Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський
Європейські лідери мають чітко оголосити умови для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.
"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: "Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС", – сказав Глава держави.
За словами Володимира Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.
"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", – зазначив Президент.
На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.
Водночас, як наголосив Володимир Зеленський, країни Європи та Європейський Союз підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.
"Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний", – резюмував Глава держави.
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Кто-нибудь из зебуинов, если можете, если обладаете даром речи, если рот и глотка не только для шаурмы, объясните этому придурку, что лидеры ничего ему не должны... тем более, этот глупый еврейчик ничего кроме брезгливости не вызывает...
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За "президенства" цього малороського ватного"зшиватєля України" Україну стовідсодково ніхто не запросить в Євросоюз.
2. Вернуть 5,5 ярдов государству
3. Посадить Авакова
4. Посадить Венедиктову
5. Посадить Медведчука
...
Хватит, Зебил?
Та уже ж приглашают в полный рост: на клубнику, плитку ложить, в теплицы..
Господин президент ,так Украина уже давно решила . Курс Украины на ЕС и НАТО
закреплён Конституцией Украины.
Бери больше зеля, все должны упрашивать и на коленях ползать, что бы Украина вошла в ЕС а решать все будет безусловно "самый прогрессивны преЗедент в мире" ))))
А вообще то, такое петляние и подобную риторику использовали Янукович с Азаровым, дескать мы хотим в ЕС но на наших условиях, и все нормальные люди понимали, что это значит "НИКОГДА".
Думаю что это пуйло научил Зе как надо сьехать с темы ЕС так, что бы 73% идиотов ни о чем не догадались и еще остались довольными....
Штырит не по-детски Потерпевшего.
Отвлекает , вьіборьі скоро ...
Кравчук поганий президент, бо комуняка, але потім стає презиком Кучма (отець-засновник УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ), який навіть гірший від комуняки Кравчука.... Кучма поганий, але кращий від зекаЯнуковича!!!! ДАЛІ БАЦ МАЙДАН2004!!! Який ламає цю традицію "поганого і ще гіршого президента" і ставить Ющенко!!! Ющенко, хоча кволий і отруєний, але всерівно кращий від комуняки Кравчука, Кучми і Зека, разом узятих (хоча б тим що проукраїнський і піднімає важливі для нації питання Голодомору, національної памяті).... Потім знову Янек, який гірший від Юща і навіть від всіх попередніх президентів (дійшло до того, що вангували, що після Зека можливий ghtpbдtyn тільки або Чикатило, або маньяк Онопрієнко))))).... ДАЛІ ЗНОВУ, МАЙДАН2014 ЛАМАЄ ЦЮ ТРАДИЦІЮ "ПОГАНОГО І ЩЕ ГІРШОГО ПРЕЗИДЕНТА"..... І настає Порошенко.... При всіх недоліках його (членство в СДПУо, засновник партіъ Регіонів, олігарх), він проукраїнський і не такий кволий, як Ющенко.... З очевидних досягнень - Армія, закон про МОВУ, ПЦУ, НАТО і ЄС у Конституції, підписання асоціації, безвіз, санкції проти Росії (особливо вдало підібрав Петро команду дипломатів і міжнародників-правників, які відстоювали країну на усіх площадках)..... Після Петра Порошенка, далі оце ЧУДО із цирку Карабаса-Коломойшмана... Очевино що відкат і регрес.... А що далі після Зелінського? Як гадаєте?
Як приміром це у Польщі відбувалося... Був Лех Валенса, який відірвав Польщу від совка, розпочав болючі і непопулярні реформи Бальцеровича, далі був майже комуніст Квасневський, який протягом двох каденцій змінив свої погляд від крайніх лівацьких до поміркованих соціалістичних (саме на його президентсво припали вступ країни і в ЄС і НАТО)
Далі були прозахідні Качинський і Комаровський, які завершували процеси інтеграції Польщі в структури ЄС і НАТО..... А зараз у них вже другий термін Дуда, повноцінний президент європейської, цивілізованої країни, на кшталт Швеції, Франції, Голандії..... ....
Тобто з кожним президентом і відповідно урядом..... якість польської політики, як і якість країни вцілому тільки покращувалася і покращувалася...... Без всяких там Майданів, протестів і всього решту....
- Будем в Евросоюзе!