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Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі

Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил розкрили подробиці підриву групи українських військових на Донбасі, унаслідок якого двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у фейсбуці.

За даними штабу, військовослужбовці Об'єднаних сил підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Вони здійснювали огляд місцевості.

Попередньо встановлено, що проросійські терористи скинули протипіхотну міну на ділянку пересування українських військових дистанційно - з використанням БПЛА.

У результаті вибуху двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень і зараз перебувають на лікуванні. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

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Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі 01

Автор: 

штаб (1092) перемир’я (892) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вы знаете! Вот второй час сижу в тырнете и вычитываю, о так званых договорах о прекращении боевых действий в войнах. Полный НОЛЬ информации, чтобы одна сторона выступала в роли "мазохистов".С одного выстрела любой стороны,сразу анулировались любые договоры! НАС ДЕРЖАТ ЗА ИДИОТОВ!
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26.08.2020 11:28
+45
"С воздуха не считается!" - В.А.Зеленский
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26.08.2020 11:29
+39
ну шо, зелесрань миролюбивая, БПЛА у бойцов на передке отобрала? на чьей это совести?
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26.08.2020 11:29
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Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1298510819848790023 1 ч

Вы знаете! Вот второй час сижу в тырнете и вычитываю, о так званых договорах о прекращении боевых действий в войнах. Полный НОЛЬ информации, чтобы одна сторона выступала в роли "мазохистов".С одного выстрела любой стороны,сразу анулировались любые договоры! НАС ДЕРЖАТ ЗА ИДИОТОВ!
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26.08.2020 11:28 Відповісти
Зараз путін вивозить терористів в Білорусь для протидії опозиції, саме час йти у наступ!
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26.08.2020 11:52 Відповісти
да-да, еще рептилоиды в Беларусь тоже все поехали. Самое время для тебя сбежать из палаты.
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26.08.2020 11:57 Відповісти
поскольку у тебя любофь с санитаром, ты точно не побежишь
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26.08.2020 12:08 Відповісти
Та ладно, они у нас окапываются, подправляют укрепления и инфраструктуру, пополняют боеприпасы, топливо, ремонтируют технику. Если Зеля не пойдет на план Кабаева по срочному впихиванию этой онкологии в Украину, все возобновится с новой силой.
Договорам с кацапами верят только идиоты, клоуны и предатели...
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26.08.2020 13:19 Відповісти
клоуны и предатели слід писати клоуны - предатели.
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26.08.2020 16:03 Відповісти
ермак с фсб=шным погонялом "козырь" категорически запрещает идти в наступление!
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Єрмак вже має сидіти на параше у в'язниці за всі корупційні оборудки свого брата.
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26.08.2020 15:02 Відповісти
ну шо, зелесрань миролюбивая, БПЛА у бойцов на передке отобрала? на чьей это совести?
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26.08.2020 11:29 Відповісти
"С воздуха не считается!" - В.А.Зеленский
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26.08.2020 11:29 Відповісти
Та за ініціативи цього вилупка такі втрати вже не вважаються бойовими. З тиждень тому підірвалися двоє наших бійців і один з них загинув, проте блазень репетував 24-го що вже місяць, як ніхто не гинув на Сході...
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26.08.2020 11:37 Відповісти
Це ж необережне поводження з міною.
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26.08.2020 11:31 Відповісти
Ви обережніше з формулюваннями.
При владі клоуни.
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Яке потягне за собою необережне поводження з клоунами...
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26.08.2020 11:48 Відповісти
у Французов есть луковый супчик...а у на с будет супчик клоунский....
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26.08.2020 11:56 Відповісти
а нельзя с ними договориться, чтоб такую же кинули на Госдачу пана зелупы?
Если на фронте можно, и это не нарушение - то и в тылу Бог велел, не?
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26.08.2020 11:33 Відповісти
Низзя, вдруг там Ермак случайно на ней подорвется? Кто ж будет Вавке указания из Москвы передавать?
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26.08.2020 11:59 Відповісти
как сказал Зе-главное не стрелять и все-войне конец...( для рояля конец)
А моны не в счет..маскалиские войска на нашей территории не в счет..
не стеляют-значит конец..
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26.08.2020 11:36 Відповісти
Украинский президент не боится разговаривать с Путиным.
Он также верит, что разговорами с ним можно договориться о мире.
Об этом сам https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский сказал в интервью «Euronews».
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26.08.2020 11:38 Відповісти
Так буквально пару дней назад ЗЕ заявлял что у нас ТИШИНА!!
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26.08.2020 11:39 Відповісти
Война - это мир перемирие.
Безответные обстрелы ВСУ - это режим прекращения огня.
Санитарные потери - это травмы.
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26.08.2020 11:40 Відповісти
Клоун уклоніст параженєц це головнокомандувач
Армія мова віра це барига наживающійся на вайнє
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26.08.2020 11:50 Відповісти
"террористы сбросили противопехотную мину на участок передвижения украинских военных дистанционно - с использованием БПЛА" Источник: https://censor.net/n3215869

Наче все норм... Але:
"подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2" Источник: https://censor.net/n3215869

В мене розрив мізків! А натягували теж з БПЛА?

Ну і це ж ніяк не бойові втрати - не стріляли ж!
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26.08.2020 11:46 Відповісти
випередив мене - теж саме питання
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26.08.2020 11:51 Відповісти
Вистрєла ж небило. Просто метеорит упал с Дири- так в ОПУ прокоментують подію.
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26.08.2020 11:47 Відповісти
я не очень понимаю в минах, но как можно растяжку сбросить с воздуха? ее же поставить надо?
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26.08.2020 11:49 Відповісти
ой...не ищите логики в этих бреднях ))) шмаркле надо продержаться до переговоров с ****** и порадовать его куриной слепотой и готовностью...принять с любой стороны...
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26.08.2020 11:52 Відповісти
Википедия мина ПОМ-2
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26.08.2020 11:54 Відповісти
от же ж ***** чого навигадували...
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26.08.2020 12:00 Відповісти
если память не изменяет эта мина сама подымается в вертикальное положение и выстреливает нитки, есть модификации с микрофоном и сенсорами вибраций, не обязательно зацепиться за нитку ногой, можно просто идти мимо и она сработает на шаги, но её можно обмануть проехав на велосипеде.
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26.08.2020 12:23 Відповісти
да, я уже в википедии прочитал
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26.08.2020 12:58 Відповісти
т.е. 2 дня боялись об этом говорить..ибо как бы нарушение перемирия...или опять нет? не считается? ибо не сильно прицельно? а раненные сами виноваты - подставились...
а сначала брехали - подорвались на неустановленном предмете, установленном (пардон за тавтологию))) на тропе между опорниками...
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26.08.2020 11:50 Відповісти
Тепер все будуть списувати на травми і необережне поводження із зброєю
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26.08.2020 11:52 Відповісти
Откуда взялась мина?
"Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом"
Это вся официальная информация, к тому же не 100% достоверная т.к. "попередньо".
Когда закинута?
Чем закинута?
На какую территорию закинута, т.е. где герои осматривали местность - в своем расположении, или в серой зоне?
Все это никаким расследованием не установлено и официально не сообщено, но есть люди, которые уже все знают:
"пророссийские террористы сбросили противопехотную мину на участок передвижения украинских военных дистанционно - с использованием БПЛА."
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5500
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8122
- мира хачю. падлай буду
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26.08.2020 11:56 Відповісти
Якщо воно нелох, то хто ж тоді лохи?
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26.08.2020 11:56 Відповісти
73%
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26.08.2020 11:58 Відповісти
угадай с трех раз
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26.08.2020 11:58 Відповісти
жаль наших солдат, которые гибнут за амбиции клоуна
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Но ведь не стреляют же! Осел должен быть доволен: перемирие выполняется!
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Так это считается как-стреляют, " постреливают", или "самое длинное перемирие"?
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26.08.2020 12:07 Відповісти
Где-то неделю назад зебилы визжали, что подорвавшиеся на мине бойцы ВСУ это "небоевые потери". Эти потери тоже небоевые? По Шуту - дезертиру получается, раз не стреляют, значит и войны нет А как эта зеленая мразь, пафосно трепалась про "29 дней без потерь"
Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8487
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26.08.2020 12:07 Відповісти
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2020 12:10 Відповісти
Зепоц просто поимел армию.
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26.08.2020 12:12 Відповісти
это по словам нашего президента - на фронте - покой и благоденствие..., нашим военным поменьше бы про мир с рашкой читать, а еще меньше смотреть, особенно видосики в исполнении первого лица типо главнокомандующего, который секретную операцию слил и не поморщился...и еще "той стороне" за такое будет медаль, а может и орден, а нашим за аналогичное - штрафбат..., ишь чего удумали - родину защищать, сказано, мир, значит, мир...
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26.08.2020 12:31 Відповісти
Ничего себе бойцы: один комбат, второй сержант.
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Это у клоунов теперь называется не боевыми потерями...
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26.08.2020 12:50 Відповісти
Армии всех стран МИРА, - берите на вооружение - мины сбрасываются с ВОЗДУХА!!!
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26.08.2020 12:57 Відповісти
зайвий раз підтверджує шо клоун ворог України
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26.08.2020 13:00 Відповісти
сбрасывали же специально чтобы кто-то подорвался, и есть пострадавшие
отмазки про неопасные выстрелы уже не катят
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Понять и простить. Ведь в ордло не знали, что у нас уже месяц перемирие.
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26.08.2020 13:34 Відповісти
 
 