виступу оголосили про початок розслідування з метою визначити, чи є поява держсекретаря на політичному заході законною.