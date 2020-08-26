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Новини
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Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський

Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський

Європейські лідери мають чітко оголосити умови для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.

"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: "Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС", – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", – зазначив Президент.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

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Водночас, як наголосив Володимир Зеленський, країни Європи та Європейський Союз підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

"Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний", – резюмував Глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) санкції (11769) Євросоюз (13316)


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Топ коментарі
+43
З тебе весь світ сміється.
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26.08.2020 09:12
+32
С такой зе-властью, нас не то, что в Евросоюз не примут, а и из Безвиза ВЫГОНЯТ.
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26.08.2020 09:13
+32
Я обратил внимание на другое: "...лидеры должны четко объявить..."
Кто-нибудь из зебуинов, если можете, если обладаете даром речи, если рот и глотка не только для шаурмы, объясните этому придурку, что лидеры ничего ему не должны... тем более, этот глупый еврейчик ничего кроме брезгливости не вызывает...
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26.08.2020 09:16
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З тебе весь світ сміється.
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26.08.2020 09:12 Відповісти
Я обратил внимание на другое: "...лидеры должны четко объявить..."
Кто-нибудь из зебуинов, если можете, если обладаете даром речи, если рот и глотка не только для шаурмы, объясните этому придурку, что лидеры ничего ему не должны... тем более, этот глупый еврейчик ничего кроме брезгливости не вызывает...
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26.08.2020 09:16 Відповісти
всё, что были должны, ему дали: верв, армия, мова, безвиз, санкции... поэтому, заткни шаурмой зеленый свой врот и не кисти...
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26.08.2020 10:04 Відповісти
стучите - откроют...
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26.08.2020 13:20 Відповісти
Вот именно-Украина и Украинцы должны решать,а не зечмо
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26.08.2020 09:12 Відповісти
Так 73% и решили☹️
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26.08.2020 09:20 Відповісти
С такой зе-властью, нас не то, что в Евросоюз не примут, а и из Безвиза ВЫГОНЯТ.
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26.08.2020 09:13 Відповісти
и правильно сделают! Пусть ********** ответят за свой выбор!
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26.08.2020 09:21 Відповісти
Он мне сейчас не симпатичную девушку напомнил которая не интересна никому но сама себе в разговоре сама с собой себе цену набивает.
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26.08.2020 09:13 Відповісти
А уявляєте, коли він лягає спати, як він сам з собою перед дзеркалом себе нахвалює? Починаю вірити, що Мендель не від нього залетіла - такий Нарцис поки до ліжка добереться, партнерша вже п'ятий сон дивиться.
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26.08.2020 09:37 Відповісти
Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9420Кравчук расска жет, как США жестко шантажировали Украину к подписанием Будапештского меморандума
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26.08.2020 09:32 Відповісти
Ты б не сравнивал. Пороха воспринимали, а до этой зеленой сопли нисходят...
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26.08.2020 09:17 Відповісти
Цирк поїхав, клоун залишився.
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26.08.2020 09:16 Відповісти
Украина должна быть страной, которую пригласят в Евросоюз, но решение останется за нами, - Зеленский

=====================
За "президенства" цього малороського ватного"зшиватєля України" Україну стовідсодково ніхто не запросить в Євросоюз.
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26.08.2020 09:16 Відповісти
Спайси?
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26.08.2020 09:16 Відповісти
А хрен його знає, можливо щось новеньке.
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26.08.2020 11:13 Відповісти
Что бы нас пригласили в ЕС нужно прежде всего наше желание и стремление и обращение к ЕС.. ( не говоря уж о соответствии критериям).. Это ж кого ЕС " умоляло" вступать в свои ряды, а кто то сидел чесал затылок и раздумывал , а идти или нет.. И говорил " ну ладно мы услышали но мы еще подумаем". Трепло пан Зе, трепло.. ( который видимо и готов бы в ЕС но душой то в "таежном союзе" и тамошних корпоративах, ведь его " исскуство и продукт" съедобны только там у братьев по разуму.
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26.08.2020 09:17 Відповісти
Так это интервью Зеленский дает для ушей Путина, шоб очень, очень Путину понравицца! Шо, вот мол, я, Бубочка, такой бубочка, шо даже в ЕС не стремлюсь, а хочу опять двухвекторнрсть Кравчука и Кучмы. Шоб было как при этих дедушках. И дружба -навек с Россией!
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26.08.2020 10:00 Відповісти
Разговоры о нейтральном статусе, многовекторности , опоры на будапештские договоренности, на Большой договор с рашей, на договор об аренде базы в Севастополе, на СНГ, на близкие родственные связи и т.д. закончились для Украины в 2014 году...и это реальность. ( ну конечно не для полных дебилов, тогда это диагноз) Эту историю обратно не переписать, как говорят " не забудем не простим"). ( разве что нюрнбергский , пардон гаагский трибунал, последствия для агрессора та что понесла Германия в 1945 году, покаяние агрессора и время ( лет 30-40).. Но на это все особой надежды не питаю, поэтому есть как есть.
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26.08.2020 10:20 Відповісти
1. Посадить Коломойского
2. Вернуть 5,5 ярдов государству
3. Посадить Авакова
4. Посадить Венедиктову
5. Посадить Медведчука

...
Хватит, Зебил?
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26.08.2020 09:18 Відповісти
Это - в качестве аперитива...
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26.08.2020 09:22 Відповісти
п.3,4,5 заменить на "повесить"
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26.08.2020 09:27 Відповісти
6. Прийти в НАБУ с явкой с повинной
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26.08.2020 10:11 Відповісти
Nado samim opredelitsia,zajavku na vstuplenije mozno podat xot i segodnia.A ES sto dajiot vot Baltijskije strani posle vstuplenyje VVP ros do 11% v god,eto pervyje godi vstuplenija v nejio
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26.08.2020 09:19 Відповісти
Украина должна быть страной, которую пригласят в Евросоюз, но решение останется за нами, - Зеленский

Та уже ж приглашают в полный рост: на клубнику, плитку ложить, в теплицы..
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26.08.2020 09:20 Відповісти
Тебе, уй...бка, запросять хіба що по піаніні злабати.
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26.08.2020 09:20 Відповісти
Та й то, якщо в Євнуха ще музичний інструмент не відсох.
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26.08.2020 09:39 Відповісти
" А решать всё-таки должна Украина ".
Господин президент ,так Украина уже давно решила . Курс Украины на ЕС и НАТО
закреплён Конституцией Украины.
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26.08.2020 09:21 Відповісти
А Ви думаєте він знає що таке Конституція України?
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26.08.2020 09:40 Відповісти
Он читает заученный текст, а там про Конституцию небыло....
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26.08.2020 10:02 Відповісти
Може це і дійде, як до жирафа на 9-й день, або як по словам Папанова із відомого фільму - якщо ідіот, то це надовго.
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26.08.2020 11:11 Відповісти
Зебіли, нафіга ви обрали в президенти цього недоумка?
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26.08.2020 09:21 Відповісти
Як же воно схоже на януковича. Та ж болтологія.
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26.08.2020 09:22 Відповісти
Ой, а можно "новости" с этим утырком больше не постить? Ну реально - оно ничего не решает, а его высеры просто производят эффект колебания воздуха...
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26.08.2020 09:22 Відповісти
скорее всего, пока оно блеет и отвлекает на себя внимание, там...в закулисье...что-то такое принимается-решается...что даже не всем зе-зомби понравиться (от просто чуйка такая)
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26.08.2020 09:25 Відповісти
...идар.
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26.08.2020 09:23 Відповісти
мне одному показалось, что про Украину опять как про... (пардон)... женщину легкого поведения...ее должны звать-приглашать но она еще будет ломаться...кокетничать... не?
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26.08.2020 09:23 Відповісти
Какой глубины мысль!
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26.08.2020 09:23 Відповісти
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26.08.2020 09:28 Відповісти
Питро обіцяв і цей обіцяє.
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26.08.2020 09:24 Відповісти
Под "нами" он понимает "95-й квартал" , себя и Беню или себя и Пукина?....
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26.08.2020 09:24 Відповісти
пукина, естесно, моника то здесь при чем?
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26.08.2020 09:57 Відповісти
Зеленский напоминает сейчас наркомана который пытается маме объяснить почему его который раз выгнали с работы!
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26.08.2020 09:25 Відповісти
Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1781
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26.08.2020 09:26 Відповісти
Да, Клоун у власти - хуже коронавируса.
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26.08.2020 09:28 Відповісти
Короновірус - це апофігей нещасть , які супроводжують його у владі...
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26.08.2020 12:34 Відповісти
О да... после плясок 24 августа в Европе уже наверное готовят предложение о вступлении Украины в ЕС. А мы тут такие будем ломаться. Я так понимаю нелоха еще кокс не отпустил.
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26.08.2020 09:28 Відповісти
@которую пригласят в Евросоюз, но решение останется за нами, - Зеленский@

Бери больше зеля, все должны упрашивать и на коленях ползать, что бы Украина вошла в ЕС а решать все будет безусловно "самый прогрессивны преЗедент в мире" ))))

А вообще то, такое петляние и подобную риторику использовали Янукович с Азаровым, дескать мы хотим в ЕС но на наших условиях, и все нормальные люди понимали, что это значит "НИКОГДА".
Думаю что это пуйло научил Зе как надо сьехать с темы ЕС так, что бы 73% идиотов ни о чем не догадались и еще остались довольными....
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26.08.2020 09:29 Відповісти
Хто ти такий, щоб у тебе запитувати? Ти малорос і тобі туди в даунбас, чи кривбас, а український народ давно вирішив йти в Євросоюз і НАТО.
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26.08.2020 09:44 Відповісти
"Борменталь,дайте ему селёдки!"
Штырит не по-детски Потерпевшего.
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26.08.2020 09:45 Відповісти
наглый ублюдок
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26.08.2020 09:59 Відповісти
Мальчик опять бредит...
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26.08.2020 10:00 Відповісти
Членограй ослаблять внимание лохов
Отвлекает , вьіборьі скоро ...
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26.08.2020 10:02 Відповісти
Знову упатрєбіл,не інакше...
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26.08.2020 10:04 Відповісти
Со временем доза требует увеличения.
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26.08.2020 11:22 Відповісти
Ви зауважили УКРАЇНСЬКУ ТЕНДЕНЦІЮ "ПОГАНОГО І ЩЕ ГІРШОГО ПРЕЗИДЕНТІВ?"

Кравчук поганий президент, бо комуняка, але потім стає презиком Кучма (отець-засновник УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ), який навіть гірший від комуняки Кравчука.... Кучма поганий, але кращий від зекаЯнуковича!!!! ДАЛІ БАЦ МАЙДАН2004!!! Який ламає цю традицію "поганого і ще гіршого президента" і ставить Ющенко!!! Ющенко, хоча кволий і отруєний, але всерівно кращий від комуняки Кравчука, Кучми і Зека, разом узятих (хоча б тим що проукраїнський і піднімає важливі для нації питання Голодомору, національної памяті).... Потім знову Янек, який гірший від Юща і навіть від всіх попередніх президентів (дійшло до того, що вангували, що після Зека можливий ghtpbдtyn тільки або Чикатило, або маньяк Онопрієнко))))).... ДАЛІ ЗНОВУ, МАЙДАН2014 ЛАМАЄ ЦЮ ТРАДИЦІЮ "ПОГАНОГО І ЩЕ ГІРШОГО ПРЕЗИДЕНТА"..... І настає Порошенко.... При всіх недоліках його (членство в СДПУо, засновник партіъ Регіонів, олігарх), він проукраїнський і не такий кволий, як Ющенко.... З очевидних досягнень - Армія, закон про МОВУ, ПЦУ, НАТО і ЄС у Конституції, підписання асоціації, безвіз, санкції проти Росії (особливо вдало підібрав Петро команду дипломатів і міжнародників-правників, які відстоювали країну на усіх площадках)..... Після Петра Порошенка, далі оце ЧУДО із цирку Карабаса-Коломойшмана... Очевино що відкат і регрес.... А що далі після Зелінського? Як гадаєте?
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26.08.2020 10:07 Відповісти
Гадаю буде все по Фрейду.....Буде пртивоположний президент теперешньому... З крайності в крайність- законукраїнської політики..а ще люди ні як не можуть розучитись любити вухами...коли треба мізками. Ось рік як новий президент а віз і досі на томуж місті де був.. Ні чого одне стало краще..ми всі учасники реаліті шоу "Рідна хата 6 (керує Вова -петрушка) то були шоу 1 (керує хитрожопий комуніст),2 (керує приколиханий комуність) ,3(керує недоколиханий пасччник ),4(керує Вітя -дебільний донецькій),5(керує Петя усюди вкравший).
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26.08.2020 10:57 Відповісти
Розумієте в чому трагізм цієї ситуації...... Що ця тенденція НАСТІЛЬКИ ОЧЕВИДНА, що тільки МАЙДАНИ(тобто масові протести людей) пробували цю тенденцію виправити і змінити...... Але вічно МАЙДАНАМИ цього робити не можна, потрібен ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОЦЕС зміни якості політики, політиків, президентів і як наслідок КРАЇНИ...

Як приміром це у Польщі відбувалося... Був Лех Валенса, який відірвав Польщу від совка, розпочав болючі і непопулярні реформи Бальцеровича, далі був майже комуніст Квасневський, який протягом двох каденцій змінив свої погляд від крайніх лівацьких до поміркованих соціалістичних (саме на його президентсво припали вступ країни і в ЄС і НАТО)
Далі були прозахідні Качинський і Комаровський, які завершували процеси інтеграції Польщі в структури ЄС і НАТО..... А зараз у них вже другий термін Дуда, повноцінний президент європейської, цивілізованої країни, на кшталт Швеції, Франції, Голандії..... ....
Тобто з кожним президентом і відповідно урядом..... якість польської політики, як і якість країни вцілому тільки покращувалася і покращувалася...... Без всяких там Майданів, протестів і всього решту....
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26.08.2020 11:26 Відповісти
Условие номер 1 - зеленосракое должно сдрыснуть
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26.08.2020 10:09 Відповісти
Ибо светит перспектива накрыться женской "пилоткой".
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26.08.2020 11:19 Відповісти
Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4256
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26.08.2020 10:12 Відповісти
"шановний пане президент" ..не зрозумів Вашої думки..це ви мрієте щоб Вас приглашали і просили вступити в ЕС а ви відповіли "Щас ми тут порадимся і вирішим .." ))) а мені більш здається що у Вас все по принципу "дурень думкою багатіє". Бл.як ..ненавиджу пи..доболів...сам іноді теж буває балакаю а не роблю. Але Ви пане перша морда країни а ведете себе як дитина в дитсадочку. Людину красять поступкуи а не пи..добольство. Роби, зроби і не пи..ди.
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26.08.2020 10:34 Відповісти
А хіба в тій голові думки є? Бездумно озвучуються чужі сценарії.
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26.08.2020 11:18 Відповісти
Умова перша: прибрати клоунів від влади.
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26.08.2020 11:21 Відповісти
Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2006
- Будем в Евросоюзе!
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26.08.2020 11:23 Відповісти
"Президент ЗЕленський - це українець, який праву руку тримає на серці під час гри гімну тим органом яким уміє, а лівою робить все, щоб усіх обмахлювати "... ( близько до тексту з промови ЗЕленского на ватному корпоративі біля стін головних храмів України )
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26.08.2020 12:31 Відповісти
"Когда умрёт последний украинец, ес будет готов к созданию комиссии по выработке дорожной карты выставления вопросов согласования для гармонизации предпочтений предварительного этапа переговоров об открытии панели дискуссий о нормах и правилах переговоров начального этапа перед официальным запросом открытия процесса консультаций о возможности членства"(с)
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26.08.2020 15:14 Відповісти
 
 