"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич

Представництво президента в Автономній Республіці Крим висловило свою позицію щодо можливості відновлення водопостачання в окупований Крим. Україна не повинна вирішувати питання замість держави-окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Зеленського в Криму Антон Кориневич.

За словами Кориневича, це питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно.

"Воду в Крим до деокупації подавати не можна. Це дуже значні важелі впливу і тиску на державу-окупанта", - заявив він.

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Кориневич сказав, що питання про відновлення водопостачання в Крим порушать, коли Росія піде з півострова.

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в окупований Крим.