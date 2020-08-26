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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ

Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ

У столиці Білорусі вчора були затримані як мінімум 20 осіб: частина з них під час і після акції біля Міністерства освіти, частина - на майдані Незалежності.

Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих лікар-онколог Дмитро Александров. Ніч він провів в ізоляторі на Окрестіна, сьогодні його повинні судити. За інформацією правозахисників, з вечора 24 серпня перестав виходити на зв'язок працівник МТЗ Максим Мітуневич, який брав участь у страйку і мітингах.

У регіонах наймасовішим затриманням відзначився Гродно. У місті були затримані 28 співробітників "Гродно Азот", їх протримали в РВВС кілька годин і відпустили після складання протоколів. Проти учасників акції протесту, що відбувалася  біля будівлі Жовтневого РВВС застосували сльозогінний газ.

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Телеграм-канал hrodna.life повідомив, що, коли учасники акції почали розходитися, їх стали затримувати люди в штатському. Після цього почалася бійка, а прибулі омонівці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється про затримання також в Гомелі, Бобруйську, Могильові.

Нагадаємо, в Мінську вчора біля Міністерства освіти зібралися вчителі, які не згодні з висловлюванням влади, що в школі повинні працювати тільки ті, хто розділяє державну ідеологію.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+9
довольно давно услышал одну фразу, не помню кто автор, но она очень подходит сегодняшней Беларуси: "мирный протест - самая глупая форма покорности".
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26.08.2020 11:03
+3
Вообщем Майдан не прошел и хорошо.Жизнь продолжается.
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26.08.2020 11:00
+3
На кол бунтовщиков хабаровских этих. А опосля в кандалы и на Колыму. Договорились уже до того, что путен оказываецца ***** последнее. Крамольники то какие...
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26.08.2020 11:12
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Вообщем Майдан не прошел и хорошо.Жизнь продолжается.
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26.08.2020 11:00 Відповісти
На кол бунтовщиков хабаровских этих. А опосля в кандалы и на Колыму. Договорились уже до того, что путен оказываецца ***** последнее. Крамольники то какие...
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26.08.2020 11:12 Відповісти
бацка , оказываеца, умеет сажать не только бульбу
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Ты из #ябатек будешь?
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26.08.2020 11:13 Відповісти
довольно давно услышал одну фразу, не помню кто автор, но она очень подходит сегодняшней Беларуси: "мирный протест - самая глупая форма покорности".
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Этот тезис сказал Александр Невзоров 1 мая прошлого года.
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26.08.2020 11:06 Відповісти
точно, у Невзорова услышал.
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26.08.2020 11:10 Відповісти
мирний протест можна вітати тоді,коли країна цивілізована...хоча б відносно... тоді нові вибори "проканають"..

У випадку Білорусі "мирний протест" потрібний лише для одного..
"через палку омонівця -до прочистки мозку пацифіста"...
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26.08.2020 13:50 Відповісти
Зачем Лукашеску отравил Навального?А чтобы Хабаровский Майдан аставить.
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26.08.2020 11:03 Відповісти
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 1107
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26.08.2020 11:09 Відповісти
Так ты и расскажи, пендос лаптеногий.
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26.08.2020 11:14 Відповісти
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 8035 Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 6287
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26.08.2020 11:12 Відповісти
Лукашенко *****.
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26.08.2020 11:16 Відповісти
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 3894Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 979
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26.08.2020 11:16 Відповісти
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 48РАБссия братья...Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 4111Чикатилы
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26.08.2020 11:20 Відповісти
А дальше, партизанская война.
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26.08.2020 11:21 Відповісти
Для успешного протеста беларусам не хватает двух человек - Андрія Парубія та Олександра Турчинова
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26.08.2020 11:23 Відповісти
Nelegativnaja vlast boritsia protiv mirnogo naroda
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26.08.2020 11:26 Відповісти
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 2534
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26.08.2020 11:30 Відповісти
Беларусы , вот вы стебались с нас , но у нас протесты закончились революцией и победой , а ваши протесты неуклонно ведут вас к позору и поражению ! Мобилизуйтесь , будьте едины , и если уже организовали оппозиционный Коордиционный штаб , так не давайте их арестовывать , станьте десятки тысяч вокруг них и не расходитесь , пока не уйдёт кровавый убийца Лукашенко !
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26.08.2020 11:53 Відповісти
Все же любопытно .. каким таким путем можно пресечь многочисленное и систематическое нарушение законов государства государственной же ( якобы) властью. Потому что трудно назвать статью белорусской же конституции из 1-2 разделов, которые бы эта власть систематически, в грубой и извращенной форме, по предварительному сговору группы лиц, не нарушила бы.
читаю, например:
Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.
Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
И заявка: учителя должны разделять в обязательном порядке " государственную идеологию". при том, что такой не может существовать по дефолту!
Что скажем об соблюдениии
Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом.
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста.
Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. ?
Очевидно, классическое " где ваши доказательства"?
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26.08.2020 12:06 Відповісти
Слишком боязливые эти протестующие, вышел батька с автоматом и всех разогнал.
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26.08.2020 12:08 Відповісти
не все зразу.. )

Білорусь все-таки не такий гнилий варіант,як рашка...)
Чомусь вірю у це..
Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 8646
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26.08.2020 13:53 Відповісти
У них еще нет ни опыта, ни теоретической основы... Слишком долго меняли права на чечевичную похлебку.
"Опыт - дитя ошибок трудных", не так ли?
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26.08.2020 13:48 Відповісти
Не те песни пели))
Надо было про Чебурашку петь или Взвейтесь кострами...хотя нет,ментам костры не нравятся...про кузнечика тоже не катит...пойте боже царя храни.
Овцы своим блеяньем решили напугать волка...
Да,волк может отступить,но только для того чтобы перевести дух от смеха
Страна подопытных овец и тупорылых сцыкливых баранов.
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26.08.2020 14:22 Відповісти
а у Председателя точно " 80 прОцэнтов поддержки" ? )))
а то ка кто он нервозен и агресивно себя ведет, бегает с автоматом, все угрожает и угрожает... че с ним
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26.08.2020 16:42 Відповісти
 
 