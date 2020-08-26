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Новини
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Майже 500 пляшок віскі Jameson без акцизних марок вилучили митники на Львівщині

Співробітники Державної митної служби України у Львівській області припинили спробу незаконного ввезення в країну 480 пляшок віскі Jameson Irish Whiskey без акцизних марок.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора, 25 серпня, у пункт пропуску "Краківець - Корчова" з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням 39-річного мешканця Львова. Перед початком митного контролю громадянину було видано для заповнення митну декларацію та роз’яснено митні правила. Під час письмового декларування він заявив про наявність у нього тільки особистих речей. Однак під час огляду авто в багажному відсіку виявлено незадекларовані за встановленою формою 480 пляшок віскі ТМ Jameson Irish Whiskey без акцизних марок об’ємом по 1 л кожна", - йдеться в повідомленні.

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Митники склали протоколи про порушення ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлена ​​додатково.

Справу буде передано до суду.

Майже 500 пляшок віскі Jameson без акцизних марок вилучили митники на Львівщині 01

Автор: 

алкоголь (1234) контрабанда (1821) митниця (1871) Державна митна служба (636) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+2
как то до лампочки..... думаю таможенников ждет несколько "трезвых недель на халявчик"....
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26.08.2020 10:49
+2
На Львівській митниці сьогодні буде позаплановий корпоратив...
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26.08.2020 10:55
+2
Видно просто прикормленный таможенник заболел, а напарников предупредить забыл
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26.08.2020 11:01
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Стоят разливочные линиии

Заводят цистерну говна и за день прогоняют разлив
Разливочной линии платят за работу
ПРОСТО. БИЗНЕС ПОТОМ ЛЮДЕЙ ТРАВЯТ
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26.08.2020 10:43 Відповісти
вряд ли, это в тетрапакетах гавно мутят, а тут стекло, им не выгодно гавно наливать в стекло себе дороже, тем более нужно заказать оригинальную бутылку +этикетку+упаковку ещё и крышку = а это всё затраты, а вот гавнецо можно залить в тетрапакет там дешевле, тем более такое гавно продают в интернете с доставкой на дом
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26.08.2020 11:38 Відповісти
потому что ввозить надо не ирландский whiskey, а нормальный, выдержанный шотландский whisky...
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26.08.2020 10:45 Відповісти
как то до лампочки..... думаю таможенников ждет несколько "трезвых недель на халявчик"....
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26.08.2020 10:49 Відповісти
Навряд чи це підроблене пійло з китайського спирту можна споживати.
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26.08.2020 10:52 Відповісти
Ирландский всегда лучше скотча, не считая скотча солодового. Это уровень кентукийского бурбона. Тебе еще учиться и учиться...
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26.08.2020 12:11 Відповісти
не учи отца и баста, сынок. Кукурузные бурбоны - от безнадеги для лохов. Ячмень, торф, вода и испанский дуб - наше всё.
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26.08.2020 12:47 Відповісти
Скотча солодового??? ))) а каким он еще может быть? Весь скотч солодовый. Ты имел в виду singl malt, ординарный аиски, тот, что здесь называют "односолодоввм", не купажированный? Ну так слышал звон, да не знаешь, где он. Не понтуйся, дилетант
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26.08.2020 12:49 Відповісти
Single, gosh, my fingers...
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26.08.2020 12:51 Відповісти
Скотч делается из смеси ( blended ) зерновых и солодовых спиртов. А солодовый ( malt ) только из солодовых. А односолодовый - из солода ячменя и воды одной местности. Тебе, щенок, еще пить и пить.
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26.08.2020 14:20 Відповісти
Юноша, вы настолько тупы, что отваживаетесь выстаалять свою тупость на показ...
Шотландский виски не "делается". Его получают в процессе дистилляции и выдержки спиртов. Но не любых зерновых, придурок, запомни, а именно ячменя. Односолодовым называют виски не купажированный, долбойоб, а из солода одной ферментации одной партии урожая, ипанько зебильный. Короче говоря, ты - из тех поверхностных юношей, которым какая разица. И просвещать тебя, ослик - напрасно убивать время... и ни один из бурбонов невозможно сравнить с любым из Глэнов, тупица.
Ты уже второй такой за сегодня... первый елозил мне мозги утром - яркая тупица, но, надо признать, ты его в *********** превзошел...

Так, для прикола, ты голосовал за зеленьськово??? Ну просто, чтобы апредь не тратить время на идиотов...
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26.08.2020 14:44 Відповісти
помоему у кого сегодня на таможне будет большой праздник...
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26.08.2020 10:49 Відповісти
На Львівській митниці сьогодні буде позаплановий корпоратив...
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26.08.2020 10:55 Відповісти
тю, всего пятьсот...явно промышленные масштабы
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26.08.2020 10:55 Відповісти
Везти на бусі півтони ваги і надіятись, що не побачать? Хм...
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26.08.2020 10:56 Відповісти
Видно просто прикормленный таможенник заболел, а напарников предупредить забыл
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Ну і гульнуть сьогодні...
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26.08.2020 11:25 Відповісти
Классный вискарь ,ищите из своих ,какая то ***** сдала 😠
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26.08.2020 11:30 Відповісти
Без договорняка такое никто не повезёт, просто проверка не ожиданная
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26.08.2020 11:33 Відповісти
Обещали на проззоро конфискат выставлять, после нефёдова ещё два сменилось таможенника и где? Если натуральный виски, думаю накладные у водилы есть, растаможьте и реалитзуйте. А бабло в бюджет
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Литровый 20 евро, почти 10 тысяч евро. Могли и склад взять и найти фальшивые марки. Странно что не придумали, как проверить натуральная акцизная марка или нет
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26.08.2020 11:39 Відповісти
Классный вискарь ,ищите из своих ,какая то ***** сдала 😠
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26.08.2020 13:22 Відповісти
Al Be та ладно , ирландский лучше, ну на вкус и цвет , шотландский уже поднадоел
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26.08.2020 13:25 Відповісти
 
 