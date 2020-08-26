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Міну скинули з повітря: штаб ООС про подробиці підриву бійців ЗСУ на Донбасі
У штабі операції Об'єднаних сил розкрили подробиці підриву групи українських військових на Донбасі, унаслідок якого двоє бійців зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ООС у фейсбуці.
За даними штабу, військовослужбовці Об'єднаних сил підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Вони здійснювали огляд місцевості.
Попередньо встановлено, що проросійські терористи скинули протипіхотну міну на ділянку пересування українських військових дистанційно - з використанням БПЛА.
У результаті вибуху двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень і зараз перебувають на лікуванні. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.
Топ коментарі
+48 Власов Сергей #321358
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+45 AbOriginal_UA
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+39 des_104
показати весь коментар26.08.2020 11:29
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Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1298510819848790023 1 ч
Вы знаете! Вот второй час сижу в тырнете и вычитываю, о так званых договорах о прекращении боевых действий в войнах. Полный НОЛЬ информации, чтобы одна сторона выступала в роли "мазохистов".С одного выстрела любой стороны,сразу анулировались любые договоры! НАС ДЕРЖАТ ЗА ИДИОТОВ!
Договорам с кацапами верят только идиоты, клоуны и предатели...
При владі клоуни.
Если на фронте можно, и это не нарушение - то и в тылу Бог велел, не?
А моны не в счет..маскалиские войска на нашей территории не в счет..
не стеляют-значит конец..
Он также верит, что разговорами с ним можно договориться о мире.
Об этом сам https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский сказал в интервью «Euronews».
мирперемирие.
Безответные обстрелы ВСУ - это режим прекращения огня.
Санитарные потери - это травмы.
Армія мова віра це барига наживающійся на вайнє
Наче все норм... Але:
"подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2" Источник: https://censor.net/n3215869
В мене розрив мізків! А натягували теж з БПЛА?
Ну і це ж ніяк не бойові втрати - не стріляли ж!
а сначала брехали - подорвались на неустановленном предмете, установленном (пардон за тавтологию))) на тропе между опорниками...
"Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом"
Это вся официальная информация, к тому же не 100% достоверная т.к. "попередньо".
Когда закинута?
Чем закинута?
На какую территорию закинута, т.е. где герои осматривали местность - в своем расположении, или в серой зоне?
Все это никаким расследованием не установлено и официально не сообщено, но есть люди, которые уже все знают:
"пророссийские террористы сбросили противопехотную мину на участок передвижения украинских военных дистанционно - с использованием БПЛА."
- мира хачю. падлай буду
отмазки про неопасные выстрелы уже не катят