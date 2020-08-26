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Новини Революція в Білорусі
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Литва розширила санкційний список посадовців Білорусі: тепер там 118 осіб, включно з Лукашенком

Литва розширила санкційний список посадовців Білорусі: тепер там 118 осіб, включно з Лукашенком

Понад сто посадовців Білорусі, серед яких і Олександр Лукашенко, Литва внесла в перелік осіб, щодо яких Вільнюс хоче застосувати санкції.

Про це повідомила радниця міністра закордонних справ Раса Якілайтене, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що це другий варіант санаційного листа балтійської республіки.

"МЗС Литви подав у МВС уточнений список, до якого внесено 118 осіб, в тому числі президент Лукашенко", - сказала вона.

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Початковий перелік, куди разом з Лукашенком входили 32 людини, МЗС передав на затвердження МВС 19 серпня.

Включеним до списку особам пропонується заборонити в'їзд до Литви і заморозити їхні активи, якщо такі є, у фінансових установах республіки.

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2380) санкції (11769)


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Топ коментарі
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Kak raz segodnia vse Baltijskije strani dogovorilsi ne pokupat elektricestvo s Belorus,oni stolko nam prodavali kak i raska
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26.08.2020 13:29
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Санкции экономические или только персональные? Литва - страна со свободной экономикой и хорошо растущим ВВП.
Литва расширила санкционный список должностных лиц Беларуси: теперь там 118 человек, включая Лукашенко - Цензор.НЕТ 551
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26.08.2020 13:03 Відповісти
Kak raz segodnia vse Baltijskije strani dogovorilsi ne pokupat elektricestvo s Belorus,oni stolko nam prodavali kak i raska
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26.08.2020 13:29 Відповісти
Литва - о да, мощнейшая огромнейшая супердержава
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26.08.2020 13:05 Відповісти
Ne sverderzava no liudi tut zyvut 10 raz luce tebia
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26.08.2020 13:30 Відповісти
А ты откуда знаешь КАК я живу???
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26.08.2020 13:35 Відповісти
Монако - очень маленькая страна, а живут там лучше чем в большинстве развитых европейских стран. А как ты, пацак, живешь, никому не интересно.
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26.08.2020 13:52 Відповісти
Я не тебе отвечал, пацак
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26.08.2020 19:12 Відповісти
Ждём Латвию и Эстонию, тогда усатому самозванцу точно кабздец
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26.08.2020 13:18 Відповісти
Это ты их в Германии ждёшь?
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26.08.2020 13:36 Відповісти
Какая разница, где. А прибалты действительно нашли экономическую нишу в Европе и прибавляют неподетски.

Литва розширила санкційний список посадовців Білорусі: тепер там 118 осіб, включно з Лукашенком - Цензор.НЕТ 4105
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26.08.2020 13:52 Відповісти
Очень красивая картинка нарисованная в фотошопе, ты мне лучше скажи сколько там населения осталось, и где остальные?
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26.08.2020 19:13 Відповісти
Респект балтам!
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26.08.2020 13:54 Відповісти
 
 