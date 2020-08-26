"Воду в Крим до деокупації подавати не можна", - представник президента в АРК Кориневич
Представництво президента в Автономній Республіці Крим висловило свою позицію щодо можливості відновлення водопостачання в окупований Крим. Україна не повинна вирішувати питання замість держави-окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Зеленського в Криму Антон Кориневич.
За словами Кориневича, це питання, яке держава-окупант не може вирішити самостійно.
"Воду в Крим до деокупації подавати не можна. Це дуже значні важелі впливу і тиску на державу-окупанта", - заявив він.
Кориневич сказав, що питання про відновлення водопостачання в Крим порушать, коли Росія піде з півострова.
Перший президент України і глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в окупований Крим.
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Проблема значно складніша, щоб Крим став придатним для життя, а не солончаком, Дніпро промивав грунти купу років. Зараз вода втікає, а сіль підіймається - пішов зворотній процес. Поля не зрощуються, річки зникли, великі скважини не мають дебету і в колодязях або пусто, або солоно.
Потрібна повноцінна заміна каналу, меліорація і час.
на добровольных маразматических началах.
дай ему целого сивоху и он сможет утолить не только жужду...
воды нет, но вы держитесь там.. всего хорошего!
вот-вот. после деоккупации ещё пару лет подумать надо. будет прививкой родноговеньцам.
5 лет до вас не было никаких проблем с этим вопросом.
Заткнитесь и все будет спокойно и дальше!
Конченные дебилы, бл.ять!!!
Так, "крымнашики" ?..
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1298358883719815175 11 ч
Якщо хтось хоче покарати Кравчука за державну зраду через Будапештський меморандум - у вас є така можливість. Бо саме зараз Кравчук готує нову зраду - визнання російсько-української війни «внутрішнім конфліктом». Це теж буде закріплено якомось Будапештським меморандумом -2
. При этом с 7 сентября город по плану перейдет на режим потребления в размере всего 100 тысяч кубометров в сутки.
Чтобы обеспечить Симферополь, российские власти в течение лета строили трубопроводы из других водохранилищ(***переливали з пустого в порожнє) , однако эти усилия, очевидно, не помогли облегчить ситуацию
Иначе интерпретировать слова старого коммуниста не получается. Кравчук собирается вынести тему Крыма за скобки Минских договоренностей. Более того, кремлевская шестерка снова заговорила о подаче воды в оккупированное гетто.
О воде на аннексированный Крым при Порошенко даже заикнуться боялись.
Зато кадры Зеленского о воде на Крым говорят постоянно: Шмыгаль, Дубинский, Арахамия, Разумков, Кравчук etc.
Но, теперь капитулянты стали добавлять ремарку, мол, если возникнет гуманитарная катастрофа и вода только для населения, а не военных и предприятий.
Кравчук, ты идиот? Гуманитарная катастрофа настала в 2014 году с момента оккупации Крыма. Согласно международному праву, ответственность за катастрофу несет страна-оккупант.
И как ты собираешься делить воду между крымчанами, понаехами и вояками? Шлагбаумом что ли?
Крымской воды населению достаточно. Не хватает ее военным базам агрессора и понаехавшим оккупантам.
Если бы кто-то из министров СССР в 1941-42 гг. предложил помочь населению оккупированной Украины или Беларуси, то их бы расстреляли по законам военного времени.
У нас идет война. Странно, что мы терпим такие предложения от врагов украинского народа.
К слову, я уверен, что у Зеленского давно обещали подать воду оккупантам. Все восстановительные и ремонтные работы канала на полуострове проведены. Оплачивает их, разумеется, Москва.
Сорить деньгами из без того дефицитного бюджета просто так никто бы не стал. Значит, в Кремле уверены в зраде Зеленского и ждут водички. Поверьте, агрессоров там припекло.
И если Зеленский только подумает о подаче воды на Крым, а фактически о сдаче Крыма, то украинцев ничто не может сдерживать от народного трибунала над такой властью по законам военного времени. Это наше конституционное право.