Під час реконструкції в центрі Харкова демонтували пам'ятний знак "Героям, які загинули за свободу і незалежність України": офіційно не був пам'ятником
Пам’ятний гранітний знак Героям України прибрали під час реконструкції скверу на площі Свободи в Харкові.
Про це Укрінформу розповів координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін, передає Цензор.НЕТ.
"Справді, в ході реконструкції скверу прибрали камінь, установлений у грудні 2014 року за ініціативи волонтерів, з написом "Героям, що загинули за свободу і незалежність України". Саме волонтери тоді зібрали гроші та придбали цей червоний граніт вагою 750 кг. За проєктом камінь мав позначити у сквері майбутню Алею Героїв, які загинули на Сході країни. Проєкт було представлено в профільному департаменті Харківської міськради, і алею як ідею схвалили, але рішення не прийняли. Тому будівельники прибрали цей камінь у ході реконструкції скверу, бо він офіційно не є пам'яткою, хоча люди приносили сюди квіти і проводили біля нього пам'ятні заходи", - зазначив Чистилін.
За його словами, активісти Харківського Євромайдану зберігатимуть камінь, допоки влада таки ухвалить рішення створити Алею Героїв на новому місці - у сквері на вулиці Університетській, біля Успенського собору.
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зе-банаты ударили в спину в тот момент, когда борьба с ватанами уже начала разворачиваться к победе Украины
поэтому лично я никогда не подам им руку, это предатели
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естественно, что зе-банаты ничего не получили из того, что они хотели от ГлаЗЕбила
ну так это судьба практически всех предателей начиная от Иуды
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Для цього потрібно щоб спрацювали ще й інші змінні...
Гепина месть за снос мужа крупской, однозначно... и за мясника джюкова... харьковские евреи - мелочный народец, будут пакостить всячески..
Тільки ОДНЕ місто проголосувало за Порошенка - Бандерштадт.
Але вголос цього не кажуть.
Хіба що тільки на телеканалах.
А з приводу демонтажа - це ще один доказ, що у Харкові ватний латентний сепар кернес, якого потрібно давно усунути від влади разом з кодлою. Це вже не перший дзвінок.
Бро, ти теж не гарячкуй, зверни увагу, як ця людина пише слово бандерівці.
Як би не обмовка по Фрейду.
Від себе добавлю : на Соловки вам ,бл@ді ? в ГУЛАГ , к мышебратьям !!!!
Так, телебидло?
просто в 14-м ситуативно обиделись на царя *****...
А вы про Харьков ............
"..замена герба центра СБУ «А» произошла по указанию нового главы «А» Сергея Дусика. Которого все знают как человека Коломойского."
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https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298214933281353729 20 год
В центре специальных операций СБУ Альфа по требованию нового руководства была демонтирована плита с фамилиями погибших сотрудников.
Герб Альфы заменили на нейтральную Оранту.
https://twitter.com/TarasBerezovets Taras Berezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets @TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1298277183320989697 16 год
В пресс-службе СБУ ответили «окремим експертам», т.е. мне в духе «вы всё врете». Объясните, зачем прятать плиту с глаз долой и заменять её на Оранту?
По моим источникам, замена герба произошла по указанию нового главы ЦСО «А» Сергея Дусика.