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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС

25 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці дотримуються режиму тиші і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутора Вільний ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета. Ця провокація не становила загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожого пострілу немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, 25 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під час пересування між взводними опорними пунктами внаслідок підриву, ймовірно, на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 зазнали поранень двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

"Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 26 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

"Так, минулої доби співробітниками Нацполіції спільно із представниками Держприкордонслужби та ДСНС в одному із зруйнованих будинків населеного пункту Новотроїцьке Донецької області виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, серед яких декілька тисяч набоїв до стрілецького озброєння, гранати та ручні протитанкові гранатомети. За даним фактом відкрито кримінальне провадження", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28250) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1521
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26.08.2020 07:36
+6
Как-то спросил, знакомого психолога - почему обличенный огромной, наивысшей властью в стране человек, упорно творит херню, весело прыгая по граблям в двадцатый, сотый, пятисотый раз?
Комплекс маленького члена! - ответил психолог.
Это когда, боясь выглядеть смешным, боясь насмешек и обращения как со слабоумным, подросток творит херню постоянно с одной целью - доказать себе и окружающим (прежде всего - себе!!!): «Мне 42 года и я не лох! Я не лох! Не лох я!!!!»
Вывод из шутовского шоу в день великого праздника.
Результат складывается из двух факторов: профессионализм и удача.
Удача от зеленой плесени уже отвернулась. А государственным профессионализмом там никогда и не пахло.
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26.08.2020 07:35
+5
Боевых потерь от выстрелов нет но на ВВ которое поставила вражеская ДРГ есть!
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26.08.2020 07:34
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Боевых потерь от выстрелов нет но на ВВ которое поставила вражеская ДРГ есть!
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26.08.2020 07:34 Відповісти
Как-то спросил, знакомого психолога - почему обличенный огромной, наивысшей властью в стране человек, упорно творит херню, весело прыгая по граблям в двадцатый, сотый, пятисотый раз?
Комплекс маленького члена! - ответил психолог.
Это когда, боясь выглядеть смешным, боясь насмешек и обращения как со слабоумным, подросток творит херню постоянно с одной целью - доказать себе и окружающим (прежде всего - себе!!!): «Мне 42 года и я не лох! Я не лох! Не лох я!!!!»
Вывод из шутовского шоу в день великого праздника.
Результат складывается из двух факторов: профессионализм и удача.
Удача от зеленой плесени уже отвернулась. А государственным профессионализмом там никогда и не пахло.
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26.08.2020 07:35 Відповісти
Таки да. Блазні не знають що це таке. Їхня родіна цирк на кальосіках.(Мы бродячие артисты и в дороге день за днем...)
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26.08.2020 07:40 Відповісти
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате выстрела нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1521
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26.08.2020 07:36 Відповісти
Это как миссия ОБСЕ зафиксировала 6 раз нарушения перемирия, а штаб ос докладывает об одном. Штаб уже что позеленел вы что там охренели клоун очаровал?
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26.08.2020 07:57 Відповісти
Свистять як і оманський брехун.
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26.08.2020 08:10 Відповісти
Звичайно, де ж там будуть бойові, коли не відповідати...
Клоун - геній миролюбства!
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26.08.2020 07:58 Відповісти
То есть, ранение военных, которые находятся на линии фронта, не считают боевыми?
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26.08.2020 08:37 Відповісти
Ага. Теперь зеленые ублюдки все будут списывать на небоевые и самоубийства.
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26.08.2020 10:04 Відповісти
Тоесть порохоботы вчера опять соврали и бойцы получили ранения в результате того что зацепили мину растяжку а вовсе не были обстрелены боеприпасом типа ВОГ с беспилотнего летательного аппарата.
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26.08.2020 09:10 Відповісти
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is with https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUsEo7Xe3gNUmRsiB-1OkVRXo_oKgcCjQdzTYRNC19Z9y_RhjbzMxsydFE2f8AAqOVDaqrUb2oMa-EtQ3BImsICc88rf1M6qOeEndUbGJe0_uIE2tm2QC6hUeA9w0_6b7V5iBfHwSN39gbkR6PyeK38&__tn__=-]C%2CP-R
Юрий Бутусов https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%91%D0%A3-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2124332797886309/?__cft__[0]=AZUsEo7Xe3gNUmRsiB-1OkVRXo_oKgcCjQdzTYRNC19Z9y_RhjbzMxsydFE2f8AAqOVDaqrUb2oMa-EtQ3BImsICc88rf1M6qOeEndUbGJe0_uIE2tm2QC6hUeA9w0_6b7V5iBfHwSN39gbkR6PyeK38&__tn__=kC%2CP-R
СБУ (Служба безпеки України)
· Это позорище!!!!!

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7606Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7606Было - стало. В начале августа в холле Центра специальных операций СБУ «Альфа» на Большой Васильковской были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы. Но новому руководству «Альфы» это не нравилось и потому символика СБУ была заменена на нейтральную религиозную Оранту. Во время демонтажа плиту с фамилиями погибших воинов разбили.
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6760
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26.08.2020 15:40 Відповісти
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3844
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26.08.2020 15:40 Відповісти
Маємо згвалтовану зеленським та рашистами спецслужбу.
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат унаслідок пострілу немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2374
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26.08.2020 15:41 Відповісти
Как же нет,есть! Двое подорвались на мине!
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26.08.2020 15:56 Відповісти
а ви доведіть, що міна була сепарська.
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26.08.2020 15:59 Відповісти
 
 