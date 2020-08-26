Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори просуваються повільніше, ніж він очікував, але вірить у можливість досягнення миру вже цього року.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустрічі лідерів "нормандського формату" в Парижі в грудні 2019 року Зеленський говорив, що дає рік на досягнення результатів мирних переговорів. Журналістка зазначила, що вже серпень, і запитала, яка ситуація зараз і який прогрес був досягнутий за цей час.

"Просуваємося, я вважаю, але не так швидко, як я уявляв. Але зараз перемир'я. Буде зустріч у "нормандському форматі". По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування і 20 точок розмінування. Це дуже важливо.

Скільки ще часу знадобиться - я не знаю. Гадаю, за результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни. Коли? (Замислився) Якомога раніше. Я хочу вірити, що це станеться цього року. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене...", - сказав Зеленський.

За його словами, в команді минулого президента Петра Порошенка ніхто так сильно не хотів миру, як він, "навіть близько", ніхто не зробив так багато для миру і "ніхто не зможе покласти війні кінець швидше", ніж він.

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