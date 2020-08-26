ОГП розслідує неефективне використання земель НААН: замість 465 тис. га в кадастрі вказано лише 320 тис. га

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Національною академією аграрних наук України (НААН) (ч. 2 ст. 364 КК України) на підставі результатів проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання установою коштів держбюджету та управління об'єктами держвласності.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно зі звітом Рахункової палати, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН перебувало 465 тис. га землі, але до Державного земельного кадастру внесено відомості лише про 320 тис. га - 69%. Дані про решту 145 тис. га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.



Крім того наголошується, що в користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис. га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижча ніж у середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019- му чистого доходу від реалізації продукції. При цьому під час реалізації врожаїв також не враховувалася ситуація на ринку, що спричинило недоотримання ще 883 млн грн виручки.

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За висновками Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Головне слідче управління Національної поліції України.

Також Офіс Генерального прокурора доручив регіональним прокуратурам активізувати досудове розслідування в інших раніше розпочатих кримінальних провадженнях за фактами можливих протиправних дій службових осіб структурних підрозділів НААН.