Лінкявічюс про ситуацію в Білорусі: Виходом з цієї морального і політичного глухого кута можуть бути тільки нові вибори

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у листі главі МЗС Білорусі Володимиру Макею заявив про неприйнятність порушень прав білоруських громадян, а також про необхідність проведення в країні прозорих виборів для виходу з "морального і політичного тупика".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на публічний заклик Макея не втручатися у справи Білорусі і на критику щодо впроваджуваних санкцій, Лінкявічюс заявив, що білоруське керівництво "власноруч зруйнувало" наявну в ЄС надію, що країна має намір відмовитися від репресій проти опозиції, а також і "тендітні ознаки налагоджуваної співпраці і конструктивного діалогу".

"Кричущі порушення громадянських прав, можливі злочини проти власних громадян неприйнятні у демократичній суверенній державі і ніяк не можуть виправдовуватися суверенітетом або внутрішніми порядками", - стверджує Лінас Лінкявічюс.

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Глава МЗС Литви визнав, що "ми не маємо наміру і не маємо права втручатися у внутрішні справи іншої держави", і додав, що "незалежність і суверенітет Білорусі є так само і нашим національним інтересом".

"Ми спостерігаємо нездатність влади вести діалог зі своїми громадянами", - стверджує литовський міністр.

"Так, ми дійсно віримо в можливість і перспективи нормальних, добросусідських, цивілізованих міждержавних відносин між нашими країнами, але тільки з обов'язковою присутністю саме цивілізованих відносин і діалогу влади і громадянського суспільства. Виходом з цього морального і політичного тупика можуть бути тільки нові, прозорі, демократичні вибори глави держави", - підкреслює Лінкявічюс.

Макей раніше визнав у публічному листі, що в Білорусі "зараз складна ситуація", проте закликав Захід припинити допомагати опозиції.

"У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила хворобливі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших очевидних важелів", - заявив глава МЗС Білорусі.

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У Білорусі третій тиждень тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року.

Наймасовіші акції відбулися 16 і 23 серпня. Минулої неділі, за оцінками ЗМІ, на вулиці вийшли понад 100 тис. осіб. За даними МВС, кількість учасників дорівнювала приблизно 20 тис. осіб. Всього в ході акцій протесту були затримані близько 7 тис. людей. Нині частину затриманих звільнено.

В ході акцій протесту є загиблі, проте їхня кількість різниться. У вівторок, 25 серпня основний опонент Лукашенка Світлана Тіхановська повідомила, що загинули щонайменше шестеро людей. Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляло про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі.