Україна має бути країною, яку запросять до Євросоюзу, але рішення залишиться за нами, - Зеленський

Європейські лідери мають чітко оголосити умови для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.

"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: "Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС", – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", – зазначив Президент.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

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Водночас, як наголосив Володимир Зеленський, країни Європи та Європейський Союз підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

"Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний", – резюмував Глава держави.