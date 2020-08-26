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Новини Коронавірус і карантин
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На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА

За словами заступника голови Львівської ОДА Івана Собка, регіон уже не лідирує за кількістю нових заражень.

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - від 20% до 30%. В області в медзакладах проходять лікування 1403 особи. Загальний відсоток наповненості лікарень становить 53%, повідомили на сайті Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Львівщина вже не лідирує за кількістю нововиявлених хворих. Ми розташовуємося приблизно на 5-6 місці. Це добре, з огляду на заповненість ліжок. Однак варто дотримуватися карантинних заходів", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За підсумком вихідних у регіоні зросла наповненість ліжко-місць. За рішенням Центральної комісії ТЕБ та НС, регіон віднесено до помаранчевої зони.

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Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+4
Проценты это конечно хорошо. Они создают общий фон не говоря реально ни о чем. Ибо это понятие относительное. Посему не зная от чего брался процент - невозможно судить много это или мало. Это как в рекламе шампуня - волосы станут еще на 70% крепче. Если на всю Львовскую область выделено одна больница первой волны и одна второй, то ничего удивительного, что первая на 90% заполнена.
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26.08.2020 09:06
+3
Змоих спостережень за весь карантин з моих знойомых никто не заразился. Кому то померещилосьь
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26.08.2020 08:58
+2
Более 80% украинцев не смогли назвать никого из знакомых или родственников кто бы заразился ковидом. Лично из всех моих знакомых и их знакомых также никого больных ковид нет. По крайней мере с симптомами. Разве что подруга тещи с ее мужем якобы переболели (но это не точно), но они в Беларуси проживают. Посему можно говорить о том что ковид не более чем обычный ОРВИ. Относительно заразности даже менее агрессивен. По осложнениям тяжело судить. Т.к. ранее статистику такую толком никто не вел. К примеру в 2018 году согласно статистики от гриппа с осложнением пневмония умерло всего 36 человек. НО! Более 5000 человек умерло от пневмоний возбудитель которых выявлен не был. Так что статистика - она такая статистика...
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26.08.2020 09:12
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.. а больницы 3-й волны есть?
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26.08.2020 08:34 Відповісти
Там уже некому будет работать.
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26.08.2020 08:46 Відповісти
а мы так недеялись что и 4-ю волну еще потрепыхаемся в специальных больницах...
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26.08.2020 08:58 Відповісти
в умовах карантину гінекологи вітаються так

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА - Цензор.НЕТ 6996
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26.08.2020 08:45 Відповісти
На Львівщині відсотків мабуть 90!!! хворих "лежать" і лікуються по своїх домівках тому що в лікарні їх не хочуть приймати з аргументами що лікувати і так немає чим а якщо щось є то дуже дорого та ще і "цидулки" якісь підписувати заставляють. В лікарні потрапляють як в нас заведено вже давно по великому "блату" і ну вже важко хворі. Це мої особисті висновки зі своїх власних спостережень.
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26.08.2020 08:50 Відповісти
Змоих спостережень за весь карантин з моих знойомых никто не заразился. Кому то померещилосьь
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26.08.2020 08:58 Відповісти
Якщо тобі "мерещиться" не бухай.
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26.08.2020 08:58 Відповісти
Крещусь перед тим як бухаю. Иначе не выжить.
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26.08.2020 10:08 Відповісти
Более 80% украинцев не смогли назвать никого из знакомых или родственников кто бы заразился ковидом. Лично из всех моих знакомых и их знакомых также никого больных ковид нет. По крайней мере с симптомами. Разве что подруга тещи с ее мужем якобы переболели (но это не точно), но они в Беларуси проживают. Посему можно говорить о том что ковид не более чем обычный ОРВИ. Относительно заразности даже менее агрессивен. По осложнениям тяжело судить. Т.к. ранее статистику такую толком никто не вел. К примеру в 2018 году согласно статистики от гриппа с осложнением пневмония умерло всего 36 человек. НО! Более 5000 человек умерло от пневмоний возбудитель которых выявлен не был. Так что статистика - она такая статистика...
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26.08.2020 09:12 Відповісти
Проценты это конечно хорошо. Они создают общий фон не говоря реально ни о чем. Ибо это понятие относительное. Посему не зная от чего брался процент - невозможно судить много это или мало. Это как в рекламе шампуня - волосы станут еще на 70% крепче. Если на всю Львовскую область выделено одна больница первой волны и одна второй, то ничего удивительного, что первая на 90% заполнена.
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26.08.2020 09:06 Відповісти
Птенцы гнезда ляшкова чему учат то и говорят. Но до гебельса еще далеко. Есть к чему стремиться.
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26.08.2020 10:10 Відповісти
А ким , чи чим, вони заповнені? Чув, що багато хто там не лежить, а лише отримує ліки. Цікаво, чи ці ліки потім можна продати, якщо вони непотрібні?
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26.08.2020 10:43 Відповісти
 
 