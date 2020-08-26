За шість років не створено жодного потужного переговорного майданчика з питання деокупації Криму, будемо це виправляти, - Зеленський

У межах Нормандського переговорного процесу Росія не бажає обговорювати питання деокупації Автономної Республіки Крим, а за шість років не створено жодного ефективного переговорного майданчика, який сприяв би поверненню півострова під український контроль. Але чинна українська влада працюватиме над тим, щоб це змінити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.

Глава держави зазначив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І додав, що порушував "кримське питання" на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.

"Але Крим – наша територія, ми його повернемо", – сказав Президент.

"Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому порушувалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так", – заявив він.

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Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу.

"Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це (питання відновлення миру на Донбасі. – Ред.) – на першому місці. Але на тому самому рівні, тому що обидві території – наші і мусять повернутися", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, на думку Президента України, ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, мають понести відповідальність.

"Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь", – наголосив Глава держави.