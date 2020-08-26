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29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус
У пологовому будинку Тернополя сьогодні померла 29-річна громадянка Замбії, у якої діагностували коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом.
"У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії. Жінці було 29 років. У неї діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лікарям вдалося врятувати дитину.
Топ коментарі
+6 Оксана Фесенко
показати весь коментар26.08.2020 13:02
+4 Tui Yii
показати весь коментар26.08.2020 13:15
+4 OA #425083
показати весь коментар26.08.2020 13:56
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Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
то ні від родів, ні від кесаревого розтину не померла б.
Ковід, як і звичайний грип, уражує дихальні шляхи.
Пневмонія - це ускладнення від ковід, яке є приблизно у 10% заражених. І по статті невідомо, чи була пневмонія у жінки.
Це при тому, що загалом їх 12% від усього населення Штатів.
Основна ж причина такого рівня смертності серед чорних, - вкорінені, так би мовити, "традиції" асоціального способу життя. Коли будь-яке місце, де з'являється значима кількість негрів, неухильно перетворюється на брудний свинарник, - це не сприяє здоров'ю населення.
Непонятно только, почему протокол лечения от коронавируса включает в себя кесарево сечение, но это уже мелочи.