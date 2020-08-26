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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб

В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб

В Україні станом на ранок середи, 26 серпня, зафіксовано 1670 нових випадків зараження. При цьому 584 особи одужали, 36 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 25 серпня, повідомлялося про 1658 нових випадків, 24 серпня - про 1799, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становила на ранок вівторка 110 085 осіб, видужалих - 53 454, померли від початку пандемії 2354 особи (за добу 36). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 54 277 осіб, що на 1050 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Одеській (186), Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170) та Івано-Франківській (167) областях.

В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 01
В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 02
В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 03
В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 04
В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 05
В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Подозрительно перед Днем независимости показатель рос а теперь уменьшился?????
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26.08.2020 09:00
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Подозрительно перед Днем независимости показатель рос а теперь уменьшился?????
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26.08.2020 09:00 Відповісти
Ага
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26.08.2020 09:01 Відповісти
Сколько было сделано тестов? Почему нет этой информации? Вчера 13 426 тестов. Делали 42 000 когда было 2600 заболевших. Сейчас же от 10 000 до 15 000. С чем связоно такое падение тестирования?
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26.08.2020 09:00 Відповісти
Так на выходные не все лаборатории работают также интенсивно ,как в будни.На выходные и семейные врачи и поликлиники не работают,разве дежурные врачи.
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26.08.2020 09:56 Відповісти
Какие выходные, уже среда! Раньше даже по выходным минимум 20 000 лупили
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26.08.2020 10:29 Відповісти
Данные идут с опозданием.Взгляните на Беларусь ,там данные по 2,а то и 3 дня одни и те же,в Швеции за правило по 4 дня одно и тоже(у них и количество инфицированных,именно инфицированных,вдруг становится на 20 тыс меньше,а потом на 30 тыс впрыгивает). Про Испанию вообще грустно говорить: они не выздоровевших не болеющих в сводку ВОЗ не дают,как ,впрочем, и шведы и англичане и голландцы.
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26.08.2020 15:16 Відповісти
Почти все уже забили на этот коронавирс, ходят без масок. Зато как мы показали свою человечность в Новых Санжарах! Хотя, чему тут удивляться. Какой нарид, такой и День независимости.
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26.08.2020 09:06 Відповісти
В Новых Санжарах народ месяц готовили к встрече с новым неизвестным смертельным вирусом и приезжие провокаторы там хорошо поработали
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26.08.2020 09:51 Відповісти
Пік захворюваності буде після 15 серпня, коли школи повілкривають
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26.08.2020 10:17 Відповісти
Данные идут с опозданием.Взгляните на Беларусь ,там данные по 2,а то и 3 дня одни и те же,в Швеции за правило по 4 дня одно и тоже(у них и количество инфицированных,именно инфицированных,вдруг становится на 20 тыс меньше,а потом на 30 тыс впрыгивает). Про Испанию вообще грустно говорить: они не выздоровевших не болеющих в сводку ВОЗ не дают,как ,впрочем, и шведы и англичане и голландцы.
показати весь коментар
26.08.2020 15:21 Відповісти
 
 