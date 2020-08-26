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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 15 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 15 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані  МОЗ.

Таким чином, не відповідають вимогам для послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька.

Дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Київ і 15 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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миздрав незаметно превратился в зебилнездрав.
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26.08.2020 10:04 Відповісти
) на ветке про критическое состояние Тимошенко комментарии закрыли..
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26.08.2020 10:08 Відповісти
Бажаю Юлії Тимошенко сил для перемоги над хворобою.
Порохобот.
Київ і 15 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7161
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26.08.2020 10:20 Відповісти
Прийми Господі її душу!
але ліпше одразу в пекло!
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26.08.2020 10:27 Відповісти
Карантини в ведите согласно закону тогда и требования будут законны А так статья превышения власти. И вы своего дождетесь шарлатаны ковидные. Повакцинировать захотелось тварям.
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26.08.2020 10:40 Відповісти
 
 