Литва розширила санкційний список посадовців Білорусі: тепер там 118 осіб, включно з Лукашенком

Понад сто посадовців Білорусі, серед яких і Олександр Лукашенко, Литва внесла в перелік осіб, щодо яких Вільнюс хоче застосувати санкції.

Про це повідомила радниця міністра закордонних справ Раса Якілайтене, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що це другий варіант санаційного листа балтійської республіки.

"МЗС Литви подав у МВС уточнений список, до якого внесено 118 осіб, в тому числі президент Лукашенко", - сказала вона.

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Початковий перелік, куди разом з Лукашенком входили 32 людини, МЗС передав на затвердження МВС 19 серпня.

Включеним до списку особам пропонується заборонити в'їзд до Литви і заморозити їхні активи, якщо такі є, у фінансових установах республіки.