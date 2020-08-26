За добу в Києві виявили 95 нових випадків COVID-19, дві людини померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 95 осіб. Двоє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 47 жінок віком від 22 до 85 ле, 42 чоловіки віком 19 до 82 років, 3 дівчинки від 5 до 17 років і 3 хлопчики від 6 до 17 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Всього коронавірус побороли 3907 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському - 13 випадків і 12 випадків в Оболонському районі.