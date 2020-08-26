Пересування в масках, гнучкий графік і уроки на вулиці: в Міносвіти оприлюднили вимоги до шкіл з 1 вересня

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Так, вхід до закладу освіти і пересування по ньому будуть можливі лише у масці або респіраторі, однак учні 1-4 класів зможуть знаходитись у школі без них. Водночас у регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендовано використовувати захисні щитки. Відповідні вимоги до протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Протиепідемічні заходи розроблено для закладів позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, а також профтехів і вишів.

Вхід до приміщень закладу можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, натомість їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями закладу. Водночас для учнів 1-4 класів вхід до закладу та пересування приміщеннями можливі без маски або респіратора. В регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

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Персонал закладу допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка та після проведення безконтактної термометрії. У випадку виявлення температури понад 37,2 С або ознак гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається до закладу.

Перед початком занять педагоги мають опитувати учнів або студентів щодо самопочуття та наявності симптомів COVID-19. Якщо виявлено ознаки респіраторної хвороби, здобувач має бути тимчасово ізольований у спеціальному приміщенні закладу, після чого про випадок інформують батьків або законних представників і приймається рішення про направлення здобувача до закладу охорони здоров’я.

У разі підтвердження хвороби COVID-19 в одного зі здобувачів, всі інші здобувачі відповідного класу або групи повинні піти на самоізоляцію.

У закладах освіти необхідно:

організувати місця для обробки рук антисептикамина всіх входах до закладу, позначити їх яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук;

забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук в санітарних кімнатах;

забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками– біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;

обладнати медичні пункти необхідними засобами– безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту тощо;

розмістити плакати, банерипро респіраторну гігієну та етикет кашлю;

обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування закладів – педагогічних нарад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо;

створити можливості для організованого руху закладом– використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

очистити та дезінфікуватиповерхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо після занять в кінці робочого дня;

проводити провітрювання впродовж не менш ніж 10 хв після кожного заняття.

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Пересування здобувачів між кабінетами і аудиторіями необхідно мінімізувати.Зокрема, впродовж дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії/кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін, передбачити у розкладі можливість визначати різний час початку та закінчення занять для різних класів та груп. Крім того, за можливості заняття можна проводити на відкритому повітрі.

Під час карантину не дозволяється організація харчування за типом "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків. Під час харчування відстань між столами повинна складати не менш ніж 1,5 м, а за одним столом має знаходитись не більш як 4 особи. У разі неможливості забезпечити дітей гарячим харчуванням необхідно організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 С.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати в кінці робочої зміни. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.

Керівники та медичний персонал закладів мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо заходів профілактики, реагування на виявлені симптоми коронавірусної хвороби, а також розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з COVID-19.

Нагадаємо, 25 серпня 2020 року стартував онлайн-курс про дистанційне та змішане навчання для педагогів і керівників шкіл та профтехів. Перший модуль курсу – про можливості дистанційного та змішаного навчання – вже доступний за посиланням.