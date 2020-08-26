Близько пів сотні людей затримано в Мінську і регіонах 25 серпня: в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ

У столиці Білорусі вчора були затримані як мінімум 20 осіб: частина з них під час і після акції біля Міністерства освіти, частина - на майдані Незалежності.

Про це повідомляє Tut.by, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих лікар-онколог Дмитро Александров. Ніч він провів в ізоляторі на Окрестіна, сьогодні його повинні судити. За інформацією правозахисників, з вечора 24 серпня перестав виходити на зв'язок працівник МТЗ Максим Мітуневич, який брав участь у страйку і мітингах.

У регіонах наймасовішим затриманням відзначився Гродно. У місті були затримані 28 співробітників "Гродно Азот", їх протримали в РВВС кілька годин і відпустили після складання протоколів. Проти учасників акції протесту, що відбувалася біля будівлі Жовтневого РВВС застосували сльозогінний газ.

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Телеграм-канал hrodna.life повідомив, що, коли учасники акції почали розходитися, їх стали затримувати люди в штатському. Після цього почалася бійка, а прибулі омонівці застосували сльозогінний газ.

Повідомляється про затримання також в Гомелі, Бобруйську, Могильові.

Нагадаємо, в Мінську вчора біля Міністерства освіти зібралися вчителі, які не згодні з висловлюванням влади, що в школі повинні працювати тільки ті, хто розділяє державну ідеологію.