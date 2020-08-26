За шість років не створено жодного потужного переговорного майданчика з питання деокупації Криму, будемо це виправляти, - Зеленський
У межах Нормандського переговорного процесу Росія не бажає обговорювати питання деокупації Автономної Республіки Крим, а за шість років не створено жодного ефективного переговорного майданчика, який сприяв би поверненню півострова під український контроль. Але чинна українська влада працюватиме над тим, щоб це змінити.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.
Глава держави зазначив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І додав, що порушував "кримське питання" на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.
"Але Крим – наша територія, ми його повернемо", – сказав Президент.
"Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому порушувалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так", – заявив він.
Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу.
"Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це (питання відновлення миру на Донбасі. – Ред.) – на першому місці. Але на тому самому рівні, тому що обидві території – наші і мусять повернутися", – зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, на думку Президента України, ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, мають понести відповідальність.
"Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь", – наголосив Глава держави.
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А українці хазяйновиті.
ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ
САНКЦИИ ЗА СОЗДАНИЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ , вплоть до перекрытия Босфор
Крым в понимании зели - это его недвижимость, море и солнце... какая военная база раши???
там не хватает "площадки" (концертной видать) для переговоров-разговоров-выступлений..
(а еще конечно воды днепровой...но то уже кравчук пошурудит - восстановит вскорости (чувствую к этому все и идет)...простите за сарказм))
А кравчук пусть исповедь перед Богом готовит
https://censor.net/ua/video_news/3215616/rozrobnyky_stanka_savelyeva_dlya_velykokalibernyh_kulemetiv_pryvitaly_biyitsiv_iz_dnem_nezalejnosti
Все інше немає сенсу.
Слуги врага одним словом.
А інший, який ніби президент і який нічого "не крав" вів і веде свій бізнес, як збитковий і не заплатив в бюджет і копійки. Ви це хотіли сказати? Тоді Ви ще забули про "Ротердам+", "Свинарчуків", "бізнес на крові", "барига", "мародер", "Вальцман", " вбив свого брата"....
Проснись дядя, це вже не діє. Вибрали дійсно вальцмана і мародера, який всі резерви загнав за пів року, веде бізнес на крові і віддів баризі більше грошей із бюджету, чим він до цього вкрав із ПриватБанку.
параховнявое кубло его ОТДАЛИ!!!!!....может быть за какие-то обещалки от *******.
И все 5 лет только пиарились на этой теме.
клоун
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...