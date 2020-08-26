За добу на Львівщині виявили 171 новий випадок COVID-19, загалом 13,5 тис. інфікованих і 367 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 13 560 осіб, 367 осіб померли, 3955 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них 171 - позитивний. Серед них львів'ян - 83.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
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Пришли активисты (предприниматели), потребовали отмены ограничений и власти города их отменили.
Получили, что хотели.
"Сам испёк, сам и кушай" (с)