В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб

В Україні станом на ранок середи, 26 серпня, зафіксовано 1670 нових випадків зараження. При цьому 584 особи одужали, 36 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 25 серпня, повідомлялося про 1658 нових випадків, 24 серпня - про 1799, 23 серпня - про 1987, 22 серпня - про рекордні 2328 нових заражених за добу.

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Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становила на ранок вівторка 110 085 осіб, видужалих - 53 454, померли від початку пандемії 2354 особи (за добу 36). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 54 277 осіб, що на 1050 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Одеській (186), Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170) та Івано-Франківській (167) областях.











