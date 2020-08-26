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Двоє постраждалих від вибуху в гуртожитку військового полігону "Десна" перебувають у комі

Двоє постраждалих від вибуху в гуртожитку військового полігону

Двоє постраждалих від вибуху у військовому гуртожитку, який стався 24 серпня в селищі Десна Чернігівської області, зараз у комі.

Про це УНІАН повідомили в навчальному центрі "Десна", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, цивільна дівчина, яка постраждала від вибуху, впала в кому після операції, яку їй провели вчора у військовому госпіталі.

"Її стан медики характеризують як важкий. Ще один військовий, який теж постраждав від вибуху, перебуває в медикаментозній комі", - розповіли в навчальному центрі.

Також дивіться: За фактом вибуху в гуртожитку військового полігону "Десна" відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, на території 169-го Навчального центру "Десна" увечері 24 серпня в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого один військовий загинув, ще двоє дістали травми.

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вибух (4439) Чернігівщина (1584)


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Бардак у генералов.Зеля их не гоняет.То взорвут,то девчат переедут,то харасмент.Нема порядку в войсках.Анархия.Что не генерал,то кабан годованый.Вот и вчера назначил кабанчика.
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26.08.2020 11:00 Відповісти
Зеля гонять может только шкурку у тёзки.
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26.08.2020 12:36 Відповісти
сами виноваты.
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26.08.2020 11:07 Відповісти
Не боевые потери.
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26.08.2020 11:16 Відповісти
Армия потихоньку комплектуется совковыми лампасниками ,разжиревшими ган*онами и откровенными предателями и самодурами. Боевые офицеры и адекватные генералы убираются и переводятся на бумажные должности и потом выжимаются из Армии.Если вы сейчас проанализируете весь командный состав ВСУ то не найдёте там практически ни одного генерала способного принимать осмысленные решения и брать на себя ответственность за свои приказы,лизоблюды,приспособленцы,трусы и дезертиры.
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26.08.2020 11:29 Відповісти
Оружие- инструмент для убийства , требующее уважения и ему пофиг кого А играть можно тем ,что между ног.
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26.08.2020 13:28 Відповісти
 
 