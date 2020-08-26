Одеська область стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 186 нових випадків, померли 2 людини

Станом на ранок 26 серпня в Одеській області на коронавірус захворіли 186 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 6 352 людини.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 90 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 1689 пацієнтів.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих на Одещині становить 4573 людини.

Також читайте: В Україні 1670 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 110 085 осіб

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Одеській області було зафіксовано 22 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 210 осіб.