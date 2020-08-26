У Нових Санжарах зафіксовано перший випадок COVID-19: захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із Західної України

25 серпня в Нових Санжарах на Полтавщині зафіксували перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Полтава".

Захворіла пенсіонерка, яка повернулася після відпочинку із Західної України. Як зазначив керівник обласного лабораторного центру Андрій Хайлов, це - перший випадок захворювання як у селищі, так і в районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - у мережі з'явилося відео, на якому колону евакуйованих з Китаю закидають камінням. ВIДЕО

Зараз Нові Санжари, як і всі райони Полтавщини, в "зеленій зоні" за рівнем поширення інфекції. У таких регіонах людей зобов'язують носити маски в громадських місцях, дотримуватися безпечної дистанції тощо. Інших карантинних обмежень немає.

Нагадаємо, 19 лютого в санаторії Нацгвардії "Нові Санжари" розмістили на обсервацію 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Ухані у зв'язку з епідемією коронавірусу. У ніч на 20 лютого місцеві жителі влаштували протести. Правоохоронці очистили дорогу в санаторій від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. Сутички тривали, автобуси з евакуйованими закидали камінням. У результаті поліція затримала 24 учасників сутичок.