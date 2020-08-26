Зеленський щодо просування мирних переговорів: "Не так швидко, як я уявляв"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори просуваються повільніше, ніж він очікував, але вірить у можливість досягнення миру вже цього року.
Про це він заявив в інтерв'ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на зустрічі лідерів "нормандського формату" в Парижі в грудні 2019 року Зеленський говорив, що дає рік на досягнення результатів мирних переговорів. Журналістка зазначила, що вже серпень, і запитала, яка ситуація зараз і який прогрес був досягнутий за цей час.
"Просуваємося, я вважаю, але не так швидко, як я уявляв. Але зараз перемир'я. Буде зустріч у "нормандському форматі". По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування і 20 точок розмінування. Це дуже важливо.
Скільки ще часу знадобиться - я не знаю. Гадаю, за результатами другої "нормандської зустрічі" високий шанс закінчення війни. Коли? (Замислився) Якомога раніше. Я хочу вірити, що це станеться цього року. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене...", - сказав Зеленський.
За його словами, в команді минулого президента Петра Порошенка ніхто так сильно не хотів миру, як він, "навіть близько", ніхто не зробив так багато для миру і "ніхто не зможе покласти війні кінець швидше", ніж він.
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- мира хачю. падлай буду
Да, Клоун - это не профессия, это на всю жизнь, это диагноз.
У День Незалежності особа, яка за трагічним збігом обставин займає посаду голови моєї держави, підготувала (або благословила) шоу, яке максимально принизило мою державу.
Я, навіть, не про сам набір клоунського ідіотизму, який повинен був опустити країну і головне свято на рівень нижче «кварталу» та «сватів». Це було цілком передбачувано.
Я про прапор. Який перетворили на подіум. Який найбільший з відомих мені нікчем весело топтав ногами.
Більш того, туди наказали стати військовим з почесної варти.
І на цю ганьбу з гидливістю і подивом дивився весь світ.
Під цим прапором, наволоч, вмирали мої друзі. Іноді разом з прапором. Страшно і некрасиво. У шматки. Або в попіл. Разом з бліндажем або технікою.
За цей прапор вмирали найдостойніші з людей. Просто тому, що не могли зрадити його і те, що він символізує.
За нього помер Рибак, поки ти, скотина, разом зі своїми клоунами веселив сепарів в Горлівці.
Цей прапор вирізали, разом з татухами, з живого тіла у наших полонених.
Його на труну нашим загиблим кладуть, урод.Виховувати тебе марно. Горбатого, як відомо, могила виправить.
Відмінна, до речі, терапія. Хоча всім горбатим я бажаю зцілення іншими методами і довгих років життя.
Тобі - ні!
Гліб Бабіч
Знаете, 73%, вы реальные дебилы.
шоу нового сезону.
Шо не фраза то у публіки емоційний екстаз і напівпритомний стан.
Ай да клоун!
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Вот оно как теперь заговорило☹️......., а что ж ты, «важный перец», в 2019 на стадионе упреки Порошенко «читало»........
И вам песню крутую пропою...
Мавзолейный Вова КГБист
От же вовсе не артист....
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"Зустріч радників глав "нормандського формату", яку було заплановано в Парижі на 28 серпня, скасовано. А по факту - зірвано російською стороною. Вже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - відзначив Казанський.
За його словами, представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав "досить хамського листа", в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати.
Казанський зауважив, що від початку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, де РФ була названа агресором.
"Росіяни заявили, що вона (постанова, - ред.) суперечить Мінським угодам і зажадали, щоб Рада її скасувала. Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви", - підкреслив журналіст.
Денис Казанський зауважив, що голова української делегації, перший президент Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію.
"Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - констатував він.
"Ця історія зайвий раз доводить те, про що давно пишу. Мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську. Вибити для них офіційний статус. Тому ніякі компроміси й поступки не допоможуть.Сподіваюся, що з нинішнього демаршу Росії, представник якої демонстративно відмовився їхати на мирні переговори, будуть зроблені відповідні висновки", - додав Денис Казанський.