У світі зафіксовано понад 24 млн випадків СOVID-19, кількість жертв досягла 823,5 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 серпня у світі зареєстрували 248 166 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6056 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 24 061 216 випадків інфікування, з них 248 166 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 823 513 осіб, з них 6056 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 16,6 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна піднялася на 28-ме місце цього рейтингу.

Так, кількість померлих у США досягла 182 404 (+1290 за добу), хворих - 5 955 728 (+40 098 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 674 176 інфікованих (+46 959 за добу) і 116 666 (+1215 за добу) летальних випадків.

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В Індії інфіковано 3 231 754 особи (+66 873 за добу), кількість смертей - 59 612 (+1066 за добу).

У Росії 966 189 хворих (+4696 за добу) і 16 568 летальних випадків (+120 за добу).

У Південній Африці кількість хворих досягла 613 017 осіб (+1567 за добу), кількість смертей - 13 308 (+149 за добу).