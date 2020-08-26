На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА

За словами заступника голови Львівської ОДА Івана Собка, регіон уже не лідирує за кількістю нових заражень.

На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - від 20% до 30%. В області в медзакладах проходять лікування 1403 особи. Загальний відсоток наповненості лікарень становить 53%, повідомили на сайті Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Львівщина вже не лідирує за кількістю нововиявлених хворих. Ми розташовуємося приблизно на 5-6 місці. Це добре, з огляду на заповненість ліжок. Однак варто дотримуватися карантинних заходів", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За підсумком вихідних у регіоні зросла наповненість ліжко-місць. За рішенням Центральної комісії ТЕБ та НС, регіон віднесено до помаранчевої зони.

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