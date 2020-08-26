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Одеська область стала лідером із захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 186 нових випадків, померли 2 людини
Станом на ранок 26 серпня в Одеській області на коронавірус захворіли 186 осіб.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість інфікованих становить 6 352 людини.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 90 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 1689 пацієнтів.
Станом на 19 серпня кількість активних хворих на Одещині становить 4573 людини.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Одеській області було зафіксовано 22 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 210 осіб.
Топ коментарі
+3 Ави
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+3 Меркава
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+3 Eugeniusz 1
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600000/365=1643 человека В ДЕНЬ.
записую тебе у списки дурантинофілів з Лахті..
Працюй далі .
ВКОТРЕ.
рак,серцево-судинні, смерті від ДТП НЕЗАРАЗНІ.
Драконовские меры показали свою полную бесполезность.
А больше всех пострадают те регионы, которые будут догоняться в период слякоти или авитаминоза.
Це скоріше ПЕРВЕНТИВНІ ЖОРСТКІ ЗАХОДИ ДО ДОВБО..БІВ.
Щоб захистити від них інших...
так..і нколи з пострілами у вигляді кулеметних черг..
Проти особливо свободолюбивих ДОВБО..БІВ...
тому деякі ПІДГОТОВАНІ лікарні видаються напівпустими...
АЛЕ ДОВБО,,БИ МРІЮТЬ ПРО КАРТИНКУ..
де би трупи вивозили самосвалами... ((
З інфекційними хворобами інакше..
У Китаї,наприклад,тих,хто навмисно заражає чекає інколи страта...
Ты в курсе что жить вредно от этого умирают???