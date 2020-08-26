Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що після закінчення його терміну перебування на посаді українські громадяни будуть пишатися їм. Він не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків у кінці своєї кар'єри.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП, про це президент розповів в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.
"Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути Президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат", – розповів Президент в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews.
Володимир Зеленський зазначив, що впродовж понад року перебування на посаді Президента України завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно. І це – головна оцінка його роботи.
Він розповів, що як Глава держави, крім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні триває війна.
"Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – 5 разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, Президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт", – розповів Володимир Зеленський.
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Швондер : товарищ Шариков,не называй фамилию клиента по мобиле...нас вычислят...
Гамарджоба Биджо.....
ти Украина рихВОРмироваль в Адесси?пачиму ни заплятиль налог НДС?
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Карма такая у Мавзолейных.
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Можете там вас ніхто не шукатиме, щоб рильники начистити.
Вы уже сделали свой выбор и он в не лучшую сторону
Надеюсь, мужчины оторвут тебе то, чего у тебя нет по определению.
Мразота ты сцыкливая!!!
А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
Мне жаль и девочку и Украину в целом, когда такие , как зеленский и порошенко разводят украинцев, как котят.
ПС.Порох звісно далеко не святий,але ефективнішого за нього поки що не було президента.
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
Головне, щоб не ходив під себе.
Ты же уже сцышся к людям выходить сецчас.Потом будешь ловить своим чердаком камни.
Воно й видно, яка ти - "людина", зачищаєш навколо себе все, дешевий квартальний блазень.