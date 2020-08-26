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Новини Агресія Росії проти України
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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ, створеному на підставі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 24 серпня 2020 року.

Так, СММ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, водночас не зафіксувавши жодного такого порушення в Луганській області. За попередню добу (23 серпня. - Ред.) в Донецькій області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню, а в Луганській області, за спостереженнями Місії, сталося одне таке порушення.

Також повідомляється, що СММ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Місія зафіксувала присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського у вечірній час.

Також читайте: Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

Крім того, за даними організації, СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення ремонту та функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.

"Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що свободу пересування СММ цього дня, як і раніше, обмежували, зокрема на блокпості збройних формувань поблизу Оленівки, а також у пунктах пропуску на кордоні біля непідконтрольних уряду Ізвариного та Сєверного.

Автор: 

ОБСЄ (3498) обстріл (28250) Донбас (22354) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+12
Що там муха ЗЕ ЗЕ звиздела,про сотни лет тишины???
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26.08.2020 07:45
+7
А це провокативно-системні порушення?
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26.08.2020 07:47
+6
это только за один день 6 нарушений а сколько тогда за 29 дней
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26.08.2020 07:48
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Що там муха ЗЕ ЗЕ звиздела,про сотни лет тишины???
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26.08.2020 07:45 Відповісти
А це провокативно-системні порушення?
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26.08.2020 07:47 Відповісти
Ні, адміністративні. На тюремний строк не тягнуть.
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26.08.2020 11:28 Відповісти
это только за один день 6 нарушений а сколько тогда за 29 дней
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26.08.2020 07:48 Відповісти
То ватные пуканы рвались
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26.08.2020 07:53 Відповісти
та ніхто ж і не сумнівається, що коли через 4 роки прийде інший президент України, то ЗСУ одразу нанесуть блискавичний удар і за два дні звільнять всі окуповані території
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26.08.2020 07:54 Відповісти
У тебе пам"ять як у равлика.
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26.08.2020 08:01 Відповісти
Нет у равлика лучше память. У него как у глиста!
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26.08.2020 08:07 Відповісти
да, много украинцев повелось к сожалению, на сказки 2014 года
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26.08.2020 08:02 Відповісти
Скучаешь по свинорусам, кадыровской бутылке и бурятскими оленеводами?
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26.08.2020 08:19 Відповісти
Звичайно, що нема альтернативи Клоуну. Є клоун - є Україна. Нема Клоуну - нема України.
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26.08.2020 08:03 Відповісти
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в День Независимости шесть нарушений режима тишины на Донбассе - Цензор.НЕТ 8510
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26.08.2020 07:57 Відповісти
спецмісія ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 6 порушень тиші
штаб ОС заявляє про один випадок порушення тиші з боку бойовиків
все правильно, так і повинно бути
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26.08.2020 08:01 Відповісти
На концерті в Києві снаряди і міни не розірвались, тому ніяких обстрілів ОПУ Зеленського не зафіксувало. Гинуть за заявою Зе на фронті від ковидла, самостріли, ГРЗ.
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26.08.2020 08:15 Відповісти
І як тобі було на концерті в Києві, воєн дивану, спину не відлежав, холодним пивом горло не простудив?
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26.08.2020 08:29 Відповісти
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в День Незалежності шість порушень режиму тиші на Донбасі - Цензор.НЕТ 7590
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що завершити війну на Донбасі вдасться вже в 2020 році.Быстро только может Мариуполь отойти к ДНР(к Московии),кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина,неужели Зеленский не видит ,что Хутин с ним играет.Украине нужно воевать с Московией или сдаваться.Что выберет власть посмотрим.
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26.08.2020 08:29 Відповісти
Зеленский точно хочет закончить гибель людей на Донбасе чего не хотел предыдущий
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26.08.2020 08:35 Відповісти
как именно закончить ?
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26.08.2020 08:53 Відповісти
Хочет зеленский что-бы украинцы не погибали на Донбассе а гнили заживо в Колымских лагерях!
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26.08.2020 09:33 Відповісти
Это "салют" от рашистских оккупантов в честь Независимости Украины. Пока "главнокомандующий" принимал "парад" Сердючки на "бронепоезде", или наоборот. ( интересно сделать анализ сколько же уже было нарушений, обстрелов и т.д. в нарушении "всеобъемлющего перемирия" с " той стороны" Пока Зе с помощью Кравчука ( заменившего Сивоху) нам лапшу вешают. Вот интересно, а та "сторона" возводит в наглую фортификационные сооружения на глазах наших военных, производит минирование целых участков , проводит аэроразведку.. Это не считая обстрелов.. это как нарушение или нет. Риторический вопрос.. А у нас вновь разговоры ( вбросы) то о воде в Крым, то о , что без особого статуса народы ДоУннбасса не вернутся ( нахре.. тогда они нужны, у них вместо икон теперь портреты Пукина, а вместо занавесок "триколор"), что определяются новые участки отвода украинской армии ( на своей собственной земле замечу), то как же обеспечить более доступно выплаты на " ту строну" коллаборантам, то как там провести "выборы" оставив при этом рашен оккупантов и бандитов с техникой и вооружением побольше некоторых стран НАТО вместе взятых. А не пошли бы бы они все в "Ж" и "на Х"
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26.08.2020 08:37 Відповісти
Я так понял точечные артиллерийские удары прекратились но еще остаются шальные, редкие выстрелы из автоматического и как результат ни одного убитого и раненного с украинской стороны почти за месяц в результате этих обстрелов нет.
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26.08.2020 09:18 Відповісти
А наша влада казала, що тільки раз. ???
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26.08.2020 11:30 Відповісти
 
 