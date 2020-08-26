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Новини Агресія Росії проти України
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США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео

США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео

Вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати власні ракети, необхідні для стримування "російської агресії"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар Майк Помпео.

"Америка вийшла з цього договору, щоб створювати власні ракети, які потрібні для стримування російської агресії", - сказав дипломат, виступаючи перед учасниками з'їзду Республіканської партії США.

Помпео зазначив, що, президент Дональд Трамп зумів домогтися посилення НАТО, забезпечив Україну оборонним озброєнням, забезпечив відмову КНДР від ракетно-ядерних випробувань, протистоїть агресії Ірану в регіоні, переміг заборонене в Росії терористичне угрупування ІДІЛ, а також "захищає Америку від хижацької стратегії Комуністичної партії Китаю".

Виступ Помпео транслювався онлайн з Єрусалиму, де він перебуває нині з візитом.

Спостерігачі звертають увагу, що раніше Держдеп поширив інструкцію, підписану самим Помпео, яка забороняє дипломатам, як призначеним урядом чиновникам, брати участь у будь-якій політичній діяльності від імені будь-якої партії чи політичної групи "навіть в особистий час і не будучи на робочому місці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вільні країни мають разом протистояти авторитарним загрозам, - Помпео

Разом із тим, як заявив журналістам на умовах анонімності представник Держдепу, Помпео збирається виступити на з'їзді "в особистій якості".

"Жодні ресурси держдепартаменту не будуть задіяні. Його співробітники не беруть участі ні в підготовці тез, ні в організації виступу держсекретаря Помпео. Держдепартамент не понесе жодних витрат у зв'язку з цим", - пояснив чиновник.

Водночас рішення Помпео виступити з промовою на з'їзді викликало критику з боку демократів у Конгресі, які ще до його виступу оголосили про початок розслідування з метою визначити, чи є поява держсекретаря на політичному заході законною.

Автор: 

ракети (4004) росія (64935) США (22525) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+15
«Пocлeдний paз тaкyю бoльницy мы видeли в мyзee Бyxeнвaльдa» - кoммeнтapии нeмeцкиx вpaчeй, кoтopыe зaбиpали Haвaльногo из Oмcкa

США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 6111
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26.08.2020 07:35
+12
Добра справа. Підороссію треба чавити. Всім цивілізованим світом.

США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9479
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26.08.2020 07:16
+7
США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 6712
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26.08.2020 07:31
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Добра справа. Підороссію треба чавити. Всім цивілізованим світом.

США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 9479
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26.08.2020 07:16 Відповісти
Мочи русню.
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26.08.2020 07:22 Відповісти
США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео - Цензор.НЕТ 6712
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26.08.2020 07:31 Відповісти
Ти флюгер.
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26.08.2020 08:13 Відповісти
кремль разрушен его перепечатками сайтов РФ и ДНР-убеждает пропагандист.
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26.08.2020 08:15 Відповісти
Из его выступления ясно - Трамп святой . И главное сакцентировать внимание на том , что ИГИЛ запрещён в России . Это на цензоре перевели не точно по тексту или Помпео действительно так выразился ? Кто то явно благоволит к России .
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26.08.2020 07:35 Відповісти
Нет такого слова "россия", да еще с заглавной буквы. Есть запоребрик, московщина, лаптестан. Учись, студент ( с )
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26.08.2020 08:24 Відповісти
Спасибо , я знаю . Просто иногда излишняя вежливость не даёт написать безграмотно , но правильно .
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26.08.2020 08:32 Відповісти
ОК
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26.08.2020 09:13 Відповісти
«Пocлeдний paз тaкyю бoльницy мы видeли в мyзee Бyxeнвaльдa» - кoммeнтapии нeмeцкиx вpaчeй, кoтopыe зaбиpали Haвaльногo из Oмcкa

США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 6111
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26.08.2020 07:35 Відповісти
Одним словом....США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 28
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26.08.2020 07:40 Відповісти
Правильно делают!
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26.08.2020 07:36 Відповісти
Лучше бы США на территории Украины поставили две военные базы,дешевле было бы им содержать блок НАТО
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26.08.2020 07:36 Відповісти
мне становится грустно... кацапы, лапотные вы мои трехструнные приматы, вот теперь мне вас искренне и по-человечески жаль... теперь бубочкино перемирие в украинской войне вы можете использовать для своего последнего вдоха... говорят, козломордые, шо вы там срете в дырки в земле, обитые снаружи досками... совет, кацапы, братский: используйте их для обустройства бомбоубежищ... смешайтесь, так сказать с руским говном, всё равно разница без смешивания небольшая...
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26.08.2020 07:40 Відповісти
Очень точно про смешивания . Жаль , что я сам об этом раньше не додумался .Лапотные должны занять место достойное себя .
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26.08.2020 08:28 Відповісти
ну это ж так просто: кацап=говно, говно=кацап...
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26.08.2020 09:03 Відповісти
гонка озброєнь-
це добре для московії
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26.08.2020 07:50 Відповісти
США вийшли з ДРСМД, щоб створювати власні ракети для стримування російської агресії, - Помпео - Цензор.НЕТ 5283
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26.08.2020 07:58 Відповісти
да, я присутствовал там и сам слышал. Единственное НО: зачем ты Абрахаму бороду отфотошопил и ус наклеил? Он выступал с бородой, как всякий афронегр...
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26.08.2020 08:09 Відповісти
Russia has 2 enemies...
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26.08.2020 08:20 Відповісти
парашка обезличена и, тем более, не имеет 3-го лица, ед.числа... т.о., парашка have ииипйотт...
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26.08.2020 08:53 Відповісти
парашка it - это, резануло слух
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26.08.2020 08:54 Відповісти
it eat shit иниипьот... парашка обезличена... ни лица, ни числа...
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26.08.2020 09:01 Відповісти
it eats shit
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26.08.2020 09:06 Відповісти
Ты читаешь, что написано? Параша не имеет ни лица, ни числа, поэтому глаголы, употребляемые с парашкой, не склоняются
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26.08.2020 09:10 Відповісти
а ты учишь английский?.... eat только для i, we, you, для всего остального, что ест дерьмо в настоящем времени EATS.. не доходит? или пиши they... чего тупишь, влез глупо в спор, не доходит - заспамлю
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26.08.2020 09:17 Відповісти
ты имеешь предстааление о грамматике??? Ты слышал о спряжении глаголов? Ты имеешь представление о лицах и числах? Специально для такого мощного спаммера, как ты: параша Не имеет ни лица, ни числа. Поэтому любой глагол, с которым параша употребляется, не спрягается и остается в форме инфинитива, но без частицы to, если в англ.
Т.о., специально для тебя: парашка eat shit. И это не в повелительном наклонении. Это - простое повествовательное предложение...
Пля, как трудно беседовать с...
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26.08.2020 09:30 Відповісти
кто ты такой чтобы переделывать грамматику англ. языка, с какой дыры ты вылез откуда - хватит тупить, отправляйся в школу и учи грамматику англ. языка как нужно писать правильно по англ.: russian eats shit или russians eat shit (вообще по жизни, т.е it feeds on shit - питается дерьмом) или russian is eating shit (прямо сейчас в данный момент жрет дерьмо)...и не люби мне мозг своим дерьмом, отсебятиной и безграмотностью
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26.08.2020 09:44 Відповісти
Яхве, до чего ты туп... я живот надорвпл от смеха... ты бы сказал просто, что ты - яркий выпускник харьковского института инженеров транспорта, в который и в лучшие годы конкурс был 0.65 на место... ну потешил, дилетат...
tyi: параша не имеет ни лица, ни числа, тупицько, поэтому ни один глагол с парашей не спрягается))) парашка eat shit...
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26.08.2020 10:10 Відповісти
а фото Линеольна тебе глаз не резануло? ну нельзя ж быть настолько лишенным...
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26.08.2020 10:12 Відповісти
А принадлежность высказывания тебе ум не резанула? Или у тебя ум болит? Для справки: ум - то, что находится по костью. Ум, обычно, серого цвета. У тебя он яркий)))
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26.08.2020 10:14 Відповісти
это сарказм (юмор такой) на рисунке выше, дурачок... а впрочем если даже и это тебе не понятно, то тут уж я ничем не могу помочь, твои проблемы.... зато тролль из тебя липкий и жирный - хороший, от кацапа ты не далеко развит...
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26.08.2020 10:23 Відповісти
боже, до чего ты туп...
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26.08.2020 10:38 Відповісти
отвянь от меня, митрофанушка, и не доставай меня больше своей дурней и имбецильным троллиным гонивом....
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26.08.2020 10:42 Відповісти
ты бесперспективно болен умом, морон... хотел тебе предложить пойти на...
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26.08.2020 10:47 Відповісти
накуй пшел дебилоид.. так яснее?
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26.08.2020 10:48 Відповісти
хамло тупорылое....
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26.08.2020 10:50 Відповісти
ава, ты беспросветный долпойоп...
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26.08.2020 11:00 Відповісти
специально кретину под трехцветным руским флагом: ты умственно обделенный)))
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26.08.2020 11:02 Відповісти
God bles America! Искренне рад за лапотников. Гонка вооружений - именно то чего им сейчас не хватает для полного превращения в ссср-2. Респект Штатам! Дави козломордую мордву!
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26.08.2020 08:28 Відповісти
Да, кацапы сильно пуганули пендосов.
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26.08.2020 08:56 Відповісти
ке пасо, кацапо? но энтьендес? Я говорю, каково это быть под ******? Ло сиенте, если шо... я говорю, если шо, иди на пффффй
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26.08.2020 09:08 Відповісти
Да насрать мне на твой пук. Чем больше пиндосы и кацапы будут собачиться, тем быстрее их приёпнут китайцы.
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26.08.2020 09:27 Відповісти
а шо злой такой???
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26.08.2020 09:40 Відповісти
Смена кончается...
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26.08.2020 14:57 Відповісти
Ага, напугали ежа голой задницей. Если бы не "пендосы", дошел бы Адик до хабаровска
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26.08.2020 09:16 Відповісти
А вы поняли, откуда новость?
"Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".

" запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ" - это заклинание является обязательным для РАСИЙСКИХ новостей!
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26.08.2020 09:31 Відповісти
Так вони англіцкою читати не годні.
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26.08.2020 11:17 Відповісти
Сами сотворили-сами и запретили.
Мало ли чуд юдных на земле грязноводной?
Протухшая мумия все никак на свежую смениться не может...
А та все упирается, мол, нет, рано есчо, не всех кабаевых обрюхатил.
Соседи.... тьфу!
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26.08.2020 15:17 Відповісти
И НЕОБХОДИМО СНАБДИТЬ ЭТИМИ РАКЕТАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИИ - УКРАИНУ, ПОЛЬШУ, ЛИТВУ, ЛАТВИЮ, ЭСТОНИЮ, ГРУЗИЮ И ФИНЛЯНДИЮ !!!
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26.08.2020 09:33 Відповісти
 
 