ДСНС проводить перевірку через розклеювання пожежниками реклами "Слуги народу" на Миколаївщині, - ОПОРА
У головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області почали перевірку щодо зловживання службовим становищем рятувальниками, які напередодні розклеювали на білборді рекламу партії "Слуга народу".
Про це повідомляє громадська організація ОПОРА з посиланням на відповідь ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
В. о. начальника управління у області Микола Панасенко заявив, що службове розслідування встановить причини і обставини цього випадку. Він пообіцяв повідомити про підсумки перевірки.
"За правилами етичної поведінки [...] працівникам ДСНС заборонено використовувати своє службове становище в політичних цілях, в тому числі для залучення інших осіб до участі в передвиборчій агітації", - нагадують в організації.
Нагадаємо, 20 серпня в селищі Казанка (Миколаївська область) пожежники 17-ї рятувальної частини розклеювали агітаційну рекламу "Слуги народу" до місцевих виборів. Пожежники використовували службовий автомобіль з драбиною.
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А тут: https://kherson.ipc.org.ua/uk/2020/08/zelenskyj-vykorystav-poyizdku-v-herson-dlya-reklamy-svoyeyi-politychnoyi-partiyi/
Чи тут: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html
Ще цікава добірка претензій по незаконій агітації: https://tverezo.info/post/120656
Короче: ці пожежники лише допомагали ЗЕкловану, і не більше того...