Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ
У столиці Білорусі вчора були затримані як мінімум 20 осіб: частина з них під час і після акції біля Міністерства освіти, частина - на майдані Незалежності.
Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.
Серед затриманих лікар-онколог Дмитро Александров. Ніч він провів в ізоляторі на Окрестіна, сьогодні його повинні судити. За інформацією правозахисників, з вечора 24 серпня перестав виходити на зв'язок працівник МТЗ Максим Мітуневич, який брав участь у страйку і мітингах.
У регіонах наймасовішим затриманням відзначився Гродно. У місті були затримані 28 співробітників "Гродно Азот", їх протримали в РВВС кілька годин і відпустили після складання протоколів. Проти учасників акції протесту, що відбувалася біля будівлі Жовтневого РВВС застосували сльозогінний газ.
Телеграм-канал hrodna.life повідомив, що, коли учасники акції почали розходитися, їх стали затримувати люди в штатському. Після цього почалася бійка, а прибулі омонівці застосували сльозогінний газ.
Повідомляється про затримання також в Гомелі, Бобруйську, Могильові.
Нагадаємо, в Мінську вчора біля Міністерства освіти зібралися вчителі, які не згодні з висловлюванням влади, що в школі повинні працювати тільки ті, хто розділяє державну ідеологію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У випадку Білорусі "мирний протест" потрібний лише для одного..
"через палку омонівця -до прочистки мозку пацифіста"...
читаю, например:
Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
И заявка: учителя должны разделять в обязательном порядке " государственную идеологию". при том, что такой не может существовать по дефолту!
Что скажем об соблюдениии
Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом.
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста.
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. ?
Очевидно, классическое " где ваши доказательства"?
Білорусь все-таки не такий гнилий варіант,як рашка...)
Чомусь вірю у це..
"Опыт - дитя ошибок трудных", не так ли?
Надо было про Чебурашку петь или Взвейтесь кострами...хотя нет,ментам костры не нравятся...про кузнечика тоже не катит...пойте боже царя храни.
Овцы своим блеяньем решили напугать волка...
Да,волк может отступить,но только для того чтобы перевести дух от смеха
Страна подопытных овец и тупорылых сцыкливых баранов.
а то ка кто он нервозен и агресивно себя ведет, бегает с автоматом, все угрожает и угрожает... че с ним