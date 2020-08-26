Вибори в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном навряд чи підтримають у профільному комітеті, - "слуга народу" Качура

Заступник глави комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що комітет навряд чи підтримає пропозицію про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Минулого тижня в парламент надійшло звернення голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука про відповідність постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Комплексу заходів з виконання Мінських угод, а також нормам закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

Засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня.

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Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.

За словами Качури, в парламентському комітеті немає одностайності з питання внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів цього року.

"Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш "сухим" текст про призначення виборів тому, що там "країна-агресор", "окупанти" – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким "сухим", щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес", – зазначив Качура.

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Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представника ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.