Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС

25 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці дотримуються режиму тиші і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутора Вільний ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета. Ця провокація не становила загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожого пострілу немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, 25 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під час пересування між взводними опорними пунктами внаслідок підриву, ймовірно, на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 зазнали поранень двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

"Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 26 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.



Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.



"Так, минулої доби співробітниками Нацполіції спільно із представниками Держприкордонслужби та ДСНС в одному із зруйнованих будинків населеного пункту Новотроїцьке Донецької області виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, серед яких декілька тисяч набоїв до стрілецького озброєння, гранати та ручні протитанкові гранатомети. За даним фактом відкрито кримінальне провадження", - повідомили в пресцентрі ОС.



