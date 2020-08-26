За добу на Львівщині виявили 171 новий випадок COVID-19, загалом 13,5 тис. інфікованих і 367 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 171 новий випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 13 560 осіб, 367 осіб померли, 3955 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них 171 - позитивний. Серед них львів'ян - 83.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої - до 30%, - ОДА