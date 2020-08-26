УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12590 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
959 3

За добу на Львівщині виявили 171 новий випадок COVID-19, загалом 13,5 тис. інфікованих і 367 померлих

За добу на Львівщині виявили 171 новий випадок COVID-19, загалом 13,5 тис. інфікованих і 367 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 13 560 осіб, 367 осіб померли, 3955 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них 171 - позитивний. Серед них львів'ян - 83.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА

За добу на Львівщині виявили 171 новий випадок COVID-19, загалом 13,5 тис. інфікованих і 367 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цвет диаграммы удачно подобран.
показати весь коментар
26.08.2020 08:51 Відповісти
Садовой и ЕМУ подобные, а так же не которые политики делают себе пиар, что они против усиления карантинных мер. ЯКО бы на благо жителей городов, тем же подвергают опасности их ЖИЗНИ - ТАК мерины и политики пытаются "убить" двух зайцев: ЗАРАБОТАТЬ себе доверие среди жителей рискуя их же здоровьем и жизнями, А второе в надежде, что в связи усилением ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ отменят выборы, И ЭТИ горе мерины и политики останутся ЕЩЁ на какое то время деребанить бюджеты городов.
показати весь коментар
26.08.2020 08:57 Відповісти
А что в Черновцах?
Пришли активисты (предприниматели), потребовали отмены ограничений и власти города их отменили.
Получили, что хотели.
"Сам испёк, сам и кушай" (с)
показати весь коментар
26.08.2020 09:07 Відповісти
 
 