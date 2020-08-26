Майже 500 пляшок віскі Jameson без акцизних марок вилучили митники на Львівщині
Співробітники Державної митної служби України у Львівській області припинили спробу незаконного ввезення в країну 480 пляшок віскі Jameson Irish Whiskey без акцизних марок.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора, 25 серпня, у пункт пропуску "Краківець - Корчова" з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням 39-річного мешканця Львова. Перед початком митного контролю громадянину було видано для заповнення митну декларацію та роз’яснено митні правила. Під час письмового декларування він заявив про наявність у нього тільки особистих речей. Однак під час огляду авто в багажному відсіку виявлено незадекларовані за встановленою формою 480 пляшок віскі ТМ Jameson Irish Whiskey без акцизних марок об’ємом по 1 л кожна", - йдеться в повідомленні.
Митники склали протоколи про порушення ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлена додатково.
Справу буде передано до суду.
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ПРОСТО. БИЗНЕС ПОТОМ ЛЮДЕЙ ТРАВЯТ
Шотландский виски не "делается". Его получают в процессе дистилляции и выдержки спиртов. Но не любых зерновых, придурок, запомни, а именно ячменя. Односолодовым называют виски не купажированный, долбойоб, а из солода одной ферментации одной партии урожая, ипанько зебильный. Короче говоря, ты - из тех поверхностных юношей, которым какая разица. И просвещать тебя, ослик - напрасно убивать время... и ни один из бурбонов невозможно сравнить с любым из Глэнов, тупица.
Ты уже второй такой за сегодня... первый елозил мне мозги утром - яркая тупица, но, надо признать, ты его в *********** превзошел...
Так, для прикола, ты голосовал за зеленьськово??? Ну просто, чтобы апредь не тратить время на идиотов...