Майже 500 пляшок віскі Jameson без акцизних марок вилучили митники на Львівщині

Співробітники Державної митної служби України у Львівській області припинили спробу незаконного ввезення в країну 480 пляшок віскі Jameson Irish Whiskey без акцизних марок.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора, 25 серпня, у пункт пропуску "Краківець - Корчова" з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням 39-річного мешканця Львова. Перед початком митного контролю громадянину було видано для заповнення митну декларацію та роз’яснено митні правила. Під час письмового декларування він заявив про наявність у нього тільки особистих речей. Однак під час огляду авто в багажному відсіку виявлено незадекларовані за встановленою формою 480 пляшок віскі ТМ Jameson Irish Whiskey без акцизних марок об’ємом по 1 л кожна", - йдеться в повідомленні.

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Митники склали протоколи про порушення ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлена ​​додатково.

Справу буде передано до суду.