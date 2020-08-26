ОП запропонував Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА, - Трофімов

В Офісі Президента повідомили, що Кабінету Міністрів запропоновано погодити призначення нового голови Черкаської обласної державної адміністрації - Сергія Сергійчука та Кіровоградської ОДА - Андрія Назаренка.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Черкаської ОДА пропонується передати Сергію Сергійчуку. Свій життєвий і професійний досвід - служби в СБУ і роботи на держслужбі - він готовий застосувати в Черкаській області. Його пріоритети - зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси-Київ, якісний інтернет у області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра", - написав Трофімов.

За його словами, на голову Кіровоградської ОДА подана кандидатура Андрія Назаренка. "Ситуацію в області він знає не з чуток: живе і працює тут з 2010 року, після завершення дипломатичної кар'єри за кордоном. У його планах - залучення інвестицій в переробку і збереження сільгосппродукції, створення нових робочих місць, підвищення якості питної води, відкриття діагностичних центрів", - зазначив він.

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Трофімов підкреслив, що команда президента продовжує шукати сильних управлінців, щоб влада в регіонах була максимально ефективною, а її робота - плідною.

"Наш головний принцип у регіональній кадровій політиці - це створення сильної вертикалі для ефективного управління на місцях. І на цьому шляху ми зупинятися не збираємося. Це повинні розуміти і ті, хто вже керує областями, і всі, хто готовий запропонувати регіонам більш якісні програми та, головне, може втілити їх в життя", - зазначив він.