Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил розкрили подробиці підриву групи українських військових на Донбасі, унаслідок якого двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у фейсбуці.

За даними штабу, військовослужбовці Об'єднаних сил підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Вони здійснювали огляд місцевості.

Попередньо встановлено, що проросійські терористи скинули протипіхотну міну на ділянку пересування українських військових дистанційно - з використанням БПЛА.

У результаті вибуху двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень і зараз перебувають на лікуванні. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

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