29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус

У пологовому будинку Тернополя сьогодні померла 29-річна громадянка Замбії, у якої діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом.

"У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії. Жінці було 29 років. У неї діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарям вдалося врятувати дитину.

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