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Новини Нормандські переговори
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Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" може відбутися в перших числах вересня, - Єрмак

Зустріч радників лідерів

Зустріч радників глав країн-учасниць "нормандського формату" планують провести до 10 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Дніпропетровщину зазначив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Сьогодні обговорюються дати, це перші числа вересня. Гадаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна зустріч радників лідерів держав - учасниць нормандського формату переноситься.

Журналіст Денис Казанський, який був залучений у Тристоронню контактну групу з питань Донбасу, заявив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була зірвана російською стороною.

Також читайте: Єрмак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки", - Кравчук

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+6
Немає жодної причини проводити зустріч, поки терористи здійснюють обстріли позицій ЗСУ, скидують міни на бійців ЗСУ та влаштовують різноманітні провокації! Владі потрібно зупинитись в її ЛГБТ миролюбстві, бо народ України не розуміє чому ми маємо дарувати терористам розстріл нашої групи евакуації і загибель сержанта який 4 дні не міг отримати медичну допомогу!
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26.08.2020 11:54
+5
А этот своё гнёт. Ну не сволочь прокацапская?
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26.08.2020 11:55
+1
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-25-08-20.html Оперативное мероприятие №16…GF
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского (.)

Перевірили. Єрмак - зрадник.
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26.08.2020 12:52
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А Козак сказав шо ніфіга. Вони планують.
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26.08.2020 11:54 Відповісти
Немає жодної причини проводити зустріч, поки терористи здійснюють обстріли позицій ЗСУ, скидують міни на бійців ЗСУ та влаштовують різноманітні провокації! Владі потрібно зупинитись в її ЛГБТ миролюбстві, бо народ України не розуміє чому ми маємо дарувати терористам розстріл нашої групи евакуації і загибель сержанта який 4 дні не міг отримати медичну допомогу!
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26.08.2020 11:54 Відповісти
А если не состоится Осел подаст в отставку?
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26.08.2020 11:55 Відповісти
А этот своё гнёт. Ну не сволочь прокацапская?
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Зеля в маске - вылитый ZErro
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26.08.2020 11:59 Відповісти
Вилете "ЗЕРО",тобто "НУЛЬ".
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26.08.2020 12:18 Відповісти
А Дєрьмак, це хто?!
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Это засланный козачок ермачок.
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26.08.2020 12:06 Відповісти
путинский шпиен все никак не угомонится, - все тебя слили, дурень!
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26.08.2020 12:18 Відповісти
що вже здав, щоб "посмотреть в глаза"???
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26.08.2020 12:50 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-25-08-20.html Оперативное мероприятие №16…GF
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести «проверку на вшивость» Зеленского (.)

Перевірили. Єрмак - зрадник.
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26.08.2020 12:52 Відповісти
 
 