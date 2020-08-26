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Вибори в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном навряд чи підтримають у профільному комітеті, - "слуга народу" Качура

Вибори в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном навряд чи підтримають у профільному комітеті, -

Заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що комітет навряд чи підтримає пропозицію про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Минулого тижня в парламент надійшло звернення голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука про відповідність постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Комплексу заходів з виконання Мінських угод, а також нормам закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

Засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня.

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Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.

За словами Качури, в парламентському комітеті немає одностайності з питання внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів цього року.

"Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів тому, що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес", – зазначив Качура.

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Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представника ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.

Автор: 

вибори (6683) Кравчук Леонід (546) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+5
вы Зеленский?? Вова поясняю.... выборы проводятся на территории Украины а если часть территории некотролируется государством и находится в оккупации то вы скажите... вовсе с рождения конченный дебил или так по Методичке Кремлядска прикидываетесь????? даже натуральный Вова Зеленский начал кое что понимать причину и следствие даже вот за Крым пацан стал переживать.. хотя вот Кравчук вечно младой лет под 90 как был дебилом так еще улучшил свои показатели деменции...
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26.08.2020 10:01
+2
ішак поддєржіт і бєз контроля.
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26.08.2020 09:58
+2
"Вряд лі" - це ознака сумнівів. Цікаво, чи це любитель пенсіонером з породи тими собачка и справді сумнівається, чи висловлює жаль, що таки не підтримають?
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26.08.2020 10:01
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Кто нибудь мне объяснит какая связь между выборами и контролем границы?
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26.08.2020 09:56 Відповісти
вы Зеленский?? Вова поясняю.... выборы проводятся на территории Украины а если часть территории некотролируется государством и находится в оккупации то вы скажите... вовсе с рождения конченный дебил или так по Методичке Кремлядска прикидываетесь????? даже натуральный Вова Зеленский начал кое что понимать причину и следствие даже вот за Крым пацан стал переживать.. хотя вот Кравчук вечно младой лет под 90 как был дебилом так еще улучшил свои показатели деменции...
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26.08.2020 10:01 Відповісти
Признаками государства являются территориальная организация населения, государственный суверенитет, сбор налогов, законотворчество. Государство подчиняет себе все население, проживающее на определенной территории, независимо от административно-территориального деления.Атрибуты государства Территория - определяется границами, разделяющими сферы суверенности отдельных государств.Население - подданные государства, на которых распространяется его власть и под защитой которого они находятся.Аппарат - система органов и наличие особого "класса чиновников" посредством которых функционирует и развивается государство. Издание законов и правил, обязательных для всего населения данного государства, осуществляется государственным законодательным органом.
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26.08.2020 10:03 Відповісти
Ну так и надо говорить! Пока ВСУ не получат полный контроль над ОРДЛО никаких выборов!
Граница лишь малая часть вопроса. В итоге после долгих уговоров русня милостливо разрешит поставить вдоль границы наших пограничников на время выборов. Что это даст? Ничего.
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26.08.2020 10:04 Відповісти
Ерунда это все. Просто выборы там невыгодны. в лучшем случае за оппов проголосуют, это пока не созданы радикально пророссийские партии. А в перспективе - за них.
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26.08.2020 10:10 Відповісти
Давно пора определится. Если мы не собираемся воевать за Донецк, то варианта два.
1) Присоединяем его как автономию с огромным влиянием русни, куда естественно не будет входи ни ВСУ, ни СБУ, ни полиции.
2) Отказываемся от него. Не юридически естественно, а фактически.
Власти пора уже перестать болтаться туда сюда, как ***** в проруби.
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26.08.2020 10:16 Відповісти
Вот кстати да, поддерживаю референдум.
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26.08.2020 10:33 Відповісти
лапоть, ты про соросят забыл перднуть
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26.08.2020 10:46 Відповісти
Так зачем тогда мусолить варианты про выборы?
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26.08.2020 10:06 Відповісти
А хто їх мусолить? Кацапи та підкацапники.
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26.08.2020 10:14 Відповісти
мы не мусолим...мы тянем волынку просто то формулу Штаммаера впихнули потом ее в закон попытались прописать не вышло Ермак из ширинки выпригивает отрабатывает собако 30 сребникрово от Х..ла.. то сам Зе веселит хотя страшно а не смешно тут еще кретина Кравчука подтянули выжившимй из ума дидуган идиот в кубе варнякает понос как истинный коммуняко недобитый вовремя... и все мусолят.... Кремлядскую пластинку..про какой то в их з0аднице особый статус части Димбассу.. это же нонсенс когда 95% территогрии Украины должны плясать от кучки 5% населения и бандитов ее захвативших??... а ответ просто втюхать в Украине подобие Молдован ПМР чтобы потом Украина зависла между Россией и Европой с таким довеском ни Евросоюза ни НАТО нам не видеть это расчет России и путина если не досталась рабы Украины нам то пусть они будут непотрибом всем тут стоит вопрос а стоит ли нам держаться за тот кусок лайна что есть Крым и хрен с ним и часть Димбассу там же ни ископаемых ни земли ни воды.. стоит ли оно если сравнивать перспектива Евросоюз и НАТО для Украины????? вот смотрите пожертвовали эмоциями и частью территории на КИПРЕ... и ничего
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26.08.2020 10:15 Відповісти
Без контроля над границей за патриота Украины пороха в ордло типа никто не проголосует.
Это и невыгодно.
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26.08.2020 10:02 Відповісти
Такое впечптление, сто ты - иван...
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26.08.2020 10:20 Відповісти
Это неважно, просто надо быть объективным.
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26.08.2020 10:27 Відповісти
угум... и не пестеть... велючая прокси...
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26.08.2020 10:36 Відповісти
обьективный кацап, стыц пердыц. Лапоть, ты часом блинов с лопаты не обьелся?
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26.08.2020 20:29 Відповісти
ішак поддєржіт і бєз контроля.
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26.08.2020 09:58 Відповісти
"Вряд лі" - це ознака сумнівів. Цікаво, чи це любитель пенсіонером з породи тими собачка и справді сумнівається, чи висловлює жаль, що таки не підтримають?
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26.08.2020 10:01 Відповісти
Качура, не грузі. Спитай напряму в зеленого лоха.
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26.08.2020 10:01 Відповісти
" Контроль границы" до полного контроля над территорией и ее разоружения это полная чушь и обманка.. Ну разве что в руки Раши отдать в фактические заложники еще и украинских пограничников, которые там окажутся в полном окружении и блокаде со всех сторон.. ( и их "задержание" это дело 5 минут или выдвижение нового ультиматума Украине) Представьте 1942 год Германия готова передать под " контроль" границу СССР на каком то отдельном участке, а немецкие войска стоят на Кавказе.. Бред сивой кобылы не иначе. И не нужно рассказывать что это было когда то, а сейчас по другому.. Да вы что.. ребята... Контроль за границей это выдавливание и зачистка освобождаемой территории от линии фронта ( соприкосновения) до государственной границе.. по другому это клоунада, если не подстава. Которую нам и готовятся втюхать под видом очередной " победы" ( если что)
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26.08.2020 10:06 Відповісти
получается замкнутый круг.
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26.08.2020 10:09 Відповісти
Поддерживаю режим прекращения огня но полная реализация Минска конфликт не прекратит а скорее наоборот раздует. Ввиду того что возможности победить военным путем у ВСУ нет единственный путь заморозка конфликта по Приднестровскому варианту.
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26.08.2020 10:10 Відповісти
С замороженным конфликтом прощай НАТО и Евросоюз, а эти направления развития записаны в Конституции.
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26.08.2020 10:36 Відповісти
Ну есть еще второй вариант *Грузинский* - отправить ВСУ в наступление на Донецк и Луганск.. в результате Северный ветер 2.0 разгром ВСУ и потеря новых территорий.
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26.08.2020 10:38 Відповісти
Вы пишите ка донецкий поц, "северный ветер". Лучше конечно как Гонконг, территория с особым статусом. А после 2047 года статус Гонконга уже не гарантирован и возможно он войдёт в Китай на общих основаниях.
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26.08.2020 10:59 Відповісти
В смысле *донецкий поц*? Хотите сказать вторжения РФ не было в 2014м под Иловайском?
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26.08.2020 11:14 Відповісти
В смысле выражение "северный ветер" употребляют только донецкие. По нашему будет вторжение оккупационных войск.
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26.08.2020 12:35 Відповісти
Это одно и тоже самое.
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26.08.2020 12:39 Відповісти
Может для Вас одно и тоже. Но я предпочитаю терминологию из Словаря "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)". Во всяком скрепные выражения мне ни к чему.
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26.08.2020 13:11 Відповісти
Чтобы амнистировать, сначала следует осудить... то, о чем говоришь ты, это - продажа средневееовой индульгенции... проблема комплексная и решать ее надо комплексно. А у нас, у Украины, пока имеется только один инструмент: противостояние кацапской агрессии. Стало быть, приднестровье с пбхазией, передышка и упование на будущее процветание, чтобы мразь стала молить принять их обратно без каих-либо условий с их стороны. На украиских условиях, включая военную администрацию вместо выборов на неопределенный срок.
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26.08.2020 10:34 Відповісти
был языковой вопрос, пронафталиненный и заезженный. Теперь добааился новый раздражитель... ну каие выборы? Какие там могут быть свободные ввборы под дулами аатоматов, когда лугандон через одного бегает по окопам? Начните с простого, ************** эксперимента: постааьте в лугандоне билборд с, скажем, Порохом, Тягнибоеом, да той же Юлькой, дай бог ей здоровья, или даже рыбеновичем кашерным. Ну? Предстааили себе такое? А стааить уже надо, выборы на носу. Свободные и справедливые, с пожарными и Украиной - це ти... вот нахера по ушам ездить мовой, выборами и водой? Все 3 фактора имеют однозначное решение... пля, для этого нужно финансировать и содержать 420 дармоедов?
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26.08.2020 10:28 Відповісти
Я также в недоумении от такого дурдома с этим "обращением". Ну чем не переливание с пустого в порожнее!
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Це той самий Качура, який донині є головою київської парторганізації "Український вибір". Вірити йому - себе не поважати.
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26.08.2020 10:30 Відповісти
Удивляюся. Неужели в Раде нет более актуальных вопросов чем рассматривать заранее непринемлевое обращение подписанное престарелым человеком? Для чего толочь воду в ступе? С какой целью это так называемое обращение? Ведь давно и на всех уровнях объявлено - "утром деньги, вечером стулья".
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26.08.2020 10:57 Відповісти
 
 