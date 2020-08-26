Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" оголошено в розшук, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що двоє із чотирьох підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" були оголошені в розшук.
Про це сказав Аваков на пресконференції в Нацбанку в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вранці працівниками Національної поліції були затримані люди, які організували підпал автомобіля програми "Схеми" Радіо Свобода. Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази. Один з них це мешканець Луганська, спільник його - це киянин, ще двоє встановлені та оголошені в розшук. Слідство триватиме і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитися з особливою ретельністю", - сказав Аваков
Нагадаємо, в ніч із 16 на 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".
За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.
Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".
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Вера в "свободную прессу" в наше время выглядит смешно.
Или полиции надо показать поимку целой банды?
На хате бульбуляторы стоят, при обыске наркота и патроны уже наверняка задокументированы и чувачков выбор или берут на себя поджог по статье порча имущества с гражданско-правовая ответственностю в виде с возмещением ущерба или хранение производство и сбыт наркоты со сроком от трёх до восьми да ещё и в группе. А теперь вопрос в зал: что выберут эти чудесные ребята? Ну и работаем дальше!
Потім українцям зі своїх податків потрібно буде плати компенсацію незаконно засудженим, а авакови, геращенки, вовки будуть купувати нові вілли.
Там БІЛІ нитки. Про це писалось неодноразово і детально.
Навіть зріст Антоненка не відповідає зросту злочинця.
В правильності слідства сумніваються навіть керівники "Української правди", де працює його цивільна дружина і де працював сам Шеремет.