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Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський

Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що після закінчення його терміну перебування на посаді українські громадяни будуть пишатися їм. Він не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків у кінці своєї кар'єри.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП, про це президент розповів в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.

"Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути Президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат", – розповів Президент в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews.

Володимир Зеленський зазначив, що впродовж понад року перебування на посаді Президента України завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно. І це – головна оцінка його роботи.

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Він розповів, що як Глава держави, крім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні триває війна.

"Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – 5 разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, Президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт", – розповів Володимир Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Президент (815)


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Топ коментарі
+80
Не надейся!
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26.08.2020 09:27
+60
Ну, это уже вряд ли.
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26.08.2020 09:28
+57
Після твого президентства тобі плюватимть в пику.
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26.08.2020 09:29
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Сторінка 3 з 3
Спочатку поправка в Констиуцію про вільний обіг зброї, як в США, наприклад в штаті Джорджія, чи Північній Кароліні доки цього не буде, і начальників райвідділів та дільничних поліцейських не будуть вибирати на виборах серед кандидатів, доти будуть не поліцейські , а машина насилля -панські нагайки.
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26.08.2020 10:18 Відповісти
Власть захвачена краснопузыми шакалами 26 октября 1917 года и никто ее никогда не отдаст,просто по прошествии 103 лет она реформировалась и Перестроилась....
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26.08.2020 10:19 Відповісти
))))))) Та неееее....уже навено не получится!!! Тикай из города,тоби п...а!))))
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26.08.2020 10:19 Відповісти
Отсидишь 15 лет и будешь ходить где захочешь
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26.08.2020 10:19 Відповісти
Не доживешь.
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26.08.2020 10:21 Відповісти
Висельники ходят только в фильмах ужасов
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26.08.2020 10:24 Відповісти
На что надеется зелёный членограй-слуга олигархата?Соврал и не заметил?Весь свой недвижняк выгодно продал ,деньги в офшор ,так что беги вова туда, где твои гроши .А может ещё на ОГВЗ хочешь отхватить по больше ?.И воно тупе,але понимает-налоги убивают экономику и тут же повысив минималку до 5000 грн ,сразу же обложил её налогом ,а в Европе минималка не облагается .Так это путь куда?
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Тобто, настане такий час, що кожен охочій зможе плюнути шуту в рило?
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Чого в рило ?
Можна й на могилку ...
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27.08.2020 01:14 Відповісти
дурень думкою багатіє
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Шариков звонит Швондеру....
-слышь ДомКом....тута есть клиент с 5 хатынками,на Кипре,Италии,Израиле,Швейцарии и Лондоне...давай собирай братву..будем отжимать...
Швондер : товарищ Шариков,не называй фамилию клиента по мобиле...нас вычислят...
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26.08.2020 10:27 Відповісти
Клоун ходить будешь Но под себя
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26.08.2020 10:28 Відповісти
Так реформуй МВС
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26.08.2020 10:30 Відповісти
мразота кремлівська, ти вже зараз ссишь вийти до людей, а ще трішки, навіть власної тіні будеш боятися, паскуда! Швидше би вже повернувся Порох та закінчився цей бл..дський цирк!
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26.08.2020 10:34 Відповісти
Джугашвили звонит Саакашвили....
Гамарджоба Биджо.....
ти Украина рихВОРмироваль в Адесси?пачиму ни заплятиль налог НДС?
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26.08.2020 10:34 Відповісти
Зеля, зачем тебе ходить по улицам Украины? С такой зарплатой как тебе платит Беня, будешь ходить по улицам Монако, Голливудским холмам, Рублёвки.
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26.08.2020 10:36 Відповісти
зачем после, начинай уже
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26.08.2020 13:23 Відповісти
Подлец стоит на флаге Украины !!!
Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3182
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26.08.2020 10:41 Відповісти
"Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.08.2020 10:45 Відповісти
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27.08.2020 01:14 Відповісти
Хатинка в Іспанії є. Може не боятися ходити по вулицях. Автівка теж знайдеться.
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Поздно пить "боржом". Надо об этом было думать ещё год назад, до продавливания своей версии убийства Шеремета, до Закона о Земле, до политики соглашательства с оккупантами, и капитуляции страны.
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26.08.2020 10:48 Відповісти
ну уж нет, парень. Ето наврят ли.Придется охрану платить из собственного кошелька.
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26.08.2020 10:50 Відповісти
Чтобы бы ни делала РАБссия с 1917 года,все разваливается....
Карма такая у Мавзолейных.
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На сегодня 451 000 подписчиков....
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26.08.2020 10:51 Відповісти
+++

done
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26.08.2020 11:55 Відповісти
после отсидки ты будешь на этих улицах даже спать
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26.08.2020 10:51 Відповісти
а если повезет еще и кушать
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26.08.2020 11:34 Відповісти
Вова-членограй, якщо хочеш, щоб тебе ще якось терпіли в Україні, терміново бери себе, своїх папусашу і мамурімму , свою Лєну, дєток, Юлю Мандель, Дерьмака, Дебілкова і всю іншу свою ЗЕКОманду. І пи*дуйте нах... в 95-й криворізький мікрорайон!
Можете там вас ніхто не шукатиме, щоб рильники начистити.
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26.08.2020 10:54 Відповісти
звиздец) тупая зесрань уже и Киев от Украины отделило
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26.08.2020 10:54 Відповісти
Поздно пить боржоми когда почки отвалились
Вы уже сделали свой выбор и он в не лучшую сторону
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26.08.2020 11:02 Відповісти
Так "рви когти" пока не поздно.
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26.08.2020 11:05 Відповісти
Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5002
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26.08.2020 11:05 Відповісти
Також гарний спосіб ходити. По Києву, а якщо на там, то деінде Україною. Щоправда, пику можуть й там натовкти, ще й як.
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26.08.2020 16:42 Відповісти
Давай, приезжай во Львов после президенства, дебил, бл..ть. Я первая плюну тебе в рожу и пошлю на.ер, кусок дерьма конченного, урод анальный.
Надеюсь, мужчины оторвут тебе то, чего у тебя нет по определению.
Мразота ты сцыкливая!!!
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26.08.2020 11:07 Відповісти
П.с.: Зебил, твои родные такие же конченные как и ты. Так что не удивительно, что у вас одинаково дефективное представление о добре и зле. Ни дна вам, ни покрышки, уроды!
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26.08.2020 11:11 Відповісти
За 1 год уже напрацював на пожизненній тюремній срок.
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26.08.2020 11:08 Відповісти
Ой, бери вище! Не через те, що накоїв, а тому, що багато знає.
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26.08.2020 11:19 Відповісти
чисто по Фрейду. Ссыкло наш президент. Не бывает так, чтобы был и Западу хорош, и России - нужно выбирать что-то одно.
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26.08.2020 11:12 Відповісти
Хайфа и это как минимум
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26.08.2020 11:13 Відповісти
это если сильно повезет. А по уму, отдать его амерам, в Гуантанамо наверняка для него параша найдется
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26.08.2020 12:29 Відповісти
Дуже манюнький мінімум.
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27.08.2020 01:15 Відповісти
Ходити зможеш але лише з парасолькою...
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26.08.2020 11:15 Відповісти
Не вийде з парасолькою: милиці заважатимуть.
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26.08.2020 11:17 Відповісти
Схоже, знову носика напудрив.
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26.08.2020 11:16 Відповісти
Ты уже вошел в историю как самый недолугий презЕдент, гордись...
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26.08.2020 11:18 Відповісти
наглый маланец
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26.08.2020 11:19 Відповісти
Я вірю.харанту мислі він зараз їздить на роботу на лісапеті
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26.08.2020 11:22 Відповісти
Ой ,сУмніваюсь я, аднака ...
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26.08.2020 11:27 Відповісти
просто ходить уже неполучится.... придется ходить с охраной. а за нее нужно платить, а вот нелохи тоже перестанут ходить на концертики... и денешки станет меньше. а завтра придут следующие и начнут расследования схем.... и тогда денешки закончатся совсем
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26.08.2020 11:37 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIrZSCubjrAhXyk4sKHT4fAUgQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ftverezo.info%2Fpost%2F120995&usg=AOvVaw1ZTU6K__0mUMq6R9EIT8IE До цього прапор України топтали тільки наші вороги ...

Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5950
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26.08.2020 11:38 Відповісти
Так він і є ворог
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26.08.2020 14:54 Відповісти
Ну ну, надійся ГНИДА ЗЕЛЕНА.
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26.08.2020 11:47 Відповісти
Це,скетч для Кварталу чи він такий наївний?
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26.08.2020 11:50 Відповісти
Навіть без надії , не сподівайся....
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26.08.2020 11:52 Відповісти
Это вряд ли
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26.08.2020 11:54 Відповісти
,,что бы не плевали в лицо...,, Да ты оптимист вава. Дай Бог что бы пи*дили не ногами.
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26.08.2020 11:58 Відповісти
Маленькая Дочка погибшего Героя Украины Ярослава Журавля, несёт портрет батька, в глазах слёзы у ребёнка.

А в это время зеленский скачет вместе с полуголыми зайцами и попсой, таней либерман, монатик, и т.д. в день Независимости Украины.
нелох ты тупое чмо.
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26.08.2020 11:59 Відповісти
Я вовсе не за зеленского.А порошенко что делал в этот праздничный для Украины день?
Мне жаль и девочку и Украину в целом, когда такие , как зеленский и порошенко разводят украинцев, как котят.
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26.08.2020 18:07 Відповісти
А ось цього ніхто гарантувати не може. За численні порушення конституції відповідати все-таки прийдеться. А люди тебе вже починають ненавидіти...
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26.08.2020 12:18 Відповісти
наврядли тебе это удастся!! Готовься к судам!
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26.08.2020 12:22 Відповісти
не чувак, ты будешь спокойно болтаться на Крещатике, под каштаном, не доставая ногами до брукивки самую малость
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26.08.2020 12:31 Відповісти
Добре,українці,що ви пороха нагнали- зараз можете побачити,який мерзенний у нього був той дикий звіринець.
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26.08.2020 12:39 Відповісти
БЛТЬ,яке ж воно тупе і некомпетентне ЧМО,ні в чому воно дупля не відбиває,на посаді преЗЕдента чистокровний БАРАН,а ефективність його концентрується виключно в понтах і відосиках.
ПС.Порох звісно далеко не святий,але ефективнішого за нього поки що не було президента.
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26.08.2020 13:02 Відповісти
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Зеленський втік від мітингуючих, які вимагали зустрічі з ним у центрі Дніпра
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
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26.08.2020 13:06 Відповісти
Багато хоче.
Головне, щоб не ходив під себе.
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26.08.2020 13:13 Відповісти
Бійся ,,півнячрго кутка,,,а все інше буде для тебе ще за шастя,зелеий бруде!
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26.08.2020 13:33 Відповісти
зеленка будет ходить по улицам ростова под ручку с хамом (яныком).
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26.08.2020 13:40 Відповісти
Ты по своей хатке будешь ходить в бронежилете сцыкливая мразь,не выходя на улицу.
Ты же уже сцышся к людям выходить сецчас.Потом будешь ловить своим чердаком камни.
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26.08.2020 14:02 Відповісти
Хрен ты, гнида, и пару шагов сделаешь. Народ даст тебе достойную "оценку".
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26.08.2020 15:20 Відповісти
так и будет. какао-боты слишком трусливы, чтоб что-то тебе сделать.
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26.08.2020 15:23 Відповісти
"Нарулил" на спокойную жизнь только в Тель-Авиве.
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26.08.2020 18:04 Відповісти
Дурень думкой багатіє
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26.08.2020 20:57 Відповісти
Ти спочатку до нього доживи ...
Воно й видно, яка ти - "людина", зачищаєш навколо себе все, дешевий квартальний блазень.
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27.08.2020 00:21 Відповісти
это если тебя не посадят, ты, возможно, будешь ходить по улицам. Слишком уж много вопросов появилось к тебе, ссыкло наркоманское.
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27.08.2020 00:30 Відповісти
Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1419
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27.08.2020 00:44 Відповісти
********* порхата, ті 73% дегенератів сховаються ще до того, як тебе недоумка повісять на Майдані
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30.08.2020 15:49 Відповісти
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