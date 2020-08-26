УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12531 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 296 17

У Нових Санжарах зафіксовано перший випадок COVID-19: захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із Західної України

У Нових Санжарах зафіксовано перший випадок COVID-19: захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із Західної України

25 серпня в Нових Санжарах на Полтавщині зафіксували перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Полтава".

Захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із Західної України. Як зазначив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов, це - перший випадок захворювання як у селищі, так і в районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - у мережі з'явилося відео, на якому колону евакуйованих з Китаю закидають камінням. ВIДЕО

Зараз Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, в "зеленій зоні" за рівнем поширення інфекції. У таких регіонах людей зобов'язують носити маски в громадських місцях, дотримуватися безпечної дистанції тощо. Інших карантинних обмежень немає.

Нагадаємо, 19 лютого в санаторії Нацгвардії "Нові Санжари" розмістили на обсервацію 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Ухані у зв'язку з епідемією коронавірусу. У ніч на 20 лютого місцеві жителі влаштували протести. Правоохоронці очистили дорогу в санаторій від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. Сутички тривали, автобуси з евакуйованими закидали камінням. У результаті поліція затримала 24 учасників сутичок.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Нові Санжари (143) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Писаки,а что за страна такая-"западная Украина"? Может западная часть Украины или запад Украины? Что за вата статью накарлякала?
А пенсионерку сжечь на костре-так принято в Новых Санжарах.
показати весь коментар
26.08.2020 09:12
+5
Ее уже забросали камнями? Или сразу сожгли?)
показати весь коментар
26.08.2020 09:55
+2
Ну вот, пожалуйста!
Отдохнула.
показати весь коментар
26.08.2020 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, пожалуйста!
Отдохнула.
показати весь коментар
26.08.2020 09:10 Відповісти
Ага таки занесли вирус в Санжары ..Но это ещё не причина брать в руки вила
показати весь коментар
26.08.2020 09:11 Відповісти
Писаки,а что за страна такая-"западная Украина"? Может западная часть Украины или запад Украины? Что за вата статью накарлякала?
А пенсионерку сжечь на костре-так принято в Новых Санжарах.
показати весь коментар
26.08.2020 09:12 Відповісти
Сжечь, чтобы другим не повадно было на "западную часть Украины" ездить?
показати весь коментар
26.08.2020 09:23 Відповісти
эт называется ,,ватное"сшивание Украины как вариант:прошивка ватой Украины по зеленскому.идёт загрузка мозгов мол:что творится на западе Украины бог её миловал(заболевшую) что не побывала в западной европе (то было бы куда ещё хуже по умолчанию) хотя по факту есть конкретная область ,район на крайний случай конкретный населённый пункт который посещала и который можно было конкретно указать,но нет!!надо подчеркнуть и вложить в сознание что все ,,беды" с запада надвигаются а вся ,,благодать" на востоке покоится!!
показати весь коментар
26.08.2020 11:30 Відповісти
От Зеленський! Вже статті на цензорі корегує. Сюди вже добрався
Зеленський - астанавісь!
показати весь коментар
26.08.2020 12:44 Відповісти
ты прав!!эт его уровень(статьи ,,корегувати")(и то под сомнением)судя по проведённому празднованию дня независимости.
показати весь коментар
26.08.2020 13:23 Відповісти
А! Я понял! По-Вашему, Бутусов - карманньій журналист Зеленского.?
Позвольте с Вами не согласиться
показати весь коментар
26.08.2020 13:56 Відповісти
дождались наконец-то.
показати весь коментар
26.08.2020 09:23 Відповісти
1 пенсионерка? Маловато будет. Ждем когда вся тамошняя быдло-тусовка заболеет.
показати весь коментар
26.08.2020 09:28 Відповісти
Ее уже забросали камнями? Или сразу сожгли?)
показати весь коментар
26.08.2020 09:55 Відповісти
Небось посещала сходки секты ******** Гундяева ..
показати весь коментар
26.08.2020 10:01 Відповісти
интересно где это на западе Украины можно найти секту Гундяева?
показати весь коментар
26.08.2020 10:10 Відповісти
Почаїв.

У самому центрі Тернопілля, найбільш україномовної області України.
показати весь коментар
26.08.2020 11:20 Відповісти
І що, вони всім селом бабці скло в окулярах трощили?
показати весь коментар
26.08.2020 11:25 Відповісти
Треба тепер той автобуз, що бабку привіз, хлоркою вимити і вікна перебить
показати весь коментар
26.08.2020 12:47 Відповісти
 
 