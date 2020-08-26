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Новини Парламентські вибори-2019
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Сьогодні стартував виборчий процес довиборів до Ради у 208 окрузі на Чернігівщині, - ЦВК

Сьогодні стартував виборчий процес довиборів до Ради у 208 окрузі на Чернігівщині, - ЦВК

У середу, 26 серпня, починається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 серпня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, загалом за попередніми підрахунками в цих виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців.

Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні.

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У ЦВК додали, що о 24 годині 23 жовтня закінчиться передвиборча агітація, а до 9 листопада включно мають бути встановлені результати виборів.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 5 червня призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

Тіло обраного в окрузі №208 народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра") з вогнепальним пораненням голови було знайдено ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу.

25 жовтня 2020 року в Україні мають також відбутися чергові місцеві вибори.

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ВР (14942) вибори (6683) ЦВК (1177) Чернігівщина (1584)


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а ето шо - землечерпалка со дна отложения собирает или насос качает из резервуара удобрения, или лифт везет наверх торф со дна болота?
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26.08.2020 11:10 Відповісти
Зелене болото бездонне.
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26.08.2020 11:17 Відповісти
Главный "Скотиняка" скорей всего победит...
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26.08.2020 11:10 Відповісти
хай буде. а то 3,14дарасів в раді багато, хай і гей буде.
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26.08.2020 11:13 Відповісти
Рада без Ляшка шо баба без сраки.
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26.08.2020 11:18 Відповісти
 
 