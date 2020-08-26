Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" може відбутися в перших числах вересня, - Єрмак

Зустріч радників глав країн-учасниць "нормандського формату" планують провести до 10 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Дніпропетровщину зазначив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Сьогодні обговорюються дати, це перші числа вересня. Гадаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що у зв'язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна зустріч радників лідерів держав - учасниць нормандського формату переноситься.

Журналіст Денис Казанський, який був залучений у Тристоронню контактну групу з питань Донбасу, заявив, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була зірвана російською стороною.

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