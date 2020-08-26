Двоє постраждалих від вибуху в гуртожитку військового полігону "Десна" перебувають у комі

Двоє постраждалих від вибуху у військовому гуртожитку, який стався 24 серпня в селищі Десна Чернігівської області, зараз у комі.

Про це УНІАН повідомили в навчальному центрі "Десна", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, цивільна дівчина, яка постраждала від вибуху, впала в кому після операції, яку їй провели вчора у військовому госпіталі.

"Її стан медики характеризують як важкий. Ще один військовий, який теж постраждав від вибуху, перебуває в медикаментозній комі", - розповіли в навчальному центрі.

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Нагадаємо, на території 169-го Навчального центру "Десна" увечері 24 серпня в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого один військовий загинув, ще двоє дістали травми.