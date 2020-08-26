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Новини
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Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" оголошено в розшук, - Аваков

Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі автомобіля

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що двоє із чотирьох підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" були оголошені в розшук.

Про це сказав Аваков на пресконференції в Нацбанку в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці працівниками Національної поліції були затримані люди, які організували підпал автомобіля програми "Схеми" Радіо Свобода. Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази. Один з них це мешканець Луганська, спільник його - це киянин, ще двоє встановлені та оголошені в розшук. Слідство триватиме і ми будемо інформувати. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитися з особливою ретельністю", - сказав Аваков

Нагадаємо, в ніч із 16 на 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (2189) підпал (668) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+7
Это кем же нужно быть, чтобы верить Портнову, которого даже на Кипре признали говнометом?
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26.08.2020 11:32
+6
Интересно, на Портнова выйдут?
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26.08.2020 11:23
+6
После дельца Шеремета, луцкого "террориста" и других зашкваров авакова-геращенко вы верите в то, что сядут виновные?
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26.08.2020 11:31
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Ну да, грантоедов абидели, Амэрыка в гневе, Аваков напрягся.
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26.08.2020 11:21 Відповісти
А вы Степанов сочувствуете поджигателям или впринципе против свободной прессы , а может путлер дал приказ .
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26.08.2020 11:40 Відповісти
Какой путлер? Всё, что не нравится порохоботу - то путлер?
Вера в "свободную прессу" в наше время выглядит смешно.
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26.08.2020 12:51 Відповісти
Интересно, на Портнова выйдут?
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26.08.2020 11:23 Відповісти
Это кем же нужно быть, чтобы верить Портнову, которого даже на Кипре признали говнометом?
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков - Цензор.НЕТ 6141
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Поправочка, дело против Портонова открыли в Панаме.
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26.08.2020 11:33 Відповісти
Какой-то прибабаханный заказчик! Какой смыл нанимать 4-е человека, чтобы спалить одну тачку?
Или полиции надо показать поимку целой банды?
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26.08.2020 11:27 Відповісти
Заказчику важно чтоб спалили. Или ты думаешь он с ними собеседования и тимбилдинг проводил? Нанял кого то одного, а тому было скучно без дружбанов шкодить. Теперь им будет весело сидеть вместе по резонансному делу.
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26.08.2020 11:29 Відповісти
После дельца Шеремета, луцкого "террориста" и других зашкваров авакова-геращенко вы верите в то, что сядут виновные?
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26.08.2020 11:31 Відповісти
зачем задавать вопросы стороннику портнова?
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26.08.2020 11:37 Відповісти
Я не знаю чей он сторонник.
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26.08.2020 11:39 Відповісти
Ахахаха! Сами заказали - сами и нашли. И что не удивительно "работают дальше")
На хате бульбуляторы стоят, при обыске наркота и патроны уже наверняка задокументированы и чувачков выбор или берут на себя поджог по статье порча имущества с гражданско-правовая ответственностю в виде с возмещением ущерба или хранение производство и сбыт наркоты со сроком от трёх до восьми да ещё и в группе. А теперь вопрос в зал: что выберут эти чудесные ребята? Ну и работаем дальше!
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26.08.2020 11:50 Відповісти
Чому не арештували ідейного натхненека і організатора підпалу, ворога України Портнова?
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26.08.2020 11:30 Відповісти
Сюрприиииз) Уже задержан чувак который поджег авто "Схем"! Им оказался гражданин имеющий отношение к БПП))"Корреспондент" внештатный газеты "Солидарность"блока порошенко. Свидетельство выдано в 2018году. Порохоботы перешли на партизанщину.ОПГ порошенко и не такое еще устроит
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26.08.2020 11:44 Відповісти
Антоненко, Кузьменко, Дугарь преступники?
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26.08.2020 11:47 Відповісти
Суд решит.
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26.08.2020 11:54 Відповісти
Вовчий? Цей вирішить ...
Потім українцям зі своїх податків потрібно буде плати компенсацію незаконно засудженим, а авакови, геращенки, вовки будуть купувати нові вілли.
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26.08.2020 11:56 Відповісти
Який є такий і вирішить. Якщо "білими нитками" без проблем вийдуть, а якщо ні то звиняйте. Ні хто не має права забирати чуже людське життя, навіть якщо ти бринчишь на гітарі все життя, чи десь значився лікарем чі санітаркою. А там не білі нитки, у будь якому разі іншої альтернативи немає. Павлюченків свого часу випустили, але вони були реальними вбивцями судді. Той суддя завдав своїми рішеннями багато шкоди і горя Павлюченкам. То була свого роду вендетта. Але в цьому випадку це не вендетта. Це використання СБУ завербованих агентів в сліпу. Гра в агентів дуже їм подобалась мабуть і не від великого розуму скажу я Вам. Тому хай суд вирішить, тим паче що в цій справі СБУ грає проти Нацполіції і відверто кришує обвинувачених, це видно і по матеріалам справи які де інде вилазять в пресу. Тому тут діло в суді і без варіантів. Те що я знаю по цій справі, так те то що там забагато цікавого. І те що зливається в пресу то пух. М'ясо в середині і воно смердить.
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26.08.2020 12:59 Відповісти
"А там не білі нитки"

Там БІЛІ нитки. Про це писалось неодноразово і детально.
Навіть зріст Антоненка не відповідає зросту злочинця.
В правильності слідства сумніваються навіть керівники "Української правди", де працює його цивільна дружина і де працював сам Шеремет.
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Керівники УП занадто часто чоловіків хоронять. І по Антоненку там багато цікавого, ви експертизи бачили? На парканах теж пишуть багато цікавого на те вони й паркани але паркани то не суд. Майте терпіння, адвокатів багато деякі "блатні істерики" влаштовують але то не допоможе. Все вирішують факти. Той факт що трійця синхронно виключила телефони вечері є фактом і таких фактів там багато. Хай їх оцінює суд.
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26.08.2020 13:14 Відповісти
Покажіть експертизи, які ви вважаєте правдоподібними.
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26.08.2020 13:51 Відповісти
Ну под гаджубасом или феном не только в "солидарность" вступишь) Бульбуляторы им видимо для журналистских расследований выдают внештатно)
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26.08.2020 11:53 Відповісти
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26.08.2020 11:56 Відповісти
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск. А пока длиться розыск, двое из четырех подозреваемых представлены к внеочередным званиям и награждены государственными наградами.
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26.08.2020 12:44 Відповісти
 
 