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ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами "Слуги народу" на Миколаївщині, - ОПОРА

ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами

У головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області почали перевірку щодо зловживання службовим становищем рятувальниками, які напередодні розклеювали на білборді рекламу партії "Слуга народу".

Про це повідомляє громадська організація ОПОРА  з посиланням на відповідь ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

В. о. начальника управління у області Микола Панасенко заявив, що службове розслідування встановить причини і обставини цього випадку. Він пообіцяв повідомити про підсумки перевірки.

"За правилами етичної поведінки [...] працівникам ДСНС заборонено використовувати своє службове становище в політичних цілях, в тому числі для залучення інших осіб до участі в передвиборчій агітації", - нагадують в організації.

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Нагадаємо, 20 серпня в селищі Казанка (Миколаївська область) пожежники 17-ї рятувальної частини розклеювали агітаційну рекламу "Слуги народу" до місцевих виборів. Пожежники використовували службовий автомобіль з драбиною.

ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами Слуги народу на Миколаївщині, - ОПОРА 01

Автор: 

реклама (405) ДСНС (5089) ОПОРА (216) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+11
Ох уж эти пожарные. Без приказа берут и клеят. Ох самоуправцы.
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26.08.2020 10:17
+3
И шо? Кого накажут? Бубочку или пожарных?
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26.08.2020 10:16
+3
Пожарные любят клоунов.
ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9089
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26.08.2020 10:20
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И шо? Кого накажут? Бубочку или пожарных?
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26.08.2020 10:16 Відповісти
аваков сам себя плёткой отхлестает.
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26.08.2020 10:26 Відповісти
конечно пожарных "...относительно злоупотребления служебным положением спасателями". А Бубочку наказывать нельзя - так суд постановил!
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26.08.2020 10:31 Відповісти
Ох уж эти пожарные. Без приказа берут и клеят. Ох самоуправцы.
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26.08.2020 10:17 Відповісти
да что вы, это не пожарные, они вчера уволились, а машина еще позавчера была списана, так что это были добровольцы на личном пожарном автомобиле, дело закрыто за отсутствием состава.
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26.08.2020 10:27 Відповісти
Пожарные любят клоунов.
ГСЧС проводит проверку из-за расклеивания пожарными рекламы "Слуги народа" на Николаевщине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9089
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26.08.2020 10:20 Відповісти
Ну, так преЗедент не даром присвоил главе ГСЧС Чечёткину звание генерал-полковник !!!
Надо отрабатывать......
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26.08.2020 10:35 Відповісти
Узбагойтеся, никого не накажут т.к. это лишь всего не этическое поведение ""По правилам этического поведения [...] работникам ГСЧС запрещено использовать свое служебное положение в политических целях, в том числе для привлечения других лиц к участию в предвыборной агитации", - напоминают в организации."Источник: https://censor.net/n3215841
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26.08.2020 10:41 Відповісти
А те, що сам https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4218317298209994 ЗЕ-білл використовує своє службове становище для агітації - це що?
А тут: https://kherson.ipc.org.ua/uk/2020/08/zelenskyj-vykorystav-poyizdku-v-herson-dlya-reklamy-svoyeyi-politychnoyi-partiyi/
Чи тут: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html
Ще цікава добірка претензій по незаконій агітації: https://tverezo.info/post/120656

Короче: ці пожежники лише допомагали ЗЕкловану, і не більше того...
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26.08.2020 10:55 Відповісти
ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами "Слуги народу" на Миколаївщині, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4671
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26.08.2020 11:46 Відповісти
 
 