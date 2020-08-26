ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами "Слуги народу" на Миколаївщині, - ОПОРА

У головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області почали перевірку щодо зловживання службовим становищем рятувальниками, які напередодні розклеювали на білборді рекламу партії "Слуга народу".

Про це повідомляє громадська організація ОПОРА з посиланням на відповідь ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

В. о. начальника управління у області Микола Панасенко заявив, що службове розслідування встановить причини і обставини цього випадку. Він пообіцяв повідомити про підсумки перевірки.

"За правилами етичної поведінки [...] працівникам ДСНС заборонено використовувати своє службове становище в політичних цілях, в тому числі для залучення інших осіб до участі в передвиборчій агітації", - нагадують в організації.

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Нагадаємо, 20 серпня в селищі Казанка (Миколаївська область) пожежники 17-ї рятувальної частини розклеювали агітаційну рекламу "Слуги народу" до місцевих виборів. Пожежники використовували службовий автомобіль з драбиною.