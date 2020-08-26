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Новини
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Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв"

Зеленський щодо просування мирних переговорів:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори просуваються повільніше, ніж він очікував, але вірить у можливість досягнення миру вже цього року.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустрічі лідерів "нормандського формату" в Парижі в грудні 2019 року Зеленський говорив, що дає рік на досягнення результатів мирних переговорів. Журналістка зазначила, що вже серпень, і запитала, яка ситуація зараз і який прогрес був досягнутий за цей час.

"Просуваємося, я вважаю, але не так швидко, як я уявляв. Але зараз перемир'я. Буде зустріч у "нормандському форматі". По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування і 20 точок розмінування. Це дуже важливо.

Скільки ще часу знадобиться - я не знаю. Гадаю, за результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни. Коли? (Замислився) Якомога раніше. Я хочу вірити, що це станеться цього року. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене...", - сказав Зеленський.

За його словами, в команді минулого президента Петра Порошенка ніхто так сильно не хотів миру, як він, "навіть близько", ніхто не зробив так багато для миру і "ніхто не зможе покласти війні кінець швидше", ніж він.

Також читайте: Перемир'я на Донбасі відкриває вікно можливостей для переговорів, - Хуг

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) перемовини (2854) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+24
никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 5326
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26.08.2020 12:17
+19
ну да Вова.... это не причандалом елозить по пиано....
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26.08.2020 12:04
+19
Да уж. Чего под коксом не напредставляешь. За что нам это? Зебобики, вы счастливы? Вам дерьма хватает для еды? Если нет, не волнуйтесь! Ваш припиЗЕдент вам еще навалит. Жрите не обляпайтесь.
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26.08.2020 12:05
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ну да Вова.... это не причандалом елозить по пиано....
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Ніколи переговори не будуть ефективними якщо одна сторона відмовляється від просування своєї позиції силою зброї, а друга сторона застосовує зброю в повному обсязі. Просувати свою позиції на переговорах з дикунами потрібно за допомоги активних дій ЗСУ на фронті. Те що Зеленський хотів припинення вогню - це помилка. Припинення вогню забирає в нас дуже ефективний інструмент примусу терористів до переговорів і примусу терористів до вигідних нам мирних угод! Переговори мають йти не під час припинення вогню, а під час активних бойових дій на фронті! Тоді шанси припинити війну зростають в тисячі разів!
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26.08.2020 12:21 Відповісти
Слишком будут неравными силы, если ВСУ перейдёт в наступление, и будут потери среди гражданских. Запад это не одобрит, а потерять поддержку Запада равносильно поражению.
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26.08.2020 14:47 Відповісти
Хто ж заважає зробити сили ЗСУ рівними або навіть переважаючими ворога? Підняти граничну чисельність ЗСУ до 400 тис. або навіть 600 тис. військових ніхто не забороняє!
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26.08.2020 15:01 Відповісти
Во-первых, это не спасёт от жертв среди мирного наступления, а во-вторых, за счёт чего можно создать такую армию профессионалов, а не пушечного мяса?
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30.08.2020 20:01 Відповісти
Ну просто Турбодурачок.
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26.08.2020 12:29 Відповісти
Да, было сказано журналистам о встрече с Пуйлом, что надо перестать стрелять (им). Они практически перестали, и люди гибнуть перестали. Всё правильно!
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26.08.2020 14:44 Відповісти
Рожеві мрії Зелебуби:
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 3945
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26.08.2020 12:02 Відповісти
Ти ще багато чого не уявляєш, балаганщик.
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26.08.2020 12:02 Відповісти
до сих пор плохо выполняет команду: "Раком!"?
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26.08.2020 12:03 Відповісти
кто вас из цирка выпустил,урроды
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26.08.2020 12:03 Відповісти
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 436
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26.08.2020 12:04 Відповісти
Да уж. Чего под коксом не напредставляешь. За что нам это? Зебобики, вы счастливы? Вам дерьма хватает для еды? Если нет, не волнуйтесь! Ваш припиЗЕдент вам еще навалит. Жрите не обляпайтесь.
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26.08.2020 12:05 Відповісти
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 9934
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26.08.2020 12:06 Відповісти
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 2146
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26.08.2020 12:07 Відповісти
У Зели уникальные представления о роли Московии, и о роли Путлера в частности.
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26.08.2020 12:07 Відповісти
Джугашвили уговорил Гитлера напасть на СССР всего за сутки 22 августа 1939 года позвонил в Берлин а утром 23 августа Риббентроп был уже в Москве.......
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26.08.2020 12:10 Відповісти
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 518
- мира хачю. падлай буду
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26.08.2020 12:10 Відповісти
новий тип говнокомандувача: ВІСЛЮК ПІДАЛЬНИЙ
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 8001
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26.08.2020 12:10 Відповісти
Зеленский о продвижении мирных переговоров: "Не так быстро, как я представлял" - Цензор.НЕТ 9522
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26.08.2020 12:11 Відповісти
Найгірше, що воно тями не має про речі, які воно озвучує. Все це просто згідно сценарію, такі там тексти написані. А коли воно починає нести щось від себе, то тоді виходить повна ахінея, типу: "зробимо літачки і будемо бомбити". І це створіння президенти держави, жах...
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26.08.2020 12:14 Відповісти
никто не сделал так много для мира и "никто не сможет положить войне конец быстрее", чем он...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 5326
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26.08.2020 12:17 Відповісти
Бубочка до сих пор так ничего и не понял.....

Да, Клоун - это не профессия, это на всю жизнь, это диагноз.
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26.08.2020 12:17 Відповісти
Ага,быстрый,как понос.
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26.08.2020 12:18 Відповісти
Путлер своим Указом засекретил паБЕДУ на Гитлером до 2045 года...,как думаете почему? Есть версии?
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26.08.2020 12:19 Відповісти
Зеленский , ты же сам говорил , что не умеешь думать стратегически , а это главное в ведении переговоров .А тактические решения , вроде : взять пива , чипсов и ночью зависнуть с Юлькой в здании ОП , здесь не работают.
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26.08.2020 12:20 Відповісти
А как же «надо просто перестать стрелять»? Ась? Ты ж такой разумный год назад был. Миротворец хренов.
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26.08.2020 12:22 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIrZSCubjrAhXyk4sKHT4fAUgQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ftverezo.info%2Fpost%2F120995&usg=AOvVaw1ZTU6K__0mUMq6R9EIT8IE До цього прапор України топтали тільки наші вороги ...
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 6414
У День Незалежності особа, яка за трагічним збігом обставин займає посаду голови моєї держави, підготувала (або благословила) шоу, яке максимально принизило мою державу.
Я, навіть, не про сам набір клоунського ідіотизму, який повинен був опустити країну і головне свято на рівень нижче «кварталу» та «сватів». Це було цілком передбачувано.
Я про прапор. Який перетворили на подіум. Який найбільший з відомих мені нікчем весело топтав ногами.
Більш того, туди наказали стати військовим з почесної варти.
І на цю ганьбу з гидливістю і подивом дивився весь світ.

Під цим прапором, наволоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою.
За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його і те, що він символізує.
За нього помер Рибак, поки ти, скотина, разом зі своїми клоунами веселив сепарів в Горлівці.
Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених.
Його на труну нашим загиблим кладуть, урод.Виховувати тебе марно. Горбатого, як відомо, могила виправить.

Відмінна, до речі, терапія. Хоча всім горбатим я бажаю зцілення іншими методами і довгих років життя.
Тобі - ні!
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 4188
Гліб Бабіч
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26.08.2020 12:23 Відповісти
МРАЗЬ ПАРХАТАЯ
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26.08.2020 13:30 Відповісти
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2505Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 1993
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26.08.2020 12:23 Відповісти
и этот дурачок - наш презик. мамадарагая...
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26.08.2020 12:26 Відповісти
Я не политик,я только учусь...Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 683я Голобородька...тиррарист
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26.08.2020 12:29 Відповісти
никто не сделал так много для мира чем он


Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2415
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26.08.2020 12:30 Відповісти
Ну вот, клоун, "остановишь" ты войну таким образом. А в кремле решат, что их это не устраивает и моторылы с гиркиными начнут захватывать район за районом в подконтрольных областях Донбасса. Что ты сделаешь дальше ? Станешь бандеровцем, как Порох или продолжишь останавливать войну, пока линия фронта не дойдет до Киева и Львова ?
Знаете, 73%, вы реальные дебилы.
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26.08.2020 12:30 Відповісти
У Зеленського вагончиком метро на Софіївській стартували бенефіс,
шоу нового сезону.
Шо не фраза то у публіки емоційний екстаз і напівпритомний стан.

Ай да клоун!
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26.08.2020 12:31 Відповісти
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 2153
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26.08.2020 12:31 Відповісти
Вернитесь на 20 лет назад и все поймете....
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26.08.2020 12:34 Відповісти
... и никто не сможет положить войне конец быстрее, чем он
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 4791
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26.08.2020 12:34 Відповісти
конец-то он может положить - но лишь на пианино.
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26.08.2020 16:19 Відповісти
достижения мира уже в этом году. / кукарекал уже Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет/ Только Путину это кукареканье ДПД: Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине.Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8923 Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8923
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26.08.2020 12:34 Відповісти
Речь Путлера в Мюнхене есть в Ютьюбе,кажись 2007 год....в ней понятно что Грузия и Украина станут жертвой этого Негодяя Мавзолейного...Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 7301
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Нібито, ти взагалі щось здатен уявити.
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26.08.2020 12:41 Відповісти
«......Если бы это зависело только от меня»(с)
-------------------
Вот оно как теперь заговорило☹️......., а что ж ты, «важный перец», в 2019 на стадионе упреки Порошенко «читало»........
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26.08.2020 12:42 Відповісти
Так там же по заготовленому тексту і зі звичним артистичним пафосом. а тепер - ні бе, ні ме, ні кукуріку.
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26.08.2020 12:52 Відповісти
На колени пред фюрером упаду...
И вам песню крутую пропою...
Мавзолейный Вова КГБист
От же вовсе не артист....
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26.08.2020 12:49 Відповісти
А простой советский террорист...
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26.08.2020 12:55 Відповісти
извините интернет пропал... стишок прервался
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26.08.2020 12:56 Відповісти
договорились о точках разминирования, а в это время новости что сепары минируют
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26.08.2020 12:58 Відповісти
Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв" - Цензор.НЕТ 8086 9 июля этого года Дважды не судимому индюковичу исполнилось 70 годков.Долгия лета Вихтар Хвидарович
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26.08.2020 13:03 Відповісти
Не так, як воно собі уявляло... В тій реальності, Вова, в якій ти живеш, і війна вже скінчена, і ніякої кризи немає, і ти найвеличніший лідер Всесвіту, і коропратив на День Незалежності норм...
Звернись до справжніх лікарів, а не пальчевського, може вони тебе повернуть до реального світу
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26.08.2020 13:15 Відповісти
https://prm.ua/predstavnik-********-v-tkg-rosiya-zirvala-peregovori-v-normandskomu-formati/ "Росія робила все, щоб зірвати майбутні переговори радників голів держав нормандського формату" - написав на сторінці в https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3309609225785233 Facebook представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.
"Зустріч радників глав "нормандського формату", яку було заплановано в Парижі на 28 серпня, скасовано. А по факту - зірвано російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - відзначив Казанський.
За його словами, представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав "досить хамського листа", в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.
Казанський зауважив, що від початку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, де РФ була названа агресором.
"Росіяни заявили, що вона (постанова, - ред.) суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви", - підкреслив журналіст.
Денис Казанський зауважив, що голова української делегації, перший президент Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію.
"Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - констатував він.
"Ця історія зайвий раз доводить те, про що давно пишу. Мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси й поступки не допоможуть.Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - додав Денис Казанський.
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26.08.2020 13:16 Відповісти
Так хоть извинись ******, за то что ссал в глаза избирателей
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26.08.2020 13:39 Відповісти
А ты думал государством управлять, так же легко как по роялю стучать стрючком?
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26.08.2020 13:57 Відповісти
Да и вообще все как-то пошло не так как он себе представлял в сериале ..
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26.08.2020 15:48 Відповісти
НІ,Вже немає сил читати ці комети,що Ви всі напали на хлопця,АУ--73% де ви,ну хоть хто-небудь,хоч що небудь ригніть за своє ГІМНО!!!! Богом посланий,як триндів всюди ПАН ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ,а по ходу,веде нас впевненною ходою до РАШИНСЬКОГО РАЮ!!! АЛІЛУЯ!!!
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26.08.2020 21:17 Відповісти
 
 