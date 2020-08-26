УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12590 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
4 793 232

За шість років не створено жодного потужного переговорного майданчика з питання деокупації Криму, будемо це виправляти, - Зеленський

За шість років не створено жодного потужного переговорного майданчика з питання деокупації Криму, будемо це виправляти, - Зеленський

У межах Нормандського переговорного процесу Росія не бажає обговорювати питання деокупації Автономної Республіки Крим, а за шість років не створено жодного ефективного переговорного майданчика, який сприяв би поверненню півострова під український контроль. Але чинна українська влада працюватиме над тим, щоб це змінити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.

Глава держави зазначив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І додав, що порушував "кримське питання" на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.

"Але Крим – наша територія, ми його повернемо", – сказав Президент.

"Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому порушувалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і п'ять країн приєдналися до кримських санкцій Євросоюзу

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу.

"Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це (питання відновлення миру на Донбасі. – Ред.) – на першому місці. Але на тому самому рівні, тому що обидві території – наші і мусять повернутися", – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, на думку Президента України, ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, мають понести відповідальність.

"Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь", – наголосив Глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Крим (14127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
)давай, уклонист, создавай "площадки" Только все твои площадки похожи на сцены для сердючки
показати весь коментар
26.08.2020 08:37
+35
Опять обнюхался....
показати весь коментар
26.08.2020 08:36
+35
единственная площадка по деоккупации Крыма, Донбасса это мощная армия, мощный ВПК, развитая система ПРО, ПВО, мощный флот, мощная разведка, это мощная проукраинская информационная политика и подавление пророссийской культурной и информационной составляющей, это бесконечные санкции на Рашку.. это когда они на Рашке даже чихнуть боятся в нашу сторону, а не то, что сейчас..
показати весь коментар
26.08.2020 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Так же интересно, почему непременно на болота? Где те болота? И чем плохи местности где есть природные болота? Болота же лучше чем пустыни? Там, должны быть сенокосы, рыбалка, Урожайные поля богатые гумусом, доступные крыницы с чистой водой, грибы, ягоды. Отчего бы безземельным крестьянам не мечтать о таких условиях. Так нет?
показати весь коментар
14.09.2020 20:25 Відповісти
Бо рашка завжди голодна. У вас срач скрізь, порядку нема.
А українці хазяйновиті.
показати весь коментар
14.09.2020 20:33 Відповісти
Маладцы!
показати весь коментар
14.09.2020 20:46 Відповісти
я родился в живописном украинском городке Таганроге (А.П. Чехов). это тебе для начала . хочешь о Кубани поговорим? ты же любишь историю и про политую кровью землю и про предков из 15-17 веков. я тебе уже писал что до 1992 года ни твоей рф ни Незалежной Украины не было и предложил от этого времени отталкиваться. так при чем здесь хан гирей и киевская русь? вы напушили принципы территориальной целостности нашей страны и хотите чтобы мы с этим смирились. именно на это брошены лучшие умы вашей политологии и пропаганды. за это на твою рашу наложены санкции (конечно еще и грузия осетия абхазия приднестровье, сейчас уже и белорусь) к мацкве во всем мире относятся очень насторожено и недоверчиво. апломба у вас выше крыши, но о людях своих вы абсолютно не заботитесь. 100 км в любую сторону от мкад и полная жопа. и второе по большому счету (и ты это прекрасно знаешь) крым и черное море ни Штатам ни НАТО не нужны. они из Средиземного крылатыми ракетами и авианосным флотом кого хочешь достанут так что считаю эту отмазку (что вы именно поэтому крым отжали) - "гнилой". ты так же как пропагандоны пытаешься убедить меня что у раши просто выхода небыло. по большому счету мне иногда кажеться что это главные ваши наротивы, мол мы такие потому что вокруг нас враги и все хотят от нашей матушки рашки куски пожирнее отхватить. какое то дежавю , вспоминаю как нас при совке на военке учили на лозунгах типа - злобный оскал империализма, угроза нато, американские империалисты, держи порох сухим и т.д. да могучий совок с ядерной дубиной был а туалетная бумага в дефиците была..... как то ремчуков назвал ваш теперешний строй улучшеным союзом. ещеинемного о крыме, мой одноклассник по киевской школе закончил уже при Украине военно-морское училище в севасе и служить остался там же в ВМС Украины. в 2014 когда вы крым отжали он решил остаться служить вам в чф рф, поначалу был доволен - побольше зарплата, новая форма и т.д. (я с его сестрой переодически общаюсь она в Киеве живет). в 2017 его зафигачили на тихоокеанский флот в маленький поселок где живет в бараке с углём и водой в ведрах. сестре жаловался о том какой он сейчас несчастный а мог бы в Одессе служить.... но это еще цветочки, самое главное что часто слышит за спиной от матросов да и от офицеров - вон хохол пошел, предатель. я думаю что в будущем примерно так же будет с крымчанами и лугандоновцами.... родина у человека одна и предавать ее нельзя. если будешь сильно возражать на счет крымчан то мой аргумент следующий посчитай сколько лет людям родившимся в крыму при рсфср т.е. до присоединения крыма к усср. предатели вы крысчане...и лучше вам уже не будет.
показати весь коментар
14.09.2020 19:14 Відповісти
А Есенин аналогично, сказал, что я родился в тихом Рязанском селе Константиново. Не впечатлил меня пример с Таганрогом. Я и по Кубанским станицам поездил и за Уралом и в Сибири и в Дальнем Востоке, там везде исторические корни много миллионного населения из территории которая сейчас почему то стала называться Украиной. Возьми скачай любой список избирателей или телефонный справочник любого города хоть внутри хоть снаружи МКАД, там половина фамилий с окончанием на О. Да и я тоже из них. Слобожанин я, по происхождению. Ну и что? И при чём здесь ракеты, зоны поражения. Речь идёт о лояльном к России населению. Тоже и с гражданами Крыма.
показати весь коментар
14.09.2020 19:32 Відповісти
но вы эту лояльность пропагандой а затем штыками прививаете. разве это не так? разве от ваших геополитических хотелок должны страдать соседние страны?
показати весь коментар
14.09.2020 19:39 Відповісти
ты не понял, я о том что таганрог в товремя в Украине был. а ты мне про рязань.
показати весь коментар
14.09.2020 19:42 Відповісти
по словам рашистского професора амфилова в настоящее время в рашке до 65% территории не заселено а около 30% вообще не разведано! нет все вам мало, всё хапаете... Аляску вам подавай хрен вам а не Аляску ! её царь александр второй продал американцам навеки купчая в Вашингтоне хранится, хотя с вас станется....
показати весь коментар
14.09.2020 19:36 Відповісти
Истина всегда посередине.
показати весь коментар
14.09.2020 19:44 Відповісти
не нравится когда тебя оккупантом называют? ну и как с вами после этого нормальные отношения иметь? сами себя в гавне изваляли....вот тебе и истина хоть посередине, хоть с краю, хоть с начала....
показати весь коментар
14.09.2020 21:10 Відповісти
Если образно, для большего эффекта, называют, то мне это даже нравится. Да пусть хоть горшком называют, лишь бы в печь не ставили.
показати весь коментар
14.09.2020 21:15 Відповісти
по большому счету ты мне абсолютно безразличен просто в очередной раз убедился в том что мы оказуется очень разные. последний вопрос - откуда вещаешь аналитик?
показати весь коментар
14.09.2020 21:21 Відповісти
Зеленский - Крым УЖЕ ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БАЗА РАШИИ
ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ
САНКЦИИ ЗА СОЗДАНИЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ , вплоть до перекрытия Босфор
показати весь коментар
26.08.2020 09:31 Відповісти
не говорите таких умных слов...))) ну что Вы ?
Крым в понимании зели - это его недвижимость, море и солнце... какая военная база раши???
там не хватает "площадки" (концертной видать) для переговоров-разговоров-выступлений..
(а еще конечно воды днепровой...но то уже кравчук пошурудит - восстановит вскорости (чувствую к этому все и идет)...простите за сарказм))
показати весь коментар
26.08.2020 09:36 Відповісти
Крым воду не получит - это вражья военная база
А кравчук пусть исповедь перед Богом готовит
показати весь коментар
26.08.2020 09:40 Відповісти
Та повно у них води! Правда, солона...
показати весь коментар
26.08.2020 11:26 Відповісти
вова ты шо поц? какие на йух площадки? надо армию и флот развивать и оружие где только можно просить, клянчить, брать ,покупать , обменивать по бартеру, заимствовать и т.д. (лучше бы ты такую площадку создал), а не муму е.ать на всяких договорняках. уже бы давно на стену и ров с крокодилами решился, а нет, все на минскую херню бабки тратишь...собрал там старых маразматиков .... блин, да слов нет....
показати весь коментар
26.08.2020 09:58 Відповісти
Ослаблять хочет переговоры по подаче воды в крым ...
показати весь коментар
26.08.2020 09:59 Відповісти
Ось як повинен виглядати такий майданчик:

https://censor.net/ua/video_news/3215616/rozrobnyky_stanka_savelyeva_dlya_velykokalibernyh_kulemetiv_pryvitaly_biyitsiv_iz_dnem_nezalejnosti

Все інше немає сенсу.
показати весь коментар
26.08.2020 10:01 Відповісти
Власть сплошной говорильни, вранья, лицемерия, воровства, пиара, видосиков.
Слуги врага одним словом.
показати весь коментар
26.08.2020 10:26 Відповісти
Магазинчики "Рошен" були передані в "Сліпий траст" і його власник ніяк не впливав на бізнес, його вели представники трасту. А саме головне, що все було прозоре і більше мільярда прибутку, чистого прибутку після повернення зі "сліпого траншу" його власник Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко передали в армію, заплатили всі податки державі і високі зарплати працівникам корпорації. А хто ще скільки передав?
А інший, який ніби президент і який нічого "не крав" вів і веде свій бізнес, як збитковий і не заплатив в бюджет і копійки. Ви це хотіли сказати? Тоді Ви ще забули про "Ротердам+", "Свинарчуків", "бізнес на крові", "барига", "мародер", "Вальцман", " вбив свого брата"....
Проснись дядя, це вже не діє. Вибрали дійсно вальцмана і мародера, який всі резерви загнав за пів року, веде бізнес на крові і віддів баризі більше грошей із бюджету, чим він до цього вкрав із ПриватБанку.
показати весь коментар
26.08.2020 10:39 Відповісти
мощной??????
параховнявое кубло его ОТДАЛИ!!!!!....может быть за какие-то обещалки от *******.
И все 5 лет только пиарились на этой теме.
показати весь коментар
26.08.2020 10:54 Відповісти
будем, будем, будем
клоун
показати весь коментар
26.08.2020 11:20 Відповісти
Как говорил джин Мюнхгаузену - шашлик из тебя будет.
показати весь коментар
26.08.2020 11:27 Відповісти
Ага! зроблять і майданчик, і гойдалки поставлять, і пісочку завезуть. Бо фахівці.
показати весь коментар
26.08.2020 11:24 Відповісти
Зачем же такое заявлять? А вдруг Кадырова снова потребует извинений?
показати весь коментар
26.08.2020 11:30 Відповісти
Пану Зеленському і товаришу Кравчуку від громадянина Т.Г. Шевченка.
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...
показати весь коментар
26.08.2020 11:40 Відповісти
переговоры это хорошо...
показати весь коментар
26.08.2020 18:20 Відповісти
Будапештский формат - единственный, который подтвержден договорами всех стран, способных поставить Уйлостан на место.
показати весь коментар
26.08.2020 19:15 Відповісти
Будет это безхребетное как то это исправлять, воняет слушать эту хернью.
показати весь коментар
26.08.2020 23:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 