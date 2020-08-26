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Новини Коронавірус і карантин
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29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус

29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус

У пологовому будинку Тернополя сьогодні померла 29-річна громадянка Замбії, у якої діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільський міський штаб  боротьби з коронавірусом.

"У Тернополі в післяпологовому періоді, після екстреного кесаревого розтину, померла громадянка Замбії. Жінці було 29 років. У неї діагностували коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарям вдалося врятувати дитину.

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Автор: 

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Топ коментарі
+6
Обычная практика. Надо же это коронобесие как-то поддерживатьи совсем не важно, что роженица умерла не от короны. Главное - упомянуть. Да и врачи совсем не прочь надбавку получить.
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26.08.2020 13:02
+4
хорошо что есть корона, а то б врачи голову ломали от чего роженица умерла.А так,хоп и все ясно, да и плюсы нкто не отменял, статистику подправили, надбавки получили, ничего личного исключительно распил бабла.
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26.08.2020 13:15
+4
А что - удобно, теперь безруких эскулапов в гибели пациента из-за непрофессионализма не обвинить.
Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
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26.08.2020 13:56
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во время родов от короновируса?
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26.08.2020 12:58 Відповісти
Все успели протестировать заранее..
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26.08.2020 13:01 Відповісти
Обычная практика. Надо же это коронобесие как-то поддерживатьи совсем не важно, что роженица умерла не от короны. Главное - упомянуть. Да и врачи совсем не прочь надбавку получить.
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26.08.2020 13:02 Відповісти
Якщо жінка померла під час родів .тому що було екстренне кесареве .то яким боком тут коронавірус .********** ви їбані!!!
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26.08.2020 13:15 Відповісти
А что - удобно, теперь безруких эскулапов в гибели пациента из-за непрофессионализма не обвинить.
Все можно списать на коронавирус, главное, хорошенько его поискать.
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26.08.2020 13:56 Відповісти
Якби не коронавірус, який знищив капіляри, з'їв легені, ослабив опірність і т.д.
то ні від родів, ні від кесаревого розтину не померла б.
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26.08.2020 14:14 Відповісти
Ковід не знищує капіляри і не з'їдає легені.
Ковід, як і звичайний грип, уражує дихальні шляхи.
Пневмонія - це ускладнення від ковід, яке є приблизно у 10% заражених. І по статті невідомо, чи була пневмонія у жінки.
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26.08.2020 15:51 Відповісти
хорошо что есть корона, а то б врачи голову ломали от чего роженица умерла.А так,хоп и все ясно, да и плюсы нкто не отменял, статистику подправили, надбавки получили, ничего личного исключительно распил бабла.
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26.08.2020 13:15 Відповісти
Дивно. Вони на диво витривалі до всякої зарази.
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26.08.2020 13:24 Відповісти
В США половину померлих від коронавірусу становлять негро-американці.
Це при тому, що загалом їх 12% від усього населення Штатів.
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26.08.2020 14:29 Відповісти
Тому що вони дуже важкі (багато важать) в США, особливо жінки, навіть молоді.
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26.08.2020 15:16 Відповісти
Підвишена вага, - це лише один з факторів ризику смертності, і вона аж ніяк не пояснює таку велику різницю між білими і чорними. Тим більше, ща зайва маса тіла серед євро-американців теж досить поширена, хоча негри в цьому плані, дійсно, впевнено тримають пальму лідерства.
Основна ж причина такого рівня смертності серед чорних, - вкорінені, так би мовити, "традиції" асоціального способу життя. Коли будь-яке місце, де з'являється значима кількість негрів, неухильно перетворюється на брудний свинарник, - це не сприяє здоров'ю населення.
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26.08.2020 16:06 Відповісти
Я мав на увазі африканців, американські африканці давно втратили африканський імунітет.
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27.08.2020 13:59 Відповісти
Ну так а умерла всё-таки от чего?
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26.08.2020 13:31 Відповісти
Ясен пень, що від коронавіруса.
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26.08.2020 13:43 Відповісти
Чи негри помирають від Тернополя?
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26.08.2020 13:44 Відповісти
Если это не сарказм с твоей стороны, то прочитай статью, а не только заголовок. Там не указана причина смерти. Просто пишется, что диагностировали корону. Уверен, что при исследовании у нее нашли бы и вирус герпеса, и тогда с точно такой же вероятностью можно было бы утверждать, что умерла от герпеса
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26.08.2020 14:01 Відповісти
Заголовок навіяв мені думку, що кожна його фраза могла бути причиною смерті: 29-річна, громадянинка Замбії, Тернопіль, пологи, діаггостика. А запишуть покійну в жертви коронавіруса.
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26.08.2020 21:40 Відповісти
От коронавируса!
Непонятно только, почему протокол лечения от коронавируса включает в себя кесарево сечение, но это уже мелочи.
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26.08.2020 13:53 Відповісти
😁
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26.08.2020 13:55 Відповісти
Причем - экстренное.
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Громадянка Замбії, це мабуть Європейка, яка одружилася не Замбійцю і прийняла громадянство чоловіка.
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26.08.2020 13:53 Відповісти
29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 6560
29-річна громадянка Замбії померла в Тернополі під час пологів, раніше у неї діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 3376
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26.08.2020 14:14 Відповісти
Якщо європейка, то скоріше всього українка.
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26.08.2020 15:20 Відповісти
Скорее всего, она уже умирала, когда экстренно пришлось спасать хоть ребенка.
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26.08.2020 14:49 Відповісти
Капец. Конешно короновирус не криволапые говноврачи же виноваты.
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26.08.2020 16:25 Відповісти
тогда в замбии шансов 0
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26.08.2020 18:37 Відповісти
Шаман звать нада
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26.08.2020 21:41 Відповісти
 
 