Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ, створеному на підставі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 24 серпня 2020 року.

Так, СММ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, водночас не зафіксувавши жодного такого порушення в Луганській області. За попередню добу (23 серпня. - Ред.) в Донецькій області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню, а в Луганській області, за спостереженнями Місії, сталося одне таке порушення.

Також повідомляється, що СММ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Місія зафіксувала присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній час.

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Крім того, за даними організації, СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення ремонту та функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.

"Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що свободу пересування СММ цього дня, як і раніше, обмежували, зокрема на блокпості збройних формувань поблизу Оленівки, а також у пунктах пропуску на кордоні біля непідконтрольних уряду Ізвариного та Сєверного.